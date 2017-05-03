"Будем хозяевами своей земли!"

Давно запланированная поездка Региональной общественной экологической организации "Сакральный Алтай" в Каракокшу состоялась 28 апреля. В сельском Доме культуры собралось порядка 70 человек.

Руководитель организации Зинаида Тырысова во вступительном слове представила соучредителей организации, напомнила о целях и задачах организации. "В повестке заседания у нас принятие новых членов в "Сакральный Алтай", создание совместной комиссии по проверке лесоделян, сохранение сакральных территорий на территорий Каракокшинского сельского поселения, развитие этнографического туризма на территории поселения, благоустройство в поселении сакральных мест и создание территории традиционного природопользования в Чойском районе. Я настроена на позитивный, созидательный разговор".

Сохранить природы и разумно ее использовать, сохранить не только для себя, но и для будущего поколения - это принципы устава организации, перекликающиеся с позицией многих жителей Республики Алтай. Территория республики - уникальный природный комплекс, что, несомненно, привлекает туристов, которых с каждым годом становится все больше. Многие из них приезжают подзарядиться энергетикой Алтая, кто-то - с целью подлечиться, кто-то - для паломничества, кто-то просто посмотреть красоту природы. "Туристы преследуют разные цели, а мы должны быть хозяевами, уметь грамотно, достойно принять гостей, в первую очередь это обустройство, во вторую - предоставление тех природных объектов, за которыми они едут. И конечно, это скажется на нашем уровне благосостояния, будут трудоустроены местные люди, - говорила Зинаида Танышевна. - А самое главное, что душу радует - мы будем хозяевами своей земли... Та политика, что есть сегодня - вырубка лесов, сдача в аренду земли людям, которые совершенно нашей земли не знают - это должно делаться очень грамотно, не в ущерб природе, не в ущерб местному населению. Наша организация вне любой религии, экология и природа, сакральные места - это для всех. Это особенность нашей земли. Те, кто не знают этого - желаю, чтоб познали и полюбили, кто знает - чтоб помогли узнать другим. Такое мероприятие в первый раз проводится в Республике Алтай. Мне бы хотелось, чтоб мы разговаривали на языке взаимопонимания, взаимоподдержки, критика чтобы была объективной и не такая, от которой у человека может, например, давление подняться, или с сердцем плохо стать, а такая, которая была бы продуктивной - то есть, так: вместо вот этого, неправильного, я предлагаю это, которое будет во благо..."

Что за комиссия?

Пока желающие писали заявление о вступлении в "Сакральный Алтай", Зинаида Танышевна перешла ко второму вопросу. Она кратко рассказала о сотрудничестве с министерством природных ресурсов, природоохранной прокуратурой, а также о том, чего уже удалось добиться - это проведение проверок в Турочакском районе и в Чойском, заключение договоров насчет неприкосновенности сакральных мест с арендаторами в Турочакском районе, отмена аукциона на строительство дороги к турбазе "Самыш" - это более 20 миллионов республиканских денег при обязательной вырубке леса, в том числе кедра; устранение нарушений в Национальном парке "Сайлюгемский", связанных с незаконной охотой и ущемлением прав теленгитов. "Первый вид нашей деятельности - природоохранная, следующее - развитие этнографического туризма. Для того, чтобы выполнять свое природоохранные задачи, чтобы был порядок в лесах, мы создаем комиссию по проверке лесоделян. В уставе нашем это есть. В Турочакском районе мы такую проверку уже начали - там создана рабочая группа совместно с лесничеством. Они выезжали по аренде ООО "Тайга", это арендатор (Краснодар - Москва), по обращению 67 жителей - люди обратились к нам, что проводится рубка... Создание такой совместной комиссии снижает конфликтозность, потому что в нее входят люди разных интересов. Есть федеральные и республиканские законы, которые регулируют лесопользование. Почему мы, общественная организация, занимаемся контролем? Закон № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", статья 3 гласит, что "граждане Российской Федерации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим федеральным законом и другими федеральными законами". И есть там статья 20: " Под общественной проверкой в настоящем Федеральном законе понимается совокупность действий субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами... Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней".

