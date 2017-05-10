«В нашей стране идти на то, на что шел Навальный, нужно быть камикадзе…»

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: «По факту нападения на Алексея Навального, в результате которого лидер оппозиции рискует лишиться глаза из-за химического ожога, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Как вы считаете, правоохранительные органы попустительствуют преступникам по указке Кремля, являющегося вероятным заказчиком подобных нападений, или они медлят с решением по каким-то иным причинам?»

В течение недели в опросе приняли участие 132 респондента. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

32,6% отвечавших (43 человека) считают, что преступники действовали с одобрения властей. Они говорили:

- я считаю, что все нападки на Навального – это происки Кремля, он не угоден нынешней правящей элите;

- конечно, они уничтожают всю оппозицию;

- это попустительство правоохранительным органам;

- мафия есть мафия;

- раньше говорили – на все воля Божья, я бы сказал, что теперь на все политическая воля;

- по указке Кремля;

- вот то, что первое вы сказали, это прямо в точку;

- в политику я не вникаю, но я думаю, что все делается по указке свыше;

- у нас государство все прогнило, такая у нас система, не знаю, куда мы катимся;

- а что вы хотели, это, конечно, заказ Кремля, никто не хочет лишиться поста, полиция подчиняется ему;

- по любому кто-то кнопки нажимает;

- это их игры кремлевские;

- в нашей стране идти на то, на что Навальный шел, нужно быть камикадзе, у нас это не пройдет;

- да, это Кремль, я за Навального;

- возможно, и так, как вы говорите, не исключено;

- я далек от политики, но мне кажется, это заказ какой-то, по идее, нужно уголовное дело возбуждать, это же не шутка, ожог глаза;

- это было согласовано с молчаливого согласия Путина и Единой России;

- Кремль в ответе за все, что делается в нашей стране, и за хорошее, и за плохое;

- уголовное дело не будет заведено, пока Кремль не даст указание;

- Кремль? Можно так и так ответить на этот вопрос, нет полной информации, но я думаю, что правда в этом есть;

- по всей стране у нас что-то творится, в республике у нас то же самое, не расследуются дела;

- молчание порождает беспредел, почему молчим, либо тебя завтра в психушку закроют, или вообще исчезнешь, а вы такие вопросы задаете;

- я считаю, что здесь линия идет сверху, правоохранительные органы очень нелогично поступают, ясно, что их направляют сверху;

- возможно, есть указание, чтобы не дать ему действовать дальше, это политика.

19,7% отвечавших (26 человек) полагают, что Кремль к нападению на Навального не имеет отношения. По их словам:

- по иным причинам, дело в том, что он ярый представитель либералов, а либералы в 90-х годах страну до краха довели, ну и чего ждать от его направления;

- не знаю, вопрос сложный, но я думаю, госдеп США тоже свою руку приложил, наверное, по его указке это все;

- ранение Навального, я считаю, это не "рука Кремля", а нога пионеров, которых он обманул;

- на мой взгляд, если бы Кремль хотел с Навальным сделать что-то, сделали бы что-то более серьезное, чем облить зеленкой, это, наверное, недовольные этим человеком сделали;

- по поводу Навального и причиненного вреда его здоровью, тут Кремль вообще не при делах, ему просто нужно обратиться в правоохранительные органы, они обязаны возбудить уголовное дело, вопрос в другом, как оно будет расследоваться, тут, как говорится, всякое возможно;

- наверное, по каким-то другим причинам, потому что Кремль сразу бы "убрал", и все;

- думаю, что по каким-то иным причинам не возбуждается дело;

- думаю, что органы внутренних дел разбираются по поводу Навального;

- по Навальному можно сказать следующее: неужели Кремль так низко опустился, мне кажется, это умышленное хулиганство;

- скорей всего, правоохранительные органы тянут, ждут отмашки какой-то;

- здесь не все так просто, может, легенду хочет себе заработать таким образом;

- они медлят, потому что у них есть иные причины;

- я не думаю, что Кремль будет давать поручение брызгать в него зеленкой, это поручение местных властей, которые это делают, но в то же время идут на поводу у Кремля;

- я не думаю что по указке Кремля, это какие-то иные причины;

- если действительно было нападение на Навального, были там хулиганские действия или что там было, в этом должны разобраться правоохранительные органы, они должны дать оценку... то, что это по указке Кремля, этого не может быть, я не верю, если они до сих пор не возбудили дело, есть прокуратура, можно обжаловать, потребовать, чтобы решили вопрос;

- такие заключения с потолка брать я не могу, Путин не может давать такие указания, есть кто-то другой;

- то, что на Навального напали – может, он сам виноват, а то, что органы не разбираются, так это к ним вопросы;

- органы скрывают, чтобы повысить показатели, все завязано вкруговую, нигде у нас правды не найдешь.

