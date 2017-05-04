Несмотря на угрозу лавины, 145 человек желают подняться в горы с портретами ветеранов

Опасный поход в горы Алтая планирует Федерация альпинизма Новосибирской области, организаторы намерены отправить на горную вершину в ущелье Актру 145 человек. Главное управление МЧС России по Республике Алтай старается предотвратить необдуманное решение Федерации альпинизма и скалолазания Новосибирской области.

О рискованном походе с непредсказуемыми последствиями спасателям стало известно случайно из средств массовой информации. 9 мая в ущелье Актру на вершину высотой 3 403 метра планируется восхождение 145 человек, в том числе 35 детей. В публикации сказано также, что к участию в походе приглашались все желающие, независимо от подготовки. Многие будут совершать восхождение на горную вершину впервые, отмечает сайт ГУ МЧС по РА.

При этом организаторы массового восхождения не сочли нужным проинформировать спасателей и отказались от регистрации в Алтайском поисково-спасательном отряде.

На данный момент даже не известно, есть ли у участников похода страховка, которая позволит при необходимости привлечь санитарную авиацию.

По сообщению Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в горах региона сохраняется высокий риск схода снежных лавин на туристических маршрутах. Это последствия аномально большого количества снега, выпавшего минувшей зимой. Высота снежного покрова значительно превышает норму, а перепады температуры создают благоприятные условия для движения снежных масс. Выпадение осадков в горах продолжается, и будет наблюдаться до конца мая.

Руководство Главного управления МЧС России по Республике Алтай письмом проинформировало губернатора Новосибирской области о крайне рискованном для жизни и здоровья людей массовом мероприятии и попросило по мере возможности повлиять на ситуацию.

Стоит отметить, что совсем недавно, 31 марта в урочище Актру произошел несчастный случай с туристом из Кемеровской области, который провалился в расщелину. Поисковые работы спасатели проводили в экстремальных условиях до 20 апреля, однако найти путешественника так и не удалось.

В 2016 году в Ущелье Актру погибла группа из четырёх опытных альпинистов.

Массовое восхождение в Актру будет совершаться в сопровождении всего лишь трёх инструкторов по альпинизму. По мнению специалистов, этого явно не достаточно, учитывая отсутствие опыта участия в подобных походах у многих из тех, кого удалось привлечь.

Несмотря на это и настоятельные рекомендации спасателей не проводить массовое восхождение, организаторы похода собираются подвергнуть жизнь и здоровье участников сложнейшего похода серьёзной опасности.

Мероприятие собираются приурочить к акции «Бессмертный полк». В руках у восходителей будут портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.