То есть, наша комиссия будет проводить первоначальный мониторинг. В конце мая - в июне комиссия в двух районах (Турочакский и Чойский) пойдут по участкам лесозаготовок. Для того, чтоб члены этой комиссии грамотно осуществили сбор информации, 11 мая в Горно-Алтайске будет проведен обучающий семинар с Алексеем Грибковым. Это эколог, член ОНФ Алтайского края, человек. который встречался с президентом Путиным и федеральным министром Донских, у него есть брошюры по Чойскому и Турочакскому району в соавторстве с другими людьми, он проблему знает изнутри. Он обучит членов комиссии, что значит правильно проводить вырубку, как по нормативам правильно вывозить древесину, чтобы комиссия из-за своего незнания не создавала конфликт с предпринимателями, занимающимися лесом".

"Лесозаготовитель - не наш враг"

Зинаида Тырысова также сослалась на закон об охране окружающей среды (№7-ФЗ), согласно нему, одну из целей организации можно трактовать как выявление негативного воздействия на окружающую среду и нарушение положения о вырубке и вывозе древесины. Если все нормально и нормативы соблюдаются - волноваться предпринимателям нечего, подчеркнула руководитель "Сакрального Алтая". Но если же нарушения будут найдены, общественники составят акт, с которым организация обратится в органы госконтроля. "Мы проводим свое экологическое обследование - на Чеборе, по уйменской тайге провели, подали осенью данные в минприроды, но потом рано выпал снег, и когда сейчас она растет, минприроды проверит наше обследование, правильно мы сделали или нет, верны ли наши сведения и анализ. Если подтвердится - некоторые лесозаготовители будут наказаны. Чтобы не было предвзятости, мы должны очень тщательно подойти к созданию такой комиссии. Наша цель - сохранить природу и разумно ею пользоваться, - говорила Зинаида Тырысова. - Каждый имеет право на благоприятную среду. Если сегодня наносится ущерб природе - со временем он скажется, и птицы не будут петь, и звери уйдут, и реки засохнут. Потом будет поздно восстанавливать природу, и это все скатится на наши бедные головы. Да, машину купил, поездил десять лет, а потом-то? Поэтому я думаю, в том числе и лесозаготовители сегодня должны заниматься сегодня предпринимательской деятельностью со спокойной душой, если они действуют в рамках закона. Экологические и экономические интересы разных слоев населения должны балансироваться.".

"Сакральный Алтай" также работает над местными законами - Зинаида Тырысова напомнила, что подано предложение в Госсобрание - Эл Курултай и Правительство РА включить категорию сакральных мест в закон об особо охраняемых природных территориях. "Незнание законов приводит к развитию конфликтов, - считает она, - основным документом, которым должен руководствоваться каждый член комиссии, должны быть правила и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках , как указано в статье 23 Лесного кодекса РФ, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474. Алексей Грибков на обучающем семинаре продемонстрирует фото- и видеоматериалы в том числе и по нормативам тоже". В целом, отметила выступающая, она приветствует инициативу молодых людей Каракокши вступить в состав комиссии, но особо отметила, что "лесозаготовитель - не наш враг".

Ограничивать и даже где-то запрещать

Далее предоставили слово желающим высказаться. Петр Чабыков напомнил, что лес - это не только лесозаготовка, но еще и заготовки ягод, грибов, ореха, и в этой области надо наводить порядок, например, установить сроки и объемы заготовок: "Местное население должно пользоваться приоритетом, они здесь живут и нужно, чтоб могли заработать... Что было в прошлом году - приехали бригады из Новосибирска, вывезли все, а местное население вынуждено было идти куда-то к черту на кулички, потому что близко все собрано было. Есть нормы заготовки для приезжих? Думаю, нужно их установить, на 50 или на 30 килограмм того же ореха... Вот идет машина, у нее груза на 10 тонн, значит, должно быть столько-то лесобилетов. То же касается и ягод - приезжают, например, за черникой, берут ее еще зеленую, вывозят, или киргизы, которые на базаре собираются - они калбу выкашивают просто, и также ягоды готовят... Надо продумать с министерством природных ресусрво и как-то наводить порядок".

