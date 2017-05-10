"Будем хозяевами своей земли!"

Давно запланированная поездка Региональной общественной экологической организации "Сакральный Алтай" в Каракокшу состоялась 28 апреля. В сельском Доме культуры собралось порядка 70 человек.

Любовь Петургина высказала мысль о глубокой переработке леса: «Хотелось бы, чтобы начали это в Каракокше либо в Уймени. Когда кто-то, да хотя бы наши предприниматели, вывозят кедр – не знаю, как у кого, а у нас душа болит. Вывозить кедр вообще нецелесообразно, пилорамы почти у всех стоят, распилили — увезли.

А машины идут день и ночь. Наша организация против вывоза леса кругляком («Золотые слова!» - мужской голос из зала), надо здесь его перерабатывать, а то, что вы делаете — это на последние пять-десять лет, вывозите и вывозите. Вспомните, как леспромхоз работал — кругляком, что ли, гнали? (В зале возмущение: «Отмените аренду всем тогда и кругляком лес не пойдет»). В 2000 году вы что кричали? Вы забыли, как было? Мы должны думать о будущем... Вот вы — предприниматели. А что делаете? Спилили и увезли, все».

Выступила руководитель турочакского филиала «Сакрального Алтая» Антонина Распаева. Она отметила, что приятно смотреть на активную каркокшинскую молодежь: «В Кебезени и в районе в целом молодежь только-только раскачивается. Но при тех же проблемах, что и у вас, у нас лесники входят в рабочую комиссию, лесничие, мастера — мы-то не специалисты, а они-то да. Собираемся и решаем вопросы, стараемся. Проблем тоже очень много, тайга почти вся в аренде... Мне говорили, что в Каракокше народ такой – и правда, народ взбудоражен («У вас в Кебезени просто платят молчком, и все. У нас-то хоть орут», - высказал кто-то замечание из зала)...»

Зинаида Тырысова напомнила о достигнутых с арендаторами соглашениях о неприкосновенности сакральных объектов: «С «Иогачлесом» 12 объектов отмечено, со «СтройПрактиком» - два объекта. У нас, вы знаете, была битва по Урчину. И здесь лесозаготовителям, арендаторам я тоже предлагаю договариваться и заключать соглашения». Она также сообщила, что разработанный документ по узакониванию сакральных мест уже подан в Госсобрание — Эл Курултай и правительство республики, и если он будет принят — разговор уже будет другим. При этом руководитель «Сакрального Алтая» подчеркнула, что «заключать или не заключать соглашение – это право арендатора».

Природа и саморегуляция

Предприниматель Александр Шубин спросил, подразумевает ли сакральное место под собой какую-то определенную территорию. «Да, подразумевает, - ответила Зинаида Танышевна, - мы, во-первых, опираемся на традиции и на экологические обоснования. В соглашениях с двумя арендаторами мы обозначили, что от подножья святой горы полкилометра – эту территорию трогать нельзя. Если речь о роднике — то в радиусе километра. Конкретно говорим пока про рубку — рубить ничего нельзя – поскольку это угрожающий вид деятельности».

- Но если не заходить на эту территорию и ничего там не делать, можно развести ветровал, бурелом и вообще такую гадость, что из-за одного очага потом будем вырубать еще 20 других очагов, - предостерег Шубин.

- А как без этого на протяжении тысячелетий природа Алтая не заразилась и не загадилась? - Парировала Зинаида Тырысова. – Никто ведь не рубил на святых местах. И ветровал был, и сухостой — и что же? В таких местах заложен механизм саморегуляции – гомеостаз, по этой части я лекции читаю. Природа сама заложила механизм самовосстановления, и сакральное место с его недрами, минералами заряжает энергией, жизнью определенный участок земли... Суждено определенной части деревьев сгнить, другой – восстановиться. Святые места - это ключевой горный биотоп. Взаимоотношение человека с ними основан на знаниях геогенеза. Мы проводим семинары по этим темам, привлекаем ученых, потому что знание своей земли – это спасательная лодка, и Республика Алтай — в числе первых регионов, кто идет по пути сохранения сакральных объектов, хотя в Бурятии, Якутии законы уже приняты, за наши мы еще бьемся...

