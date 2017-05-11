Ученые обнаружили в Горном Алтае белый маральник

В Республике Алтай завершилась экспедиция по поиску различных форм маральника. Главной целью ученых был поиск легендарного белого маральника.

"Закончилась очередная экспедиция, одной из целей которой был поиск белой формы маральника, поэтому она и называлась "Ак-Марал" (http://altainature.org/akmaral). То, чего нам не удалось в прошлом году, мы добились этой весной - мы его нашли. Причём сразу несколько разновозрастных кустов. Теперь постараемся взять черенки с этих кустов", - говорится на странице группы.

MaralnikBEL1

На фото один из участников экспедиции Вячеслав Заметня рядом с кустом, до которого было непросто добраться.