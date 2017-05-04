Распределить субъекты Федерации по числу наказаний за нарушения ПДД на единицу населения взялись аналитики портала "Штрафы ГИБДД", составившие рейтинги на основании данных сервиса за 2016 год. Согласно их данным, в топ-10 самых "штрафоопасных" регионов вошли Москва (1,21), Тверская область (1,20), Республика Кабардино-Балкария (1,17), Рязанская область (1,07), Республика Алтай (1,00), Нижегородская (0,97), Воронежская (0,95), Калужская (0,84) и Вологодская (0,82) области.
Реже всего наказывают автовладельцев на Чукотке (0,12), в Чечне (0,16), Астраханской области (0,20), в Ненецком АО, Тюменской области и Республике Марий Эл (по 0,22), в Дагестане и на Алтае (по 0,24), на Ставрополье (0,25) и в Оренбургской области (0,26 штрафа на человека в год).
Источник: "РГ"
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