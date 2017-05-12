WWF планирует весной посадит в Горном Алтай более полумиллиона кедров

Этой весной пройдет очередной сезон лесопосадок в Горном Алтае в рамках совместной программы WWF и компании Ив Роше, в ходе котрого планируется высадить более полумиллиона кедров на площади 196,6 Га. На сегодня уже высажено 93,76 тыс. саженцев кедра на общей площади 29,3 га, отмечает сайт WWF.

Проект по лесовосстановлению стартовал на Алтае в 2012 году. Его цель – возрождение особо ценных кедровых насаждений на тех участках, где они исконно произрастали, но были уничтожены вследствие негативных природных и антропогенных факторов. Территория Горного Алтая еще несколько лет назад была выбрана компанией Ив Роше для проекта в силу исключительной ценности экосистемы региона, уникальной в масштабах всей планеты, так называемых «горных лесов Алтая».

Лесопосадки этой весной в Горном Алтае, как и ранее, осуществляют специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. Деревья весной этого года будут высажены на территориях трех лесничеств: Турочакском (325,42 тыс. шт. на 110,6 га), Усть-Канском (118,8 тыс. шт. на 36 га), Усть-Коксинском (165 тыс. шт. на 50 га).

Весна – это самое благоприятное время для посадки деревьев. Сроки зависят от погоды: если в горах Алтая – это ориентировочно 10-15 мая, то в некоторых горных долинах посадки можно начинать уже с середины апреля. Посадки весной 2017 года из-за циклона, принесшего на Алтай снег в первых числах мая, начались только 6 мая.