Руководитель «Сакрального Алтая» предложила каракокшинцам на примере деятельности по очистке родников в Горно-Алтайске (работает городской филиал организации) и выяснению химического состава родников с помощью «Алтайгеомониторнга» с последующим его обнародованием на специальных табличках-аншлагах, начать аналогичную работу. Вновь прозвучал призыв к арендаторам и лесозаготовителям заключить соглашение по сакральным местам.

Ольга Дробышева (очевидно, местная жительница) тоже высказалась относительно леса, который лежит в горах по 20-30 лет: «Министерство наше республиканское советует эти залежи вывезти населению – выделить транспорт или деньги на эти цели, а смысл? Наши некоторые лесозаготовители смотрели этот лес – он сопрел и если его вывезти, затраты будут, а эффекта — нет».

Последнее лесоустройство — более 15 лет назад

В этот момент на заседании появились лесники. Один из них, Сергей Гладких, обратился к Любови Петургиной: «Любовь Алексеевна, кто из каракокшинских предпринимателей вывозит отсюда лес кругляком? («Я у вас хочу спросить», - в свою очередь, заявила Петругина) Не можете, а говорите. У каждого предпринимателя нашего есть пилорама, рабочие места («Не у всех! У Кресса нет», - из зала). Кресс в Чое перерабатывает, у него договор. В этом году мы делали рейдовые мероприятия, это, оказалось, из Кебезеня вывозят через Каракокшу. Потому что с Кебезеня — далеко. Там было два предпринимателя-арендатора, которые так вывозили лес. И получается, что местные-то работают, а эти везут и везут... («Сейчас будет тут нагонять, что не режут и не везут, зачем врать-то?!», «Нагло врут! Люди-то видят, сколько «Камазов» везут» - из зала) И второе. За последние 20-30 лет у нас очень сильно изменилась экология, развились многие болезни, которые побеждают не только людей, но и лес. Думаю, вы согласны с этим. Если раньше каких-то болезней просто физически не было, то сейчас они в очень короткий срок приводят к большим потерям древесины. Она падает, гниет, от нее идут вторичные вредители, и с каждым годом ситуация все хуже, потому что у нас, сами знаете, экология не на первом месте. Я согласен, что сплошных рубок не надо, но выборочные, уборка захламленности, валежника – это все просто необходимо делать. Вот Николай Александрович Коровинский говорил про штрафы, будто бы они маленькие – по последним постановлениям, этого никто не знает, у нас штрафы начинаются от 50 тысяч. Не от 5 тысяч! От 50 до 70 – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а для тех, кто занимается арендой – от 500 до 700 тысяч штрафы!»

Николай Коровинский тут же спросил, кого наказали в соответствии с этими новыми нормами: «Параева наказали?» –

«Говорить, что не наказали — еще рано. По Параеву еще идут судебные разбирательства», - был ответ.

- Я занимаюсь гептилом уже седьмой год, в этом году брали пробы снега после полета ракеты... В декабре и январе полетов не было, в феврале пролетела — кислотность проявилась, в марте тоже. Имейте в виду, что гептил разлагается, до земли не доходит, но анализы показали, что у вас в крови. Даже у четырехлетнего ребенка, компоненты есть.. Второй компонент падает на все, и желтеют растения, та же картошка, огурцы, - по пути следования ракеты. Куда ветер подует, в какую сторону понесет — только богу известно, - напомнила Анастасия Тодожокова.

Вопрос Сергею Гладких задала Мария Ельденова: «Когда последний раз проводилось лесоустройство?» «В 2001 году было последнее официальное лесоустройство, но тут вот какой момент. Предприниматель, который берет в аренду участок, проводит таксацию этого леса и ему на его участке делают лесоустройство, которое он оплачивает. Вносятся все новые данные», - отвечал Гладких. «А лесоустройство всей нашей тайги когда было? Когда из Новосибирска приезжали? И где можно с документами познакомиться? По закону, через 10 лет лесоустройство можно делать снова», - уточнила вопрос Мария Ивановна. «Не можно, а нужно, - поправил Сергей Гладких, – но финансирования – извините-подвиньтесь. Вот и все».

«Я бы хотел заступиться за предпринимателей...»

