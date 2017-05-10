Летопись банкротства: Как Министерство сельского хозяйства РА «простило» 40 миллионов рублей родственникам Тевоняна

Интернет-портал «АЙТАШЕВ.ИНФО» (www.aytashev.info) опубликовал очередное расследование журналиста Амыра Айташева о хищениях и мошеннических действиях имущества ООО «Чуйское».

Решением Арбитражного суда Республики Алтай 13 января этого года ООО «Чуйское», ставшее правопреемником бывшего федерального унитарного предприятия Опытно-производственное хозяйство «Чуйское», было объявлено банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство, его руководитель, в лице назначенного правительством Республики Алтай Владимира Тиллимана, отстранен от управления.

В ходе рассмотрения банкротного дела ООО «Чуйское» в суде всплывают многие интересные подробности, касающиеся того, каким образом распоряжались имуществом государственного предприятия люди, близкие к бывшему первому заместителя председателя правительства Республики Алтай Сергею Тевоняну. Именно усилиями Тевоняна и его приспешников некогда процветавшее предприятие доведено до своего нынешнего плачевного состояния, а его имущество – разбазарено.

Одним из ярких образчиков деятельности команды Тевоняна на предприятии является история о грандиозных планах, согласно которым у ООО «Чуйское» должно было появиться передовое молочное производство – ферма на две тысячи коров. Для осуществления этих планов Министерством сельского хозяйства Республики Алтай для реализации инвестиционного проекта «Создание молочно-товарного комплекса на 2000 голов дойного стада» от 06 декабря 2011 года предоставил государственную финансовую поддержку ООО «Чуйское» в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей в виде аванса на компенсацию затрат исходно-расширительной и проектно-сметной документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ на создание молочной фермы. Однако до каких-либо реальных работ дело не дошло, перечисленные десятки миллионов рублей были успешно «освоены» подрядчиком – ООО Научно-производственным проектно-строительным предприятием «Зодчий», сокращенно – НППСП «Зодчий», в лице его владельца и руководителя Левона Мушеговича Мартиросяна, по совместительству – руководителя и учредителя регионального отделения Союза армян России в Республике Алтай. В этом ему активно способствовал Андрей Красиловец, которого называют родственником бывшего вице-премьера Сергея Тевоняна, притащившего Красиловца вслед за собой из Родинского района Алтайского края.

Согласно договору между ООО «Чуйское», которое также возглавил ставленник Тевоняна Владимир Тиллиман и ООО НППСП «Зодчий», исполнитель принял на себя обязательства по выполнению следующих работ:

- производство инженерных изысканий по объекту: «Производственный комплекс на 2000 дойных коров с полным воспроизводством стада в Майминском районе Республики Алтай,

- получение положительного заключения на отчет об инженерных изысканиях,

- разработка проектной документации на строительство объекта: «Производственный комплекс на 2000 дойных коров с полным воспроизводством стада в Майминском районе Республики Алтай»,

- получение положительного заключения на данную проектную документацию.

Сроки выполнения работ по данному договору были назначены на 15 октября 2011 года, однако проектная документация не предоставлена до сих пор. Обстоятельства неисполнения ответчиком обязательств, предусмотренных договором, явились основанием для обращения в суд.

Суд неоднократно откладывал судебные заседания по ходатайству ответчика НППСП «Зодчий» в лице его директора Левона Мартиросяна, намеревавшегося исполнить договор и представить проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Однако и после неоднократных судебных заседаний ответчик проектную документацию не представил. В судебном заседании указал на отсутствие возражений по заявленным требованиям.