Зинаида Тырысова согласилась: "Народ должен благами своей природы бережно пользоваться. Вот министерство вроде сказало, что калбу можно собирать только с 1 мая.. есть еще федеральный закон об общих принципах местного самоуправления,-- обратилась она к присутствующему на мероприятии главе Каракокшинского сельского поселения Павлу Табакаеву, - и если у сельского поселения есть своя земля, не только в Гослесфонде, вы согласно устава и этого закона можете принять любые решения во благо своего сельского поселения. Сколько у вас депутатов? Собираетесь, положение по сбору калбы или ягоды готовите, и можете ограничивать и где-то даже запрещать. Ну и совместно с нами вы, местные жители, можете будировать этот вопрос - об ограничении природопользования людям, которые никакого отношения к этой местности не имеют. Запретить совсем мы не можем - это граждане России, а вот с киргизами - смотреть надо, это дело миграционной службы. Если они, например, приехали на стройку, у них же документы выдаются на определенный вид деятельности, и если документ с реальностью не совпадает - это повод заняться этими людьми правоохранительным органам".

Выступил Николай Коровинский, член "Сакрального Алтая" и бывший глава Чойского района: "Уважаемые земляки, я рад, что мы собрались, хотя трудно было, препоны разные были, глава района был против, говоря, что нет в Чойском районе нарушений. Я так никогда не считал, поэтому приветствую создание комиссии, думаю, она должна работать не только по Каракокше, но и по всему Чойскому району, и чтобы в нее входили представители из разных сел района. Люди лучше знают ситуацию. У комиссии очень много работы сегодня, это не только сакральные места, сегодня действительно много нарушений, и по Каракокше, и по Руднику, не знаю, читали или нет вы в газетах, например, предпринимателю Параеву был предоставлен участок в аренду на 49 лет по лесоустройству 1982 года, и хотя там не значился кедр, а сплошной кедр существует... Не знаю, присутствуют ли здесь лесники, но когда отводили лесосеку, все же видели, что сплошной кедр, почему дали такое разрешение? Поэтому данной комиссии, считаю, нужно вникать в вопросы законности предоставления больших участков в долгосрочное пользование. Мы живем близко и знаем, что кедр вырубается, а кедр для многих - кормилец, ведь люди работу бросают, чтобы шишковать, чтобы как-то прожить. Эти сакральные места, орехово-промысловые зоны, охотничьи угодья - здесь нужно действовать согласованно с министерством природных ресурсов и находить компромиссы. Наказание сегодня может разное быть - штраф для некоторых лесопользователей (не индивидуальных предпринимателей, а кто больше лесом занимается) в 5 тысяч рублей для них ничего не значит, а вот если заставить убрать все и потом не давать вновь участки, пока не устранены нарушения - вот это было бы эффективно. Вплоть до разрыва аренды. Может, тут еще что-то предложат. Рычаги есть, и надо их использовать".

Зинаида Танышевна подтвердила одну часть высказывания Коровинского - "да, было такое, что глава района Александр Михайлович Борисов не поддерживал идею подобной встречи в Чойском районе, но затем все же поддержал, и вы знаете, что в Чое мы провели семинар по сакральным местам и развитию этнографического туризма, а в мае, когда он приедет, в Чое пройдет круглый стол". Что же до штрафов и их размеров, руководитель "Сакрального Алтая" напомнила, что это не прерогатива общественной организации, они могут только поставить вопрос по злостному нарушителю о расторжении договора аренды, апеллируя к результатам экологического обследования.

Страсти вокруг Алтай-Кузи

Она также напомнила, что известна проблема, когда для населения леса нет: "Многие про это мне говорили, в минприроде говорили, что у вас ситуация складывается так - дают древесину, а люди не берут, потому что вывезти самостоятельно не могут. Я думаю, нужно нам ставить этот вопрос перед минтруда и соцзащиты, чтобы они обдумали, как можно оказать помощь финансовую и техническую социально незащищенным слоям населения, чтобы дрова привезли в дом". А заострять внимание на наказаниях не стоит - желая наказать, ты порядка не наведешь, считает Зинаида Тырысова.

Далее члены правления "Сакрального Алтая" голосовали за новых членов организации. Поскольку их было немало, некоторые сидящие в зале стали высказывать недовольство, тем не менее, никто не ушел и вскоре обсуждение вернулось в более-менее рабочее русло. Приняли единогласно Владимира Дементьева, Эдуарда Юданова, Александра Чепконакова , Игоря Чепконакова , Константина Юданова.

