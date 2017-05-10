Мастер портрета, гор и вод

Заслуженный художник России, Почетный гражданин Горно-Алтайска Владимир Чукуев удивительным образом сочетает в себе талант художника и организатора: он стоял у истоков создания отделения Союза художников в Горном Алтае, да и сейчас принимает активное участие в открытии выставок, интересуется творчеством своих коллег. Мы побеседовали с художником в его мастерской.











SONY DSC























SONY DSC







- Владимир Петрович, вы основательно подошли к вопросу образования: окончили Горно-Алтайский педагогический институт, затем художественное училище в Алма-Ате и Ленинградскую Академию художеств. Как вообще пришли к тому, чтобы сделать живопись своей основной профессией?

- С детства всегда рисовал, что-то мастерил, все в деревне обращали на это внимание, что мне не очень нравилось, всегда старался уединиться. Вот отсюда, почти с детства, комплекс публичности, не люблю быть в центре внимания. Некоторые, теперь уже пожилые люди, до сих пор, оказывается, помнят, как в пятом классе был рисовальщиком, какие рисунки делал. Рисовать всегда хотел, но стать художником... Об этом даже и не думал. Я знал многих ребят, которые рисовали, но не слышал, чтобы кто-то из них хотел быть художником. Мы думали, что где-то далеко, в Москве, к примеру, художники есть, но это для нас недоступно.

Когда учился в 8 классе в Онгудае, в Ине открыли училище механизаторов, где ребята получали права трактористов и водителей. Все пацаны побросали школу и рванули туда, ведь тракторист или шофер тогда был первым человеком в селе. А я как-то притормозил...

- Понимали, что это не ваше?

- Да вряд ли, не понимал еще в те годы, но в глубине души все же существовал маленький огонечек желания заниматься рисовальным делом. Однажды в интернат Онгудайской школы из Горно-Алтайска приехал представитель Областной национальной школы для докомплектации классов и приглашал желающих в город, мне очень захотелось поехать, я к этому времени слышал, что в городе есть кружок, где обучают рисовать. Но побоялся - мама одна в деревне, наверное, она бы стала переживать, да и я реже стал бы ездить домой - и остался в Онгудае.

Поскольку пацаны после 8-го класса рванули в Иню, и не только из Онгудая, а со всех районов, то оставшихся собрали учиться в Шебалино. Ситуация повторилась и там на следующий год в 9-м классе. Вот тогда, по воле обстоятельств, я оказался в Областной Национальной школе. В городе записался в изостудию Алексея Алексеевича Лупова, инвалида войны, выпускника Ленинградской Академии художеств, но позаниматься там почти не пришлось, поскольку Алексей Алексеевич в это время болел, вскоре студия и вовсе закрылась.

После школы сразу была армия. Там сделали из меня электромеханика автономных систем управления межконтинентальной ракеты Р-8. Но вскоре выиграл конкурс на замещение должности художника части и был зачислен в музыкальный взвод, где служили ребята из оркестра и мы - фотограф, библиотекарь, художник.

- И там ваши способности использовались "на полную катушку"?

- Да, там была возможность заниматься любимым делом, рисовал плакаты, портреты, и даже написал картину "Хрущев среди космонавтов". Но, тем не менее, "живого" художника никогда не видел и был абсолютно уверен, что профессия должна быть какая-то другая. Поэтому после возвращения поступил в Горно-Алтайский пединститут на исторический факультет. В свободное время занимался в художественной студии при Доме культуры, потом год по направлению работал в Теньге учителем истории, рисования и черчения. Но потом понял, что все равно надо попробовать поучиться на художника.

- Художественное училище имени Гоголя в Алма-Ате вы окончили за два года вместо четырех. Так интенсивно работали?

- Когда учился еще в пединституте на третьем курсе, в Горно-Алтайск впервые приехали ребята, которые окончили Саратовское художественное училище - Камзолов Юрий, Вячеслав Костин и другие. Они посмотрели мои работы и сказали: зря боишься, ты мог бы поступить. Таким образом, они заронили в мою душу сомнение в правильности выбранной профессии. Но, поскольку это случилось уже на предпоследнем курсе, бросить учебу и кинуться в неизведанное я не решился.

