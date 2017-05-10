Мост и миллионы

4 мая в редакцию «Листка» обратились жителя Кош-Агачского района. Они рассказали, что приехали в Горно-Алтайск 2 мая и в течение двух дней безуспешно пытались попасть на приём к министру внутренних дел по Республике Алтай Гаврилину Павлу Владимировичу, чтобы сообщить важные сведения и передать заявления. Заявления были приняты в дежурной части МВД, а на приём людей не пустили. Поэтому они, опасаясь, что заявлениям не будет дан ход, обратились в «Листок». Вот что они рассказали.

«Как мост строили

В 2014-м году мы и наши товарищи, всего 9 человек, участвовали в строительстве моста через реку Башкаус в Улаганском районе. Фирма-подрядчик была из Кош-Агача, ООО «Энергия», директор Сатаев Ержанат. Нашим бригадиром был Бейсенбинов Даурен. Пешеходный мост, который мы построили, представляет из себя вертикальные железные трубы, вбитые в грунт и сверху на них - деревянный настил. Наша бригада монтировала верхнюю часть моста.

Фактически строительством моста руководил не директор ООО «Энергия» Сатаев и не наш бригадир Бейсенбинов, а сын Главы Кош-Агачского района Ауэльхана Джаткамбаева Мейрим Джаткамбаев, кстати, гражданин Казахстана. Формально Мейрим трудоустроен не был (прим.ред.: позже, на следствии, он скажет, что неофициально работал водителем у бригадира Бейсенбинова). Мейрим Джаткамбаев приезжал на стройку, выдавал нашей бригаде сначала аванс, затем, по окончании строительства, зарплату, мы расписывались у него в тетради. В том числе за получение зарплаты у Мейрима расписывался и наш бригадир, он получал зарплату вместе с нами и никуда со стройки не отлучался.

Также Мейрим выдавал нашему бригадиру деньги на продукты, на бензин и на мелкие закупки стройматериалов — на шурупы и т. п. Крупные закупки стройматериалов Мейрим производил сам, к нам приходили уже грузовики с оплаченными стройматериалами.

В течение 2 месяцев, пока мы строили мост, Мейрим приезжал на двух разных автомобилях — джипах иностранного производства чёрного и серого цвета, рассказывал нам, что, мол, только что купил новый автомобиль, дом, рассчитался с долгами, купил машину жене, купил дорогих лошадей. Откуда он взял на это деньги, Мейрим не говорил. Мы это запомнили, потому что время от времени строительство моста приостанавливалось из-за нехватки материалов и наш бригадир ругался с Мейримом насчёт того, что нужно закупать материалы, говорил, что нужно закончить стройку и спрашивал, откуда тот берёт деньги на новые машины и прочее.

Когда строительство моста было почти закончено, бригадир сказал Мейриму, что в середине настил провис и надо бы забить ещё две железные сваи, чтобы улучшить его прочность. Сваи попытались вбить маломощным сваебойным аппаратом, но они вошли на 2-3 метра, а не на положенную глубину в 6-7 метров. Бригадир предложил вызвать мощную сваебойную машину, но Мейрим сказал, что денег на её вызов уже нет. По окончании строительства моста, когда вся бригада пила чай, бригадир поинтересовался у Мейрима, в какую сумму обошлось строительство моста. Мейрим ответил, что свыше 10 миллионов рублей.

Как оказалось, что на мосту украли миллионы рублей

Через 2 года после окончания строительства моста, весной 2016 года к нам как к членам бригады домой приезжал наш бригадир Бейсенбинов Даурен. Он нас предупредил, что нас могут вызвать на допрос и на допросе мы ни в коем случае не должны упоминать Мейрима Джаткамбаева — мол, зарплату он, наш бригадир, выдавал нам сам, лично, и закупки все, будто бы, делал наш бригадир и вообще, мол, никакого Мейрима на строительстве моста не было. Бригадир ещё предупреждал нас, что если мы упомянем на допросе Мейрима, то неприятности могут быть у его отца, Главы Кош-Агачского района Ауэльхана Джаткамбаева. Наш бригадир рассказывал, что не упоминать Мейрима ему велел на встрече глава нашего района Джаткамбаев, обещал при этом, что бригаде дадут ещё заказы. На этой встрече ещё присутствовал директор фирмы «Энергия» Сатаев Ержанат.

И действительно, нас и других членов бригады допросил следователь, который приезжал прямо домой. Мы все дали тогда ложные показания о том, что деньгами распоряжался наш бригадир, Даурен Бейсенбинов.

А в феврале этого, 2017-го года мы узнали, что нашего бригадира арестовали и обвиняют в краже большой суммы на строительстве того моста через Башкаус. Сейчас мы знаем, что пропало несколько миллионов рублей. Мы собрались всей бригадой, посоветовались и решили, что если уж нашего бригадира, который вместе с нами как простой рабочий цемент месил, посадили, то и нас могут посадить за наши ложные показания. Поэтому мы написали заявления на имя министра внутренних дел по Республике Алтай с просьбой нас повторно допросить. Мы готовы рассказать правду о том, кто фактически распоряжался деньгами на стройке моста».

4 мая 2017 года

Сведения о заявителях скрыты по их просьбе.

От редакции: Также от нашего источника в Кош-Агачском районе известно следующее: на встрече, где бригадиру строителей Даурену Бейсенбинову было дано указание поговорить с рабочими, чтобы они дали ложные показания, присутствовали: глава района Джаткамбаев, его сын Мейрим, братья Сатаевы (один из них — Ержанат, директор ООО «Энергия») и адвокат Касенов Абай. Ауэльхан Джаткамбаев сообщил, что по хищениям при строительстве моста возбуждено уголовное дело и велел при даче показаний во всём слушаться адвоката Касенова.

Бригадир строителей в течение года, до неожиданного ареста ходил на допросы с Касеновым (по УПК, свидетель вправе ходить на допросы с адвокатом), говорил следователю, что это он, Даурен Бейсенбинов, распоряжался финансами. После ареста Даурен отказался от услуг Касенова и начал рассказывать про роль Мейрима Джаткамбаева при строительстве моста. Бригадир ходатайствовал об очных ставках с Ержанатом Сатаевым, с бухгалтером, О ПРИОБЩЕНИИ К УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ БИЛЛИНГОВ ЕГО ТЕЛЕФОНА (из 25 эпизодов получения наличных денег в кассе ООО «Энергия» в 23 случаях Даурен находился за пределами Кош-Агача). Однако все его ходатайства (в том числе о повторном допросе свидетелей, прежде всего, членов его бригады) следователь отклоняет, уголовное дело готовится к передаче в суд. Кроме прочего, следователь отклоняет и ходатайства Даурена о проведении независимой почерковедческой экспертизы 25 подписей (местная экспертиза утверждает, что эти подписи «вероятно» принадлежат Даурену) и не желает проводить его проверку на детекторе лжи. А Мейрим Джаткамбаев, тем временем, по некоторым данным, покинул Россию.

Такие дела.

Записал Сергей Михайлов