- Когда к нам обратились с Рудника, мы написали запрос в министерство природных ресурсов, и по факту оказалось, что кедр есть, который арендатор Параев вырубил, а в плане лесоустройства кедрачей нет, - сказала Зинаида Тырысова. - И чтобы сегодня вопросами лесоустройства заниматься, у нас должны быть «живые» документы. Мы написали ходатайство, чтоб усовершенствовали этот план, они в Москву ездили, им дали на это деньги и сейчас, как нам сказали, план лесоустройства будут совершенствовать. И второе. Я даже взбодрилась, когда узнала, что вы лесничий, – у вас должна быть карта орехово-промысловых зон, и каждый гражданин вашего поселения должен знать, где эти зоны находятся.

- Информация висит в кабинете, любой может ознакомиться, - сказал на это Сергей Гладких.

- Когда мы стали поднимать эти вопросы, оказалось, что 417 тысяч гектар орехово-промысловых зон в республике – это тоже данные конца 90-х годов, и эта карта совсем старая. Особенно в Турочаке и Чое - кедровые массивы вырублены, пеньки торчат, а молодняк еще не созрел для плодоношения, не дорос. И это тоже работа главы сельского поселения и лесничего с народом, - сказала Зинаида Тырысова.

Попросил слова второй представитель лесничества, Александр Алексеевич: «На таком весомом совещании я не вижу представителей, так скажем, администрации, один «администратор» сидит, хочет за всех отдуваться... мы такие вопросы сейчас хотим поднять – строительство дорог, да и ЛЭП бы не мешало, и кому мы это рассказываем? Этим стенам? Или Павлу Владимировичу, у которого большая дыра в бюджете? Я бы хотел заступиться за предпринимателей, вот Алексеевна говорит про глубокую переработку — а вы посчитайте, сколько нужно энергозатрат. У нас на одной линии сидит Ынырга, Уймень, Каракокша... Вы просчитайте сначала, сколько энергии надо на глубокую переработку древесины... У нас нет дорог. Для углубленной переработки необходимо непрерывное освоение лесфонда, то есть, предприятию нужен просчет— я десять лет рублю вот столько и вот столько. Из этого складывается себестоимость древесины, организация рабочих мест. Вот так надо начинать. Но кому мы объясняем, сами себе? Я считаю, что это собрание — ну, ни о чем... Дорог нет — турист не поедет сюда. Молодцы люди, приехали и начали тут делать, надо все равно с ними дружить. Единственное, мне не нравится, когда перегораживают дороги. Вот в Никольске дом поставили, мне надо трактором туда, почву готовить, а я проехать не могу. Потому что справа болото, а слева они булыжником все замостили. Я говорю - сейчас раскопаю тебе все это дело... Кому мне пожаловаться?»

- Мы-то как общественная организация свои интересы преследуем, а то, что вы сказали – насущные вопросы, требующие изучения... Александр Михайлович пообещал, что в конце мая в Чое будет круглый стол. Нужно организованно к этому подойти, и вопросы переработки, сохранения экологии, вопрос дороги — все нужно обозначить. Подготовьтесь к этому. Мы как общественники преследуем свои интересы – экология, - подчеркнула Зинаида Тырысова.

- Я хочу еще раз объяснить... Предпринимателя сегодня настолько закружили... Лес у нас по трем направлениям может раздаваться – аренда лесов, аукцион, местному населению. Давайте начнем с населения, с нас всех. Вот ветровал, упали две кедры у дороги. Надо акт написать, повесить в Интернет — на 20 дней. Человек пришел — говорит, мне надо. Пока писали — пихта сгнила, ладно, кедр — поживет еще. Или, может, кто украдет. Что аукционы? Они не проводятся, либо проводятся, но там такую цену делают, что ребята уже начинают отказываться от этого. Аренда лесов. Параев взял в аренду, Трушкоков покойный взял в аренду – намучились до слез, все отказались. Единственный, кто еще держится – у которых деньги есть. Наш на лесе не работают, они урывками — сегодня там схватил, завтра... Не будет он никогда глубокую переработку делать, - сказал Александр Алексеевич.

- Вы по лесу ездите, все знаете, можете сказать, сколько леса осталось? Людям на что надеяться? Об этом кто-то вообще думает? - прозвучал вопрос от жительницы Каракокши.

- Вот смотрите... отвели лесосеку, один гектар, в такционном описании написано — пять осины, три березы, две пихты. Отводим — получаем: семь пихты, три березы. Переводим лиственное хозяйство в хвойное. Министерство говорит — нет, пишите акт, везите к министру. Вчера увезли акт, сегодня приехала комиссия — поехали, мол, смотреть. И это все — из-за одного гектара леса. На ваш же вопрос ответит только лесоустройство, - сказал Александр Алексеевич.

