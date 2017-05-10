Каждый человек - история

Странный фрагмент мозаики из современной жизни: смотрю на сконструированное взятие Рейхстага и думаю, а что бы сказал об этом, например, фронтовик Михаил Дудин? «Не играй меня, мальчик, не надо. Я и сам доиграю себя»?

Мальчики играют в легкой мгле,

Сотни тысяч лет они играют.

Умирают царства на земле.

Детство никогда не умирает.

Стихами поэтов, родившихся в тридцатые и «сороковые роковые» начинает книгу воспоминаний о детстве В.И. Чичинов «Из тетрадки в клетку». Уже много лет он мечтал о том, чтобы написать эту книгу, и все ждал свободного времени. А его не было. Но в столе лежала небольшая папка с записями воспоминаний разных лет, желтые, прямоугольные и квадратные листочки, на которых расцветала то мамина косынка, то зеленые бабушкины глаза, то черные шароварчики девочки, в которую впервые был влюблен.

«Детство. Короткое, как поворот головы. Оно было облагорожено и украдено войной. Мы росли, не зная ни сладостей, ни игрушек. Вместо игр - имитация военных сражений и сбор колосков, а вместо лакомств - калба, слизун, кандык, ревень, всевозможная ботва». Если, по словам автора, «имитация военных сражений – вместо игр», значит, хотелось других игр. Тому, кто пережил подлинную историю войны, не нужна имитация. Как не нужна война.

К одному из своих дневников он записывает эпиграфом слова: «…Все это всего лишь фрагменты большой мозаики, имя которой эпоха, вся картина пока еще неизвестна – ее пишут своими жизнями все».

Книга В.И. Чичинова «Из тетрадки в клетку» - это фрагменты воспоминаний, воссоздающие биографический и исторический контекст. Вот, например, несколько строк, которые передают атмосферу времени: «Вспоминаю вечер накануне, когда я еду на коне за спиной у мамы. Вечер был хорош, но в это время кто-то повесился, а кого-то застрелили…в военные и послевоенные годы мы узнали такие вещи, от которых сжималось сердце и становилось не до птичек и бабочек. Как, например, арест любимых учителей. Иногда в разговорах электрической искрой проскакивала фраза: «Взят по линии «ЭНКАВЭДЭ…».

Этот сюжет коснулся и его семьи: был арестован Геннадий, брат матери, Чичиновой Марии Ивановны, бывшей председателем колхоза в самые трудные годы войны. Брата арестовали по доносу соседей, пытавшихся отомстить его сестре за участие в раскулачивании. И это не единственная жертва. В 1937 году родилась у Марии дочь и прожила только восемь месяцев. Брат Геннадий вернулся из тюрьмы в 1945 году. «Будет и на нашей улице праздник» - любила повторять Мария Ивановна. Но праздник обрушился на ее женские плечи всей тяжестью прожитых лет: ее парализовало. Умерла она сорока трех лет в 1953, - год смерти Сталина.

Дальше началось взросление, в котором принимали участие любимые учителя. В книгу включены статьи Валерия Ивановича об учителях, написанных в разное время, Г. Кондакове и К. Козлове. Эти люди дали ему первые уроки и по литературе, и по жизни.

Георгий Васильевич Кондаков, появившийся в его личной истории сразу после смерти матери, открыл мир поэзии, русской и зарубежной литературы. В сером и бедном быте послевоенных лет – красоту и чудо обыденного существования. Козлов Константин Иванович был его первым кумиром среди поэтов Алтая. К. Козлов был репрессирован в 1938, в 18 лет, а освобождён, как и его дядя, только в 1945 году. В его книге есть эпизод об этом:

Однажды я спросил его:

˗ Константин Иванович, а за что Вы сидели в тюрьме?

˗ За то, что читал «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. А он был тогда запрещен.

Уже в период постперестройки я ему задал тот же самый вопрос.

˗ За то, что читал «Майн Кампф» Гитлера.

Было над чем задуматься.

И, действительно, эта небольшая книжка, состоящая из фрагментов воспоминаний, записанных в разное время, и, тем не менее, оставляющая цельное впечатление, дает хороший повод для размышлений.

Книга В. И. Чичинова «Из тетрадки в клетку: «Фрагменты большой мозаики» опубликована Национальным музеем им. А.В. Анохина в декабре 2016 года. Презентация книги состоялась в музее 14-го апреля. Директор музея, Римма Михайловна Еркинова, в своем выступлении отметила, что В.И. Чичинов ушел из жизни в 1999 году, но до сих пор не было изданий, связанных с его жизнью и творческой деятельностью. И вот, наконец, коллектив музея восполнил этот пробел, опубликовав рукопись его воспоминаний. Римма Михайловна рассказала также об основных этапах его деятельности в журналистике, алтайской критике и культуре, подчеркнув его значимость как педагога и общественного деятеля.