22 октября 2015 года суд выносит решение о возврате выплаченных фирме Мартиросяна средств на счета ООО «Чуйское», однако ответчик с решением суда не соглашается и обжалует решение Арбитражного суда Республики Алтай в вышестоящих инстанциях. Кассация по жалобе фирмы Мартиросяна отменяет решение судей Республики Алтай и дело направляется на новое рассмотрение. После отмены решения суда, 16 ноября 2015 года стороны подписали дополнительное соглашение к договору на выполнение проектных работ, которым продлили срок окончания работ до 01.04.2016 года. Но и к этому сроку не было предоставлено никакого проекта, Андрей Красиловец к этому времени покинул пределы Республики Алтай также, как и Сергей Тевонян. Разгребать их делишки досталось «главному армянину» Алтая Левону Мартиросяну, который на короткий срок был даже задержан правоохранительными органами по подозрению в хищении этих сорока миллионов. Но подозреваемому Мартиросяну удалось в тот раз отпинаться от уголовного преследования – слишком могущественным был в тот момент его покровитель Тевонян, которому удалось подвести к своим коррупционным связям и политическую подоплеку – руководитель отделения Союза армян России Левон Мартиросян выступал главным потерпевшим по делу о разжигании межнациональной вражды со стороны оппозиционного депутата Сергея Михайлова. И хотя Михайлова обидчиком армян сделать не удалось, подвиг Мартиросяна был оценен по заслугам: дело о хищении перешло из уголовной в плоскость экономического спора хозяйствующих субъектов. В ходе рассмотрения иска в суде выяснилось, что на разработанную проектную документацию «Производственный комплекс на 2000 дойных коров с полным воспроизводством стада в Майминском районе Республики Алтай» получено отрицательное заключение в 2014 году. Как оказалось, вместо положенной документации фирма Левона Мартиросяна представила плохо откопированные листы проекта совершенно другой молочной фермы. То есть создавалась только видимость какой-то работы, а денежки к тому времени были давно тю-тю.

Представляется, что и сам судебный иск был инициирован лишь для того чтобы создать видимость разбирательства и для затягивания «разбора полетов» по существу. Уже в мае 2016 года ООО НПППСП «Зодчий» повторно проигрывает в судебном процессе и арбитражом назначено взыскание с этого предприятия в пользу ООО «Чуйское» 26 миллионов рублей выплаченного аванса, а также 8 миллионов рублей набежавших за это время в виде процентов.

После отставки Тевоняна вдруг просыпается министерство сельского хозяйства республики и вспоминает о своих сорока миллионах рублей, перечисленных ООО «Чуйское» для проектирования и строительства пресловутого производственного комплекса молочной фермы на 2000 коров, и в феврале 2015 года подает иск о возмещении «Чуйским» предоставленной субсидии. Дело о возврате сорока миллионов все откладывается и откладывается судом до рассмотрения дела между «Чуйским» и «Зодчим» и окончательное решение выносится лишь в декабре 2016 года. Согласно решению суда, все заканчивается мировым соглашением между минсельхозом в лице министра Виктора Безрученкова и ООО «Чуйское» в лице Владимира Тиллимана.

ООО «Чуйское» в счет погашения образовавшейся задолженности передает Министерству сельского хозяйства Республики Алтай по договору цессии (уступки прав требования) исполнительный лист о взыскании с ООО НППСП «Зодчий» 35 980 821,50 (тридцать пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать один рубля 50 коп). Кроме того, «Чуйское» обязалось передать в счет погашения задолженности трактор гусеничный Т-150-05-09-12, 2012 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 98440 (103348), двигатель В0457568, коробка КПП 1179, ОВМ 189, цвет «СИНИЙ», гос.номер АУ 5842 04, балансовой стоимостью 2 640 448 (два миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста сорок восемь) рублей и комбайн кормоуборочный прицепной КДП3000 «Полесье», балансовой стоимостью 1 460 000 (один миллион четыреста шестьдесят) рублей.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай меняет формулировку в тексте искового заявления с «нецелевого использования субсидии» на «неэффективное использование субсидии».

Таким образом, задолженность ООО «Чуйское» перед минсельхозом чудесным образом преобразуется в задолженность «Зодчего» минсельхозу. В свою очередь ООО НППСП «Зодчий» предъявляет иск о взыскании с «Чуйского» семи миллионов задолженности и входит в состав совета кредиторов предприятия банкрота, претендуя на его имущество в счет погашения задолженности.

Каким образом развивается эта история, а также история разбазаривания земель ООО «Чуйское», рассматриваемая ныне в Арбитражном суде Республики Алтай по делу о банкротстве ООО «Чуйское», вы сможете узнать в наших следующих материалах.

Амыр АЙТАШЕВ