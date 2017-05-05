Для строительства агропромышленного комплекса в Республике Алтай привлекли несуществующего инвестора

Правительство Республики Алтай сообщает о заключении соглашения о сотрудничестве с ООО «АлтайПроАгро» и ООО «Агро XXI» (как указано, компания из Словацкой Республики), в рамках которого стороны планируют создать агропромышленный комплекс в Майминском районе. Однако компании с таким названием, тем более со словацкими собственниками, в ЕГРЮЛ не зарегистрировано. В 2015 году представители Словакии действительно озвучивали похожие планы во время визита в республику, и тогда российскую сторону представляло ООО «Агро 21 Рус», вероятно, связанное с племянником бывшего спикера Госсобрания и отставного чиновника Игоря Яимова, пишет ИА "Банкфакс".

Республиканские власти уверяют, что на будущем комплексе планируется выращивать крупный рогатый скот мясной и молочной пород, осуществлять молочную и мясную переработку. Соглашением также предусмотрено строительство агро-туристического центра. Стоимость проекта оценивается в 210 млн рублей. Сроки реализации: 2017-2026 годы. Из бюджета республики инвесторам будут предоставлены субсидии на приобретение оборудования, племенного поголовья и технику. Планируется, что за эти годы поголовье КРС в комплексе возрастет с 360 до 2065 голов.

Местонахождение комплекса не указывается, однако из опубликованной ранее информации становится ясно, что предприятие планируют построить не в чистом поле. Минсельхоз республики в 2015 году сообщал, что Республику Алтай посетила делегация представителей Республики Словакия. Целью визита была заявлена организация совместного предприятия по молочному животноводству на базе ООО «Чуйское» Майминского района (бывшее ОПХ).

Тогда в составе делегации был чрезвычайный и полномочный посол Словакии в РФ Йозеф Мигаш, его же называли директором словацкой компании AGRO-XXI. По итогам визита европейские гости отметили хорошую логистическую составляющую: близость завода по производству молочной продукции, газификационного узла, главной транспортной артерии региона, аэропорта. «Климатические условия республики подходят для выращивания симментальской породы КРС, считает словацкая сторона. Члены делегации отметили, что готовы к организации обучения квалифицированных кадров для работы на производстве, так и для отрасли сельского хозяйства», — говорилось в сообщении.

По итогам визита был подписан меморандум между правительством Республики Алтай (сторону представлял первый зампред правительства региона Роберт Пальталлер), предприятием AGRO-XXI Словацкой Республики и российским ООО «Агро 21 Рус» о сотрудничестве в сфере модернизации агропромышленного комплекса.

В реестрах указано лишь одно словацкое предприятие с названием AGRO-XXI, оно базируется в городе Зволене и занимается производством товаров длительного хранения, без уточнений. Судя по отчетам, по российским меркам это микропредприятие с уровнем продаж чуть более $1000 в год. Тем не менее в российской прессе уже встречались упоминания о запланированных совместных проектах компании с таким названием и российских властей.

Так, в 2015 году профильные порталы сообщали о том, что AGRO-XXI и правительство Красноярского края также подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является модернизация агропромышленного комплекса, обмен опытом и информацией в области развития животноводческой отрасли, вопросах генетики для вывода достойных пород сельскохозяйственного поголовья, а также производства кормов. Подписание документа состоялось в рамках 12-го Красноярского экономического форума, руководителем словацкой компании назывался Йозеф Мигаш. В итоговом распоряжении губернатора Красноярского края об утверждении плана мероприятий по реализации соглашений, заключенных в рамках форуме, также упоминается о том, что соглашение было трехсторонним — с участием ООО «Агро 21 Рус». После 2015 года новостей о реализации проекта обнаружить не удалось.

Согласно базе ЕГРЮЛ, ООО «Агро 21 Рус» зарегистрировано в Горно-Алтайске в январе 2015 года, за несколько месяцев до визита словацкой делегации в республику. Гендиректор и единственный учредитель компании с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — Темир Яимов. Он же возглавляет и владеет ООО «АлтайПроАгро» (зарегистрировано в феврале 2016 года) — одной из сторон заключенного накануне в Горно-Алтайске соглашения о сотрудничестве в деле строительства агропромышленного комплекса. Также он был главным врачом в республиканском ООО «Евродиагностика».

Темир Николаевич Яимов — однофамилец известного политика Николая Яимова, который приходится братом крупному политическому деятелю Республики Алтай и врачу Игорю Яимову. В 2002-2006 годах он был председателем Госсобрания, с 2006 года был министром здравоохранения региона.

В 2013 году он оказался замешан в скандале. Игорь Яимов с признаками алкогольного опьянения управлял автомобилем Mitsubishi Pajero, принадлежащим автономному учреждению «Автобаза «Медавтотранс», и не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля Toyota Corolla. Яимов допустил столкновение с иномаркой и покинул место ДТП. После этого он был вынужден оставить пост. Однако в 2015 году Александр Бердников подписал указ о назначении Игоря Яимова председателем регионального комитета по информационной политике. Г-н Яимов ушел в отставку с этого поста в августе 2016 года.

Неизвестно, способствуют ли вероятные родственные связи Темира Яимова продвижению проекта агропромышленного комплекса. Однако в регионе озвученные планы восприняли со скепсисом. Так, в соцсетях упоминается множество других анонсированных инвестиционных проектов, которые так и не были доведены до конца. Главный из них — ликвидированная ныне турзона «Долина Алтая», в которой более чем за 1 млрд рублей несколько лет неудачно пытались построить искусственное озеро.