47,7% отвечавших (63 человека) затруднились с ответом, не ответили точно на поставленный вопрос либо воздержались от ответа. По их словам:

- это просто какая-то война непонятного происхождения, при чем человек и зачем его калечить, не понимаю, все должно быть по закону;

- я человек в возрасте и в политике не разбираюсь;

- если кто-то виноват, он должен понести наказание;

- про Навального я вообще ничего не слышала;

- у нас много преступлений, которые не раскрываются;

- да, Навальный многим не нравится, он говорит правду, это не нравится некоторым людям;

- оппозиционер или нет, за власть или против, это в первую очередь человек, это преступление, и преступление это надо расследовать;

- ну, наверное, это неправильно, какие-то недоработки у правоохранителей;

- как я слышал, дело возбудили, закон должен соблюдаться;

- я читал, что дело возбудили в отношении того, кто такое сделал, но если это не так, наверное, это неправильно, я думаю, это просто попустительство;

- про Навального могу сказать – кошка скребет на свой хребет, он думал, что будут радоваться, что он творит, а потом, зачем он нам, там что, достойней его больше никого нет, не осталось в России?

- насчет Навального, я не знаю, Кремль или кто там его заказывает, я против этих оппозиционеров, которые хотят развалить страну, как в свое время большевики развалили империю Российскую;

- Навального спонсирует Америка для ослаблении России, этим все сказано;

- по поводу Навального – это тот же Березовский, их всех гнать надо в три шеи из России, чтобы их тут не было;

- значит, так ему и надо;

- это сложный вопрос, ответа дать не могу;

- насчет Навального ничего сказать не могу, если честно, я не слышал эту новость, я считаю, что любое правонарушение нужно расследовать;

- зачем нам какой-то Навальный где-то там в Москве, в Кремле лучше бы занимались нашими местными проблемами, в Горно-Алтайске каждый день ветра из-за того, что срубили все деревья, добрались до Березовой рощи, вот это главное, мы живем в Республике Алтай, все леса вырубают, скоро как в Кош-Агаче будем жить и ожидать по расписанию ветер;

- про Навального ничего не знаю;

- виновен или нет, но уголовное дело обязаны были завести;

- есть Уголовный кодекс, в котором четко прописано, за сколько дней органы должны принять заявление и возбудить уголовное дело или отказать в уголовном деле;

- я за этим не слежу, но я читаю газеты, "Аргументы недели", и я хотела бы, чтобы вы научились профессионализму, а так у вас нездоровая критика;

- они, наверное, там все вместе участвовали;

- какой-то провокационный вопрос, я вообще эту информацию не знаю, и отвечать на вопрос не буду;

- я думаю, может быть, и не Кремль, но кто-то этим руководит;

- эти два варианта вопроса могут содержать правильный ответ;

- в наше время все возможно;

- я пожилой человек, и на счет Навального ничего не могу сказать;

- политикой я не интересуюсь, но такие выпады со стороны хулиганов недопустимы;

- так и так можно ответить на этот вопрос, но, с другой стороны, вполне и третий вариант может быть;

- честно сказать, я даже про это не слышал;

- по поводу Навального ничего не могу сказать;

- в отношении Навального – он просто переигрывает, наверное, наши руководители до него еще не дошли, но, надеюсь, скоро дойдут, остановят его;

- мне жалко Навального, он человек, все-таки для народа работает;

- в любом случае, по факту Навального нужно проводить расследование, нужно выяснить до конца причину инцидента;

- мне интересно, почему такой нездоровый интерес к Навальному, вы что, хотите, чтобы Навальный стал президентом?

Результаты опроса обрабатывал Вячеслав Правдолюбов