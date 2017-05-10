«Пальталлер всё?» Размышления, навеянные торжественным выступлением Бердникова на 9 мая 2017 года

На прошедшем 9 мая 2017 года в Горно-Алтайске торжественном митинге, посвящённом Дню Победы Глава Республики Алтай Бердников, как ни странно, присутствовал. Не поехал ни в Сочи, ни в Германию (в чём его обвиняли «злые языки» после «прогула» минувшего 9-го мая), а вышел к народу и прочитал речь, как и положено губернатору в этот день.

Тем временем наш источник сообщает, что в ближайшее время (чуть ли не 15 мая), якобы, будет отправлен в отставку многолетний первый заместитель Председателя Правительства РА Роберт Пальталлер. Якобы, заслуженному первому заму вот-вот вручат республиканский орден «Тан Чолмон» (представление, утверждает источник, уже подано) и проводят на заслуженный отдых (хотя 65 лет чиновнику исполнится лишь 16 сентября). Этот же источник утверждает, что на Пальталлера активно ищут компромат, особенно по «паводковым» деньгам. Ему вторят источники в Кош-Агачском районе — там считают, что следствие пытается «увязать» Пальталлера с Джаткамбаевым.

«Сдача» Пальталлера, по мнению нашего источника, может означать, что Бердников планирует, принеся своего первого зама, так сказать, «в жертву», ещё поработать — как минимум до 2019-го года. Вот и на параде появился, исполнил свою почётную обязанность.