Тектонические плиты Земли вновь побеспокоили Горный Алтай своим движением

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Республике Алтай — магнитудой 3.4, и в Туве — магнитудой 3.0, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 мая замдиректора по науке Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» Алексей Еманов. 5 мая в 5:33 по Гринвичу, в 12:33 местного времени случились подземные толчки магнитудой 3.4 в Республике Алтай.

«Толчки ощущались примерно в 10 км от посёлка Курай, — сообщил Еманов. — Разрушений нет, никто не пострадал».

Днём ранее, 4 мая в 19:50 по Гринвичу в Республике Тыва сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3.0. Эксперты связывают его с прошлыми крупными землетрясениями.

Алексей Еманов отметил, что в Сибири сейсмическая активность наблюдается в основном в гористой местности: в Горном Алтае, Туве и на горных хребтах вокруг неё, Восточном и Западном Саянах. Основная причина подземных толчков — движение тектонических плит Земли.