Одна из написавших заявление о вступлении - Евгения Сафронова, она рассказала вот что. Оказалось, она пока что прописана в Барнауле, но через аукцион получила в аренду землю в Алтай-Кузе и с принципами данной организации согласна не на 100 процентов, а на тысячу:

- Мы собираемся сюда переехать, но на данный момент не можем здесь прописаться, поскольку наш дом еще строится и в эксплуатацию не введен. Мы как раз те люди, которые хотят в Каракокше начать развивать экотуристическое направление - и этно-, и эко-. Мы уже приглашали к себе директора паспаульского музея, чтобы на нашей территории сделать реконструкцию тубаларского жилища и старообрядческого, чтобы это было все вместе, а мы бы занимались общим делом, а не разделялись... на данный момент у нас получены все разрешительные документы, и если к нам есть какие-то вопросы, то мы все с удовольствием расскажем. И мы очень хотим поддерживать ваше экологическое движение, - сказала женщина.

- Согласно закону, вы должны были получить осознанное согласие тубаларов, поскольку у них есть статус коренных малочисленных народов. Оно у вас есть, документ этот? - поинтересовалась Анастасия Тодожокова, одна из учредителей "Сакрального Алтая" и старейшина тубаларов.

Тут поднялся гвалт. Возможность выступить перехватил Андрей Карасев: "Эти люди приехали к нам в деревню ("Они не приехали, я их позвала. Это родственники мои!" - возмущалась какая-то женщина, очевидно, коренной житель села), взяли участок, начали строиться - ради бога. Но за этим участком они отводят по аукциону 2.2 гектара, потом еще участок 2.4 гектара, и отводят еще и Малиновую горку туда же, вы что, хотите все забрать?! Вот председатель, каким образом все произошло? Поясните!" Крики усилились. Евгения Сафронова, попросив тишины, сообщила: "Мой муж Руфин Евгений Геннадьевич более 20 лет живет в Чойском районе, прописан в районе. Мало того, у него прадед - кумандинец... Вы же сейчас говорили о малых народах..." - "Мы говорили о коренном населении!" - парировал Андрей Карасев. "А он - не коренное население, если он - житель Чойского района?" - "Если он житель района, так и стройтесь у себя в Чое, зачем тут? Зачем вы всю Кузю отвели?" - "Мы всю Кузю отвели?!" - "Да!"

Каракошинцы не упустили случая и, несмотря на призывы Зинаиды Тырысовой и других людей, несколько минут переругивались друг с другом. Затем все же стали слушать руководителя "Сакрального Алтая", которая напомнила, что Сафронова как гражданка РФ, во-первых, может вступить в организацию, а во-вторых, на том же основании может взять в аренду в соответствии с законом участок земли в любом месте. "А ничего, что там зеленая зона?" - прозвучало из зала. "Но есть и другие законы, и сельское поселение в том числе должно регулировать ситуацию. Если вы не прописаны, то под ИЖС не можете брать землю, а если берете для предпринимательства - это другой вопрос. Чтобы в этом болоте не завязнуть, Павел Владимирович, есть недоумение жителей, и есть человек, который имеет разрешение на этот участок, вы депутатами соберитесь и решите... если Алтай-Кузя относится к сельскому поселению, то глава поселения должен был провести общественные слушания с наслением по согласованию этого вопроса", - сказала Зинаида Тырысова. "Не было ничего!" - ответил ей многоголосый хор из зала. "Если процедурные вопросы нарушены, то сегодня возможно и расторжение вашего договора. А то, что сегодня человек озвучил свои цели - это я приветствую", - говорила Тырысова.

- Если я не ошибаюсь, эти места приравнены к местам общего пользования, и об этом сказано в законе об общих принципах местного самоуправления. А вы, или Борисов, я не знаю, распоряжаетесь этой землей без ведома всего населения. То же самое и с кедровниками, с ягодниками, с реками. Почему главы наших поселений не работают с населением? - обратился мужчина из зала к главе поселения Табакаеву. - Почему население не интересуется законами, не знает и не изучает закон о местном самоуправлении? Сейчас бы половины вопросов просто снялось и никто бы никуда не полез, если бы исполняли те и знали эти! Как вообще руководите поселением? Я сам столкнулся...

