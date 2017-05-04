МОРАЛЬ СПОТКНУЛАСЬ НА ПРОЦЕССЕ

Довольно часто поздними вечерами, а чаще всего глубокой ночью, по центральной улице Горно-Алтайска на большой скорости проносятся автомобили. Слыша пронзительный гул невольно задаешься вопросами: куда же смотрят доблестные сотрудники ГИБДД и что за «шумахеры» сидят за рулем таких машин, нарушающих покой спящего города. Что за мотивы заставляют лихачей таким способом проявлять себя, ведь автомобиль, как автомат Калашникова, в руках безрассудного человека становится очень опасным средством. Поэтому нередко гонки заканчиваются дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом. На памяти ДТП на светофорном перекрестке у парка Победы не такой уж далекой давности. Тогда погибли три человека. А сейчас в городском суде рассматривается уголовное дело по факту ДТП 12 марта 2016 года, также оборвавшее одну человеческую жизнь. Обвиняемым признан Александр Курносов.

Данное уголовное судопроизводство ведется с ноября прошлого года. Судя по сообщениям в местных СМИ защитники подсудимого всячески затягивают судебное следствие. Не исключением явилось судебное заседание, состоявшееся 25 апреля.

Сначала представители защиты заявили об отложении разбирательства по причине отсутствия потерпевшего Александра Пивоварова. Однако судья Алексей Кривяков счел нужным продолжить рассмотрение уголовного дела. Тогда защитники заявили об его отводе, утверждая, что он предвзято ведет судебное следствие, склоняя чашу весов правосудия в пользу пострадавших. Затем, поскольку произошла замена прокурора, такое же предложение последовало в адрес государственного обвинителя. Адвокат Александр Брыкин от имени своих коллег по защите заявил, что не доверяет следователю Виктору Шукакову, а лично он даже боится судьи. Но самым интригующим моментом стало оглашение подсудимым требований о возмещении ему имущественного ущерба и компенсации морального вреда от потерпевшего. Что ж, такое право дано подсудимому уголовно-процессуальным законодательством.

В таком случае на подсудимого в качестве гражданского истца можно посмотреть с нравственной точки зрения, поскольку моральный вред связан с душевными страданиями. Александр Курносов свои страдания в исковом заявлении обосновал полученными травмами, лечением, финансовыми затратами, вынужденными переменами в личной жизни, ставшими следствием ДТП. Следует отметить, что Александр Курносов своей вины не

признает и случившееся перекладывает на плечи Александра Пивоварова. Пусть даже и так. Но в ДТП погибла молодая женщина и еще трое участников движения получили травмы разной степени тяжести и проходили госпитализацию, не говоря уже о разбитом автомобиле. Сострадал ли подсудимый этим обстоятельствам? Ведь не окажись его в эти секунды на дороге, трагедии бы не произошло. В таком случае прямое или косвенное участие предполагает нравственную оценку события. Но при оглашении искового заявления не почувствовалось дрожи в голосе Александра Курносова, более того – на лице не дрогнул ни один мускул, хотя родители погибшей женщины не сводили с него глаз. Он даже не выразил им соболезнования в связи с гибелью дочери? Его душа, похоже, заблудилась где-то в потемках семейного и уличного воспитания.

На заседании в этот день по ходатайству стороны защиты дали показания два новых свидетеля. Один из них утверждал, что в ту злополучную ночь дорожное покрытие было скользким. Это процессуальное действие попадает в перечень аргументов защиты подсудимого, что он не смог затормозить и избежать столкновения с автомобилем Александра Пивоварова. Но с другой стороны, Александр Курносов, как водитель, по состоянию погоды должен был обратить внимание на дорогу и не мчатся по проспекту с опасной скоростью. Тем более, что находился в алкогольном состоянии и пытался скрыться от преследования патрульной машины полицейских. Отсутствие самоотчета в подобном случае также можно рассматривать как нравственную категорию. Любой поступок подпадает под анализ на основе понятий добра и зла.

Оценить же внутренний мир человека, особенно выявить степень нравственных страданий очень трудно. Наговорить можно что угодно и свои слова подтвердить медицинскими справками, товарными и кассовыми чеками. В наше время это легко делается, поскольку в роли мерила ценностей выступают деньги. Только по отдельным поведенческим характеристикам можно судить о степени нравственности или безнравственности человека.

Мораль или этика обычно определяется через правила, существующие в обществе. В России под этими понятиями подразумевается нравственность, как некое чувство, не позволяющее человеку поступать аморально, делать что-то плохое, создавать неприятности окружающим людям. Простое объяснение морали дал Владимир Маяковский в стихотворении «Что такое хорошо и что такое плохо», которое многие должны помнить с детства. Смысл нравственности, ее значение в жизни человека можно постичь в трудах немецкого философа Иммануила Канта, но в них такие научные дебри, что в повседневности проще исходить из понятий добра и зла. Но все же следует напомнить один из кантовских тезисов: человек должен относиться к людям так, как хочет, чтобы они относились к нему.

По российским православным понятиям мораль и этика связаны с понятиями «совесть», «стыд», «порядочность», «принципиальность», «сострадание», «душевность». На основе этих понятий государственные правила и законы регулируют основы общественной жизни. Но российское законодательство, в отличие от советского, по примеру европейского, особенно американского, моральное состояние перевело в денежную сумму. Поэтому человек стал рассматривать другого человека как средство для извлечения личной выгоды даже в неуместных ситуациях, что и произошло в данном случае.

На судебных процессах по требованиям возмещения морального вреда при внимательном взгляде не трудно определить истинную сущность истца. На таких же процессах, как по лакмусовой бумажке, можно судить и о степени нравственности адвокатов и юристов.

Григорий КУДРЯШОВ