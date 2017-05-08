Альпинисты "Бессмертного полка" решили не брать с собой в горы детей

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России находятся в альплагере Актру для обеспечения безопасности участников массового восхождения на вершину «Юбилейная», которое приурочено к акции «Бессмертный полк». Организатором мероприятия является Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области. Восхождение совершат около 70 человек, передает ГУ МЧС по РА. Как сообщалось ранее в СМИ и на официальных страницах федерации в сети интернет, в шествии планировалось участие воспитанников военно-патриотического центра «Зенит», но впоследствии, организаторы отменили это решение и совершат восхождение без подростков.

Безопасность похода будут обеспечивать девять инструкторов от Федерации альпинизма и восемь спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России под руководством Юрия Шварца – спасателя 1 класса, инструктора по альпинизму, имеющего большой опыт высотных восхождений.

Массовое восхождение состоится, несмотря на предупреждения о лавинной опасности в данном районе, из-за большого количества, выпавшего зимой снега и продолжающихся осадков.