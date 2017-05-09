Находящийся под домашним арестом мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин объявил голодовку с требованием перенести суд в другой регион

Мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, уже около года находящийся под домашним арестом, объявил голодовку. Об этом нам сообщили сразу три источника: известные республиканские политики Владимир Петров и Мария Дёмина (она, кстати, возглавляет общественный комитет в защиту Облогина) и один из родственников мэра.

Голодовку Виктор Облогин начал 7 мая. По словам источников, он прекратил приём пищи и лекарств от диабета, только пьёт воду. Облогин требует, чтобы уголовные дела против него рассматривались судом за пределами Республики Алтай, т. к. убеждён что местные суды будут судить его предвзято. Известно, что через адвоката Виктор Облогин направил Президенту РФ обращение на ту же самую тему — о рассмотрении его дел за пределами Республики Алтай.

Известно, что 4 мая Виктор Облогин уже заявлял в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского городского суда, однако судья Марина Соколовская отказалась его удовлетворять. Защита намерена обжаловать отказ в удовлетворении данного ходатайства.

Облогина обвиняют сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Своей вины мэр категорически не признаёт, считает дело политическим заказом со стороны Бердникова и так называемых «барнаульцев» (самый яркий представитель этой группировки, Анатолий Банных, судя по всему, погиб в феврале 2017-го года в авиакатастрофе над Телецким озером).

Следует отметить, что длительное нахождение под домашним арестом плохо сказывается на здоровье мэра — его уже доставляли на «скорой» в больницу, у него постоянно держится высокое давление. Родственники и сторонники Виктора Облогина опасаются, что ситуация может закончиться такой же трагедией, как и в случае с Анатолием Демчуком. Как известно, бывший главный врач Перинатального центра Республики Алтай Анатолий Демчук, обвинявшийся в убийстве собственной недоношенной внучки и оправданный судом присяжных, умер от сердечного приступа 4 января 2017 года, не дождавшись второго рассмотрения дела судом присяжных, который повторно вынес оправдательный вердикт.

Сергей Михайлов