Аукциона не было, а турбаза уже строится?

Обстановка снова накалилась, каракокшинцы громко и не слушая друг друга выражали собственное мнение и Зинаида Тырысова была вынуждена в жесткой форме осадить крикунов. Она также отметила, что, несомненно, от главы поселения здесь многое зависит, и его нужно "трясти", чтобы был проведен сход, где обязательно нужно обсудить все волнующие сельчан вопросы, и по земле, и все другие. Евгению Сафронову она предложила учредителям организации принять в "Сакральный Алтай", и тут тоже состоялась баталия, правда, уже молчаливая - из пяти учредителей трое были за, двое против и один человек воздержался. Тем не менее, Сафронова вошла в ряды организации. "Надеюсь, ваши слова с делами не расходятся", - прокомментировала Зинаида Тырысова. Далее выступил ее муж, Евгений Руфин:

- Вожу туристов не один год в верховья Кузи, положение экологическое мне не нравится, и с каждым годом оно лучше не становится. В одиночку мы пытались как-то поправить, но не получается. Коль организация такая появилась, хочется попробовать справиться вместе, - сказал он.

- Вот вы вступаете - вы каким образом хотите природу сохранить? - последовал вопрос. - вы хотите построить здесь турбазу? А вы землю взяли под турбазу?

- Да, хочу построить турбазу.

- Участок ваш оформлен под ведение личного подсобного хозяйства.

- Да.

- А под турбазу другая категория должна быть.

- А под турбазу будет зона рекреации.

- Так еще аукциона не было. Еще не прошел аукцион, а вы уже строите турбазу.

Тут же стали выяснять, сколько участков взяли супруги в аренду, один, два или даже три. "Сейчас 2 мая пройдет аукцион по одному участку, который 2,2 гектара, это поляна, которая находится перед Кузинским бомом. Еще аукцион не прошел, а уже строительные материалы лежат на площадке! У нас есть предложение снять аукцион и забыть про эти участки. У нас у каждого есть свои интересы на эти участки, и если бы позволили претендовать на них - претендовали бы", - возмутился Андрей Карасев.

- Я могу сказать - с вашей организацией или с какой-то другой, я в любом случае буду бороться за экологию, - сказал Евгений Руфин.

- Кто в Алтай-Кузе шубинских коров стреляет? - вопросила женщина из зала.

- У нас даже нет ружей, - ответили супруги, но им не поверили: "Да конечно. А за калбой не пускаете по какому праву? Люди ходят - всех выгоняют".

Голосование за кандидатуру Евгения Руфина показало - трое из учредителей "Сакрального Алтая" против, и это означает, что он не принят.

- Я надеюсь, в будущем сотрудничать все же будем, - сказала Зинаида Тырысова, снова обратив внимание Павла Табакаева на конфликтную ситуацию в селе. Евгении же Сафроновой она посоветовала: "Если вы хотите среди народа жить - открывайте двери с миром. Все документы приводить надо в порядок, это земли общего пользования.

Как обучать проверяющих?

Вернулись к вопросу о составе комиссии. Руководителем Зинаида Танышевна предложила назначить Андрея Карасева. Тот, в свою очередь, предложил в состав комиссии включить людей по согласованию со всеми членами организации. Лесозаготовитель Николай Коробенко считает, что в комиссию должны входить молодые ребята из села Каракокша: "Не только те, кого выбираете вы, "Сакральный Алтай", - может быть, один кто-тот от вас..."

Мария Ельденова напомнила о возможности создать общины, которые можно создавать для охраны и сохранения своей среды обитания и культуры, как минимум две общины в Каракокше уже есть - "Ак-Суу" и "Беле".

Нина Петургина уверена, что комиссия должна быть работоспособным органом, который сможет не просто кричать, а выносить решения, а ее руководитель - грамотным человеком, который сможет доносить их до руководителя "Сакрального Алтая", сможет общаться с должностными лицами и органами местной власти.

Предприниматель Александр Шубин поинтересовался, сколько по времени эколог Алексей Грибков будет обучать членов комиссии. Услышав, что один день, усомнился - "на лесное дело годы уходят, можно ли за один день человека, далекого от этого, обучить?"

- