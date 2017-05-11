Героическая борьба с судебными приставами продолжается

Сегодня, 11 мая, Горно-алтайским городским судом были рассмотрены заявления судебного пристава исполнителя об изъятии тиража газеты "Листок" и обращении взыскания на название газеты "Листок". За неимением средств на погашение задолженностей учредителя издания приставы покусились на наше славное имя.

В ходе судебного процесса судебный пристав призналась, что пояснить основания для удовлетворения заявления не может, поскольку заявление писала не сама. В результате попытка забрать название газеты и тираж с треском провалилась. Чиновники, заимевшие каким-то образом классные чины юстиции, никак не смогли освоить нормы права и обосновать заявленные требования.

Соб.Инф