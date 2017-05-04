Контрабандисты пытались вывезти в Монголию 18 кг нефрита и агата в запасном колесе

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ташанта» пресекли контрабанду в Монголию нефрита и агата общим весом свыше 18 кг. Как сообщает Коммерсает, пограничники обратили внимание, что в автомобиле Hyundai Starex находилось три запасных колеса, при этом вес одной «запаски» существенно превышал массу двух аналогичных. Просветив шину с помощью рентгеновского оборудования, правоохранители обнаружили в ней камни.

Правоохранительные органы проводят проверку, на ее время обнаруженные камни изъяты и переданы Ташантинскому таможенному посту Алтайской таможни.