«Плакать охота»

Андрей Карасев задал вопрос Сергею Гладких: «Вот в Уймени арендаторы из Кузбасса, косят кедру. Вот говорят — надо санитарные рубки или еще какие-то работы проводить... Их кто-нибудь вообще контролирует, как они там работают? Потому что если по лесу судить, сразу видно, что никакой он не больной».

- В прошлом, 2016 году, мы из лесничества по приказу министерства выезжали три раза и проверяли, как и где работают. Приезжал лично Алисов с заместителем Самсоненко и еще работником министерства, проверяли их деляны. Составлены два административных акта за неочистку лесосеки, на данный момент нарушения устранены. Контроль, конечно, есть, - был ответ.

- При этом смотрим на нашу Каскаю — и плакать охота, - прокомментировал Андрей Карасев. - мы приехали и мне так обидно было в душе — я там с детства бывал, собирал орехи, с дедом туда ходили... поднялись — не знаю, Леха Плотников, наверное, сто процентов плакал... Видели, что там? Сплошная рубка. Выкошено все до последнего, одни пеньки остались. Разве так можно?

- Кстати, об арендаторах с Кузбасса – они хотели передать свою аренду местным, с Онгудая людям. Онгудайские приехали, зиму поработали, сказали — нет, нам такая аренда не нужна. Леса нет, сплошных рубок там нет, только выборочные... Вот притащили десять лесин, с одной лесины выбрали ассортимент, и вот все люди почему-то не видят, что дрова, а видят только тот. которых хороший... Вот сруб человеку надо – ему надо 40, 60, все. Ему надо хороший лес, правильно? - говорил Сергей Гладких.

Из зала высказался мужчина: «Я был на вершине Уймени, орешничал, вот этот лес весь стоит молодой, который сейчас Кемерово таскает, весь лес — на 60, и там такого леса... я знаю, был, видел. Сплошная рубка идет. Местные что — а, вон, дрова вам, и заткнитесь, береговая зона...» Были названы такие местности как Булухта и Телижер. По этим местам, как сказал Гладких, возбуждено четыре уголовных дела — за незаконную рубку, и следствие еще идет, хотя «одного уже осудили на 4 года».

Интересно, что в качестве выхода из положения лесник Александр Алексеевич предложил запретить завозить куззбасский уголь в Турочакский и Майминский районы и обязать муниципалитеты этих районов закупать для отопления дрова. Его поддержал коллега, а также многие из сидящих в зале. «Гортопа нету — топятся углем и газом. Количество дровяной древесины таково, что 30 процентов — деловой древесины и 70 — дров», - говорил он.

Не быть «бумажными войсками»

Зинаида Тырысова как руководитель «Сакрального Алтая» пообещала взять вопрос на изучение и завершающее слово предоставила молчавшему до сих пор главе Каракокшинской сельской администрации Павлу Табакаеву:

