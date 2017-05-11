Горы Алтая увидели портреты ветеранов. Восхождение прошло без происшествий

8 мая в Республике Алтай прошло массовое восхождение альпинистов на горную вершину «Юбилейная» в урочище Актру. Мероприятие организовано Федерацией альпинизма и скалолазания Новосибирской области и приурочено к акции «Бессмертный полк». В восхождении приняли участие 40 человек – только опытные альпинисты, отмечает сайт ГУ МЧС по РА. Безопасность участников похода обеспечивали девять инструкторов по альпинизму от организаторов и пять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Всего в альпинистском лагере для обеспечения безопасности находилось восемь спасателей АПСО под руководством спасателя первого класса Юрия Шварца.

Утром в 4 часа колонна выдвинулась из альплагеря, завершился поход в 18:40. Никто из участников мероприятия не пострадал.

Стоит отметить, что весной в урочище Актру наблюдается переменчивая погода, с выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, сопровождающимися порывистым ветром, метелями и буранами. Также, в урочище сохраняется высокий риск схода лавин, обусловленный скоплением большого количества, выпавшего зимой снега, и подвижностью снежных масс. Спасатели предупреждали об этом организаторов похода, однако восхождение состоялось и прошло без происшествий.

Напомним, что организаторы приурочили мероприятие к акции «Бессмертный полк». Однако ГУ МЧС по Республике Алтай настоятельно рекомендовало не совершать восхождение. «Пусть они, наши деды, вместе с нами совершат этот путь наверх. Пусть фотографии наших славных предков поддержат нас в трудную минуту восхождения. Это дань памяти нашим родственникам, отдавшим свои жизни за нас, за то, чтобы мы жили в мире и занимались любимым делом», — говорил руководитель новосибирского военно-патриотического центра «Зенит» Игорь Леонтьев.