«Святое дело вы делаете! – обратившись к Римме Михайловне, сказала Шатинова Нина Игнатьевна, давний друг и коллега Валерия Ивановича по научно-исследовательскому институту алтайского языка и литературы - Молодым людям, которые сейчас сидят и слушают нас, очень трудно представить, как трудно мы жили, каким на самом деле было это время. На уроки иногда нам приходилось идти босиком по снегу. Однажды учительница физики, увидев голые покрасневшие длинные ноги Валеры, которые он тщетно пытался спрятать под партой, после уроков увезла его к себе домой, и они с мужем выделили ему деньги на ботинки. Вспоминаю одного мальчика, который вернулся в Улаганский район, бросив одну из лучших школ, национальную школу Плакаса, из-за того, что у него не было рубашки. Но обучение в школе Плакаса было лучшее и счастливое время. Много позднее, уже на работе в радиокомитете, в научно-исследовательском институте, нас все время пытались стричь под одну гребенку, загнать в узкие рамки неписаных правил и написанных установлений. Вспоминаю, как одной начальнице не понравились мои косы, и она предъявила мне требования сделать соответствующую прическу». Наверное, Валерий Иванович мог бы дополнить ее рассказ словами из своей книги: «Был этот заданный мир, и были жесткие идеологические стереотипы… Мы жили в ловко выстроенных идеологических клетках. Вне этих клеток мы не видели политической альтернативы. Но не видели, ˗ это не значит, что не чувствовали».

Каждый выступающий на вечере вносил какие-то новые неизвестные ранее детали в картину своего времени. Нина Владимировна Суразакова, также родившаяся в Чепоше, вспоминала о детских совместных играх. Когда они пытались «ставить» «Лебединое озеро», Валера заявлял: «Я - принц Зигфрид». (Позже, как он рассказывал, у него появились и другие имена: «Фауст», «Обломов», «Лановой»). Детство было голодное, но игры были интересными и разнообразными. Бабушка Валерия, Ольга Тихоновна Аргокова, помогала маме Нины Владимировны печь хлеб, и «принцу» Валерию всегда доставалась вкусная лепешка, как и многим другим детям, бывавшим в доме.

Фридрих Леонидович Таушканов говорил о прочитанном с глубоким сопереживанием, вспоминая и собственный опыт жизни в это время. Его дед, Макарий Михайлович Абышкин, один из истинных алтайских интеллигентов, отдавший делу просвещения в Горном Алтае более тридцати лет, был расстрелян вместе с сыном Афанасием. Время было таково, подчеркнул он, что даже малейшие сомнения в советской власти были опасны. Кроме того, он добавил очень интересные детали, связанные с образованием и спортом в послевоенные годы. Так, например, он восполнил недостающее звено в книге, показав молодым людям фотографию тренера по акробатике Емельянова, который в послевоенные годы заразил многих учащихся этим видом спорта.

Эльвира Петровна Чинина, редактор алтайского текста книги, обратила внимание на двуязычие книги. Алтайский язык, на котором часто общались бабушка и мама, вошел в кровь с самого глубокого детства. Юмор в бытовом общении, теплота и нежность в отношении к ребенку, выраженные на алтайском языке, оживили язык книги, сделали его более многомерным.

Татьяна Ивановна Полтева рассказывала об истории создания и публикации книги, искренне радуясь ее выходу, наверное, еще и потому, что она росла из разрозненных листочков вместе с рождением ее внука.

Состоялась презентация книги и в родном селе Валерия, Чепоше, где своими воспоминаниями о нем поделились его ученики и друзья.

Открыл вечер Д.К. Алушкин, учившийся в одно время с В.И. Чичиновым в параллельном классе национальной гимназии.

Нина Владимировна Суразакова поделилась своими воспоминаниями об истории села. Здесь жил Н.В. Кучияк, фольклорист и один из зачинателей алтайской литературы, Эльза Тозыяк, известная исполнительница песен народов мира и другие знаменитые земляки. А судьбы многих односельчан – источник, увы, пока ненаписанных пьес. Чего стоит одна история алтайской красавицы Агафьи, в которую в 30-е годы влюбился датский ученый, профессор Томского университета. У самого Г.И. Гуркина он спрашивал совета, как можно посвататься по алтайскому обычаю к женщине-алтайке. И посватался, и женился на молодой вдове Агафье, имеющей трех детей. Родилась и собственная дочь. Но в 1937 году сталинским указом иностранцы выселялись из России, чтобы не видеть ее беззаконий. Еще одна семья была разрушена, любящие люди разлучены навсегда. Ганс вместе с дочерью уехал из России. Когда я слушала Нину Владимировну, в моей голове сложились экспромтом строчки:

Агафья Тихоновна!

Судьба не тихая –

Катунь суровая.

Твоя история

В России-матушке

Неповторимая, но и не новая.

Родился в Чепоше также русский балалаечник, бродяга, Федя Телелецкий, легенда Чуйского тракта, который прославился еще и тем, что вошел в историю кинематографа благодаря В.М. Шукшину. Все помнят известную сцену на пароме.

Не случайно, что после такого интересного рассказа от слушателей поступило предложение открыть в библиотеке им. В.И. Чичинова зал истории села. Идея очень хорошая, туристам будет над чем задуматься и что посмотреть, но для этого надо решить вопрос с новым помещением.

Анжелика Алексеевна Тозыякова говорила о поколении «шестидесятников», к которым принадлежал Валерий Иванович, напомнив слушателям, что совсем недавно ушел из жизни Евгений Евтушенко, который был в большой степени символом этого времени. Кумиром молодых людей тех лет был Фидель Кастро, романтический образ которого был воспринят по стихам и прозе автора поэмы «Я – Куба». Яркий, харизматичный кубинец, олицетворяющий собой остров Свободы, настолько покорил сознание молодого преподавателя зарубежной литературы, что он дал его имя своему сыну, родившемуся в 1961 году. А в 1965 году он стал жертвой своего увлечения: его первый год работы в качестве председателя областного комитета по культуре закончился тем, что ему предложили оставить эту должность. Он провинился за то, что в своем кабинете вместо портрета Ленина повесил портрет Фиделя Кастро. Валерий Иванович был человеком страстного сознания, любил поэзию и не очень умел вживаться в бюрократические структуры.

Насколько органично после ее слов вписался в сценарий вечера подаренный библиотеке портрет Хемингуэя, одного из самых любимых писателей Валерия Ивановича. Портрет Хемингуэя имеет свой знак памяти: точно такой же портрет был подарен Валерию Ивановичу Чичинову в 1965 году знаменитым поэтом Николаем Рубцовым. Этот портрет стал для них своеобразным символом связи и дружбы.

Директор Чепошской библиотеки, Полина Петровна Балбина заочно поблагодарила Мариэтту Омаровну Чудакову, члена Европейской академии, профессора Литературного института, автора известных монографий жизни и творчестве М. Булгакова, М. Зощенко и многих других исследований и литературоведческих статей за подаренные библиотеке книги.

Это была уже вторая партия книг, подаренных библиотеке Мариэттой Омаровной Чудаковой, среди которых серия книг для детей (К.Чуковский, Р.Бредбери и др.), ее авторские книги о Егоре Гайдаре, «Время читать» и увлекательный современный детектив «Дела и ужасы Жени Осинкиной». Из книг, отправленных библиотеке ко дню присвоения библиотеке имени В.И. Чичинова, особой популярностью, по словам Полины Петровны, пользовались воспоминания Ольги Львовны Адамовой-Слиозберг и Георгия Демидова, опубликованные издательством «Возвращение».

Так с возвращением Валерия Ивановича Чичинова в родное село Чепош растет и фонд библиотеки, для которого, к сожалению, нет отдельного помещения. Только за полгода фонд библиотеки пополнился книгами из личных библиотек Алушкина Б. К., Шинжина И.Б., Михайличенко Г.Г. Кудрявцевой Д.Е. Хотелось бы надеяться, что администрация Чемальского района поможет решить эту проблему. Тем более что не только книгами обогащается мемориальная библиотека. Светлана Николаевна Пешперова, сотрудник Министерства культуры Республики Алтай, передала библиотеке литографию Ю.Е. Бралгина с автографом художника, ранее были подарены живописный портрет В.И. Чичинова и натюрморт «Сирень и книги», выполненные художником Л. М. Сафроновым, а также фотографии из семейного архива. Для их размещения требуются свободные стены.

В завершении вечера Надежда Дмитриевна Алмадакова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова выразила мысль о том, что эта встреча не только восстановила в памяти образ В.И. Чичинова, но и обозначила проблемы современной жизни. Надежда Дмитриевна с грустью заметила, что с уходом Валерия Ивановича литературный процесс заметно обеднел. Есть литературоведы, но критики нет. Жаль, что в зале так мало учащихся, молодых людей, из которых в будущем могли бы вырасти новые критики и историки алтайской литературы. «Удивительно, - поделилась она своим впечатлением – как много нового узнала я о людях, которых я, казалось бы, знала. Каждый человек – это история.

Татьяна Данилова