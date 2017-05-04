Республика Алтай вошла в топ-10 самых "штрафоопасных" для водителей регионов

Распределить субъекты Федерации по числу наказаний за нарушения ПДД на единицу населения взялись аналитики портала "Штрафы ГИБДД", составившие рейтинги на основании данных сервиса за 2016 год. Согласно их данным, в топ-10 самых "штрафоопасных" регионов вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.

Реже всего наказывают автовладельцев на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и на Алтае (по 0,24), на Ставрополье (0,25) и в Оренбургской области (0,26 штрафа на человека в год).

Источник: "РГ"