В Алма-Ату опоздал на экзамен, но комиссия всё же посмотрела мои работы и отметила, что рисунки выше уровня 1 курса, и сразу зачислили на второй курс. Отвечая на ваш вопрос, скажу - конечно, работал интенсивно (не мальчик уже), поэтому после второго перевели на четвертый курс.

После училища поработал год в художественной мастерской и решил поступать в высшее художественное заведение - Ленинградский институт имени Репина Академии художеств СССР, самое лучшее в то время учебное заведение по этому профилю. Поступил и окончил графическое отделение.

Перед дипломированием написал письмо в наше Управление культуры в Горно-Алтайской Автономной области с просьбой о вызове, но пришел отказ. Пришлось выбирать из того, что осталось, более или менее приличное место - где обещали квартиру и мастерскую, поскольку с женой Алевтиной ждали ребенка, нужен был свой уголок. Поехал в Железногорск вместе еще с двумя нашими выпускниками - это Саша Козловцев (со своей тоже беременной женой Светой) и Эммануил Егоров. По приезду стали преподавателями в художественном училище. Вскоре у Козловцевых родилась девочка, а в ноябре у нас с Алей сын, дали имя Саша. Но три года отрабатывать там не стал - вместе с женой и сыном вернулись на Алтай в 1979 году, вернув училищу двухкомнатную квартиру.

- В то время здесь не было официального отделения Союза художников, несмотря на то, что художники талантливые были.

- Да, здесь уже жили члены Союза художников России Игнат Ортонулов, Владимир Эдоков, Владимир Запрудаев, Анатолий Гурьянов, но отделения своего не было - все мы входили в Барнаульский краевой союз художников.

Почему я взялся за это дело? Элементарно - негде было купить материалы для работы: кисти, краски, холсты, мольберты и этюдники, уголь, карандаши всякие, багет и картон для оформления работ. Надо было ехать в Барнаул, обращаться к руководству Союза художников, выписывать материалы на члена барнаульского Союза и через него выкупать. А если есть свое отделение СХ, то под него создается художественный фонд, который обеспечивает художников всем необходимым для работы. Это фактически организация в организации, которая имеет своего директора, бухгалтера, кассира, из Москвы идет обеспечение всеми материалами для продажи художникам, и склады моментально забиваются красками, кистями... Хотелось, чтобы все это было у нас в Горно-Алтайске. Но для этого сначала надо было создать свой Союз художников, что было весьма непросто. Это решала Москва на уровне вплоть до Председателя Правительства СССР. Поэтому к делу были подключены все наши руководители - Знаменский, Карамаев и другие. Очень большую помощь и содействие оказал Алушкин Борис Кундулеевич.

Началось это так. Как-то я поехал в Москву на конкурс плаката и случайно увидел Ивана Белекова, он был тогда молодым инструктором Обкома партии нашей АО. Я ему говорю - мол, надо бы зайти в Союз художников, хотя бы узнать, дадут нам отделение или нет. Он загорелся этой идеей, смело пошел в Союз, я за ним, встретились с ответственным секретарем. И он говорит: ребята, это дело очень сложное, вот мы в Адыгее Союз создаем уже 11 лет. Ведь прежде чем создать Союз художников, руководство должно обеспечить их мастерскими, квартирами, производственными помещениями. К тому же должно быть не менее десяти членов Союза. Как только это будет сделано, тогда мы начнем рассматривать этот вопрос.

- Но дальше все складывалось благоприятно?

- В целом, да. Вспоминается еще такой случай: 1981 год, большая региональная выставка в Барнауле, я выставил свои акварели, мои работы понравились министру культуры РСФСР Мелентьеву. И он сказал первому секретарю крайкома Аксенову: мол, вы художникам горноалтайцам помогайте! В следующем году в Москве Игнат Ортонулов случайно в лифте столкнулся с тем же Аксеновым и напомнил ему о нашем положении.

Работа по созданию необходимой материальной базы закипела. В 1984 году мы получили семь индивидуальных творческих мастерских, затем и производственные мастерские. В 1986 году был создан оргкомитет Союза, в него вошли Владимир Эдоков, искусствовед Игнат Ортонулов, а председателем назначен был я. В 1988 году состоялось Учредительное собрание и появился Союз художников Горно-Алтайской АО.

- В 80-е годы вы побывали в Монголии, что стало для вас неким творческим толчком - после поездки в короткий срок написали более 14 портретов.

- В то время практиковались международные художественные связи, была создана группа советско-монгольских художников. В 1985 году мы ездили на месяц по Баян-Ульгию и Говдо, писали людей, пейзажи Монголии, а на следующий год монгольские художники приезжали к нам. Всё это организовывал барнаульский художник Федор Торхов, боготворивший Горный Алтай и страстно любивший Монголию.

- Вы сумел проникнуть в суть национального характера, "монгольские" портреты имели большой успех на выставках.

- К сожалению, эти портреты куда-то исчезли, некоторые остались в монгольских музеях, некоторые после выставок пропадали. Среди них были удачные, по моим понятиям, портреты, колоритные образы. Мы общались с простыми людьми, бесхитростными, открытыми. Что-то есть общее у этого народа с нашими деревенскими жителями. Я вообще часто вспоминаю и в некоторой степени идеализирую деревню своего детства: все были честными, наивными, равными, простыми, готовыми поделиться всем, что есть. В Монголии люди мне ее напомнили. Жили они в юртах, топили кизяком, а климат суровый, как в Кош-Агаче. Капитальных строений в поселениях, по крайней мере тогда, я не видел. Были, правда, избушки, маленькие, как чуланы. Неприхотливый и даже, можно сказать, аскетический образ жизни, но все веселые, жизнерадостные, довольные. Мы были на праздниках, скачках. Помню, вместе с нами приехали женщины из журнала "Крестьянка", их сильно шокировали некоторые обычаи монголов, связанные с отправлением естественных потребностей… Там ведь кругом степь, деревьев и камней, тем более туалетов, нет…

- Вы художник большого жанрового разнообразия - пейзажи, портреты графические работы, работы социального плана, скульптурой одно время занимались. Это разные этапы?

- Все как-то идет параллельно, и не только у меня. Все мы занимаемся разными видами работ, вплоть до резьбы фигур из снега. Училище закончил как живописец, а потом в академии выбрал графическое направление, но факультет не имеет большого значения… После окончания Репинского занимался акварелями. Довольно много написано портретов, стараюсь и жанровые картины делать, но, в основном, пейзаж.

- А что вы больше всего любите?

- Очень люблю акварель, но и работать маслом.

- В июне будет выставка в Национальном музее к вашему юбилею, она будет включать в себя много работ?

- Постараюсь собрать побольше. Что-то есть у меня, что-то в частных коллекциях, у знакомых. В Барнауле многое у коллекционера Владимира Васильевича Малыгина, он обещал все привезти. Думаю, более ста работ наберу.

- Что за история была пять лет назад, с выставкой к вашему 70-летию?

- Тогда я готовился к выставке, однако министр культуры Владимир Кончев сделать выставку в музее не дал. Узнав об этом, позвонил из Барнаула Сергей Грантович Хачатурян, он являлся очень большим меценатом, собрал хорошую коллекцию и открыл картинную галерею "Кармин" с богатой коллекцией в различных жанрах и видах изобразительного искусства региона. Ходить жаловаться, просить помещение под выставку здесь не хотелось, да и не было просто сил, и к 70-летию моя выставка была в "Кармине" в Барнауле. К сожалению, в это время Сергей Грантович скоропостижно скончался. Это была большая потеря для культуры Сибири.

После выставки работы привез в мастерскую. А вскоре позвонил из Питера знакомый китаец и попросил продать картины - и я продал.

- Продавать вообще жалко?

- Очень жалко, но приходится. Тогда вот долги надо было отдавать… Ушло много работ в Китай. А вообще, сейчас какой-то кризис, многие художники просто бедствуют. Раскручиваться и предлагать себя - это надо уметь.

- Мне очень нравятся ваши пейзажи такого лаконичного стиля… Например, "Одиночество", 1986 года, - серые горы, небо, каменный кезер… Одинокий дух Горного Алтая, вечно стоящий в долине… Или "У кургана", "Лесная речка". Эти акварели будут на юбилейной выставке?

- Найду все, какие остались, но акварелей, если честно, очень мало. Постараюсь представить все жанры, в которых работаю. Порядка двадцати моих картин, в том числе акварели, хранятся в Национальном музее в Горно-Алтайске. Если говорить о музеях, мои картины имеются в Музее народов востока в Москве, в Музее изобразительного искусства в Улан-Баторе (Монголия), в Музее российской живописи в Харбине (Китай), в Центре горных стран в городе Катманду (Непал). В 1996 Томас Пикеринг, посол США, приобрел одну из моих работ, но где она хранится - не знаю.