- Прошу меня внимательно выслушать, и без эмоций. По кузинским землям — вношу предложение, давайте назначим дату, удобную для всех, и проведем слушания (гул одобрения в зале). По поводу схода — первый раз вижу, что много народа сегодня на сход пришли, ну еще, по-моему, на праздничных мероприятиях, когда было много народу. Вы не ходите на публичные слушания, не ходите на сходы. Вся информация — в свободном доступе в сети Интернет, мы сейчас в веке технологий живем, но кроме «Одноклассников» что-то посмотреть мы не удосуживаемся. Потом обвиняем главу, власть... дальше. По поводу общественной организации. Я не против, чтоб общественные организации, движения развивались, имели свои положительные последствия. Сейчас — мое субъективное мнение, не примите как официальное –при создании экологического надзора или контроля, не было сказано, я не услышал ни разу, как и чем будет регламентироваться эта группа, каким нормативным актом, в каких пределах. Сказали, что руководствоваться будет уставом. Я бы попросил посмотреть этот устав. Вот смотрите, говорим: это будем контролировать, вот там будем контролировать — опять же, я не услышал, мы пытаемся лесников оставить без работы? Государственный лесной надзор и пожарный надзор возложен на лесную охрану. Вот эта экологическая группа будет заниматься только контролем, почему она не может заниматься мониторингом пожарной опасности тогда? Почему не может посадкой леса заниматься? Мы сейчас кричим — рубят, все рубят, лесовосстановлением занимается АУ РА «Каракокшалес», лесничество, с привлечением наших уважаемых предпринимателей, они никогда не против, бросают все свои дела, выгоняют поголовно своих рабочих. Если бы не они... У нас с 2014 года по направлению на Межембик 6 км проехать можно было, по направлению Большая Кузя — 11 км, все. Созданием и ремонтом дорог заниматься некому. Финансирование, которое получает «Каракокшалес» - минимально... До избрания главой поселения я работал в чойском лесничестве инженером охраны и защиты леса, по селу Уймень до 2011 года мы имели 12-14 лесонарушений ежегодно, это 24-25 миллионов ущерб гослесфонду. В связи с паводком 2014 года было падение стопроцентное, в течение двух лет они пользовались древесиной-топляком, которую не контролирует лесная охрана. Сейчас, если я не ошибаюсь, идет рост. Поэтому, если сейчас все делать запретительными мерами — я боюсь, что будет обратный эффект, рубка только возрастет. Опять же, про общественников: на территории Каракокшинского сельского поселения создана добровольная пожарная дружина. Никак не могу собрать добровольную дружину, которая бы занялась охраной общественного порядка. Нам крайне необходимо совет отцов создать, потому что в семьях идет такой бардак, без мужской руки там никак. Вот эти организации – пожарные охраны, патрульные группы – это все мы называем бумажные войска... У нас есть Совет депутатов, с которым я постоянно ругаюсь — ребята, вы представители на своих округах, вы доносите свою волю... Далее — по санитарной очистке. Вот сейчас, пока мы проводим собрание, наши дети вывозят мусор из села. Александр Иванович выделил нам трактор, нашли телегу, сейчас я на свои деньги солярку еще заправлю... По экономической составляющей – вчера было заседание правительства Республики Алтай, Чойский район прозвучал в свете падения собственных доходов, порядка 40 процентов, не считая рудника — он не работает. Если лесом рационально пользоваться, с учетом восстановления, вот про брошенную древесину анализировали — получалось порядка 135 тысяч кубометров дровяной древесины. Мы эту информацию аккумулировали, направили в правительство РА. Вот говорят — занимайтесь переработкой. Александр Алексеевич уже высказался – чтоб предпринимателям заняться переработкой, нужна электроэнергия и оборудование. Господдержка, которой нет. И чтобы у нас было чисто, а древесину дровяную просто некуда девать, поэтому предприниматели — заложники этой ситуации. Это надо решать на уровне правительства... Опять же, мое мнение, можете не соглашаться, но у нас каждый житель села приложил руку к рубке леса. Что же до участков, где бардак — у всех участков есть собственники либо арендаторы, которые получили разрешения на строительство, но ничего не делают. Сейчас мы вынуждены будем эту землю опять отнимать...

Зинаида Тырысова не согласилась с оценкой и видением деятельности комиссии: «Вы как глава поселения не должны нагнетать ситуацию, тем более на начальном этапе – что они будут делать да как... Я еще раз повторюсь, что мы руководствуемся при изучении состояния лесных участков правилами заготовки и вывоза древесины и другими законными актами. Народ имеет право знать о состоянии окружающей среды. Члены комиссии будут обучены, подготовлены, это будет, возможно, не один этап. Согласно закону, в течение 30 дней мониторинг должен пройти и вы как глава будете поставлены в известность... По лесовосстановлению — мы стараемся общественными силами наладить порядок, но так же подали заявку на кедровый сад, на один гектар земли. Пока минприроды молчит. Люди по собственному желанию хотят посадить кедр и ухаживать за ним в течение долгого времени... Также готовы к посадке молодняка в двух районах. Я знакомлюсь со многими лесничими, они говорят — план выполняем, садим, но денег-то нет по уходу... привлекайте нашу организацию, чтоб люди не только садили, но и ухаживали. Устав наш в свободном доступе. Вам будет предоставлен. Я надеюсь, мы будем сотрудничать».

Много разных вопросов от жителей села было к главе Каракокшинского поселения после окончания собрания «Сакрального Алтая».

Инна Жулаева