Сильный снегопад остановил движение по Чуйскому тракту в районе Семинского

Заморозки, гололед и снег, установившиеся в Республике Алтай после резкого потепления, стали причиной ограничения движения по Чуйскому тракту в районе Семинского перевала в Республике Алтай, рассказывает Интерфакс. В то жевремя специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети» оперативно устраняюли последствия аномального снега и сильного ветра в Кош-Агачском районе.

Утром, 3 мая, в регионе выпало до 20 сантиметров снега. В районах были зафиксированы непродолжительные перебои в электроснабжении. Из-за метели в районе Семинского перевала на Чуйском тракте с 4:00 было ограничено движение транспорта. Причина - сильный снегопад, ограниченная видимость, температура воздуха 2-7 градусов ниже ноля, гололед, говорится в сообщении. По данным главного управления МВД РФ по региону, движение было открыто в 9:00 по местному времени в среду.

В Кош-Агачском районе из-за сильных порывов ветра произошли локальные технологические нарушения на нескольких линиях 10 кВ. Ремонтные работы проводили три аварийно-восстановительные бригады, полностью укомплектованные полным набором необходимых материалов и средств связи. Руководители филиала и диспетчерская служба продолжает отслеживать обстановку на объектах энергетики.