- Вам ваш возраст никто не дает. Ведете здоровый образ жизни? Гены, позитивное мировоззрение?

- Болезни не обошли стороной, были тяжелые периоды в жизни. Большим ударом стало, когда после третьего курса умерла мама. Она, хоть и малограмотная колхозница, но была для меня как защитная стена, которая неожиданно рухнула... Как закончил институт - даже не знаю. Первые три года был в числе отличников, а вот 4 и 5 курсы прошли, наверное, по инерции. Но потом женился, появился ребенок, жизнь стала входить в колею.

А вообще каждый вечер хожу на прогулку на Тугаю подышать чистым воздухом. У нас такие возможности, которых нигде в других городах нет. Тугая и Комсомолка могут наилучшим образом могут заменить любые парки и тренажерные залы.

- Вопросы политики вас интересуют?

- Конечно. Я ведь одно время был депутатом, много общался с первым главой нашей республики Валерием Ивановичем Чаптыновым.

Еще в армии задумался - что у нас за социализм? В пединституте начал перелопачивать первоисточники, и пришел к выводу, что у нас никакого социализма нет, а есть централизованное бюрократическое государство с социальной направленностью. Я даже написал статью о том, что надо поворачиваться к Марксу - заводы и фабрики, как у него сказано, должны принадлежать рабочим, а не государству и не капиталисту (частнику), и рабочие должны получать не зарплату, а часть прибыли. Например, когда Пекинскую ткацкую фабрику отдали самим рабочим, то сразу производительность труда выросла на 600 процентов.

В "Капитале" Маркс пишет, что будущая общественная система должна быть построена как труд Робинзона - работать на себя (откройте для любопытства 1-й том, стр. 88). И показателем того, что это не социализм и не коммунизм, является заработная плата рабочих. Зарплата - это цена человеческой рабочей силы, вас, вашу рабочую силу покупают, как товар. При нормальном социализме (коммунизме) рабочие не должны продаваться, они получают (делят) прибыль, тратят свою трудовую силу на себя.

Об этом мы разговаривали с Чаптыновым, я даже хотел предложить обратиться к Горбачеву и получить разрешение на эксперимент.

- Теперь вы понимаете, что это было невозможно?

- Я тогда не решился - побоялся попасть в тюрьму за призыв к свержению строя. Дети были маленькие, что с ними будет? А в 91-м году рухнул советский строй, начался дикий капитализм, практически произошел переворот. Я ходил к местному руководству КПРФ, показывал им цитаты из Маркса и говорил - вот, ребята, настало ваше время, "задрав штаны" надо бегать, бороться за марксистские идеи и добиваться, чтобы фабрики и заводы отдали рабочим. Но там были уверены, что должно быть всё в руках государства, чтобы госчиновник сверху "руководил" рабочими. И "доруководили"… У меня есть мысль - мультик сделать на эту тему, применив цитаты из работ Маркса, текст почти готов. Времени пока нет.

- Есть художники, которые погружаются в свой мир и то, что происходит во внешнем, их не очень волнует. Вы не из таких - бываете на всех выставках, всегда найдете время сказать добрые слова, поддержать художника.

- Я человек очень скованный по своей натуре, выступать публично для меня проблема. Но у нас много талантливых художников, мне интересны их новые работы. К тому же меня часто просят прийти выступить на открытии той или иной выставки, и я не могу отказать. Приходится преодолевать себя.

- Не спрашиваю, над какой картиной работаете, понимаю, что все художники немного суеверны. Но если можно, скажите немного в целом о ваших планах…

- Планов особых и конкретных нет. Наши художники делятся на две категории: одни где-то работают, в основном, преподают, и тем зарабатывают на жизнь, а свободное время отдают творчеству; другие пишут картины, в надежде их продать и заработать на жизнь и на покупку материалов. Тем и другим довольно сложно. Я отношусь ко второй категории. Скоро лето, все цветет и благоухает, Алтай надевает свои наряды, красивейшие в мире, чтобы предстать перед любителями живой природы, перед их очарованными взорами. Вот и мы скоро двинемся на этюды по сбору материалов для дальнейшей работы над пейзажами. А дальше видно будет - будем работать по мере появления идей, мыслей и чувств, стараться их осуществить...

Беседовала Александра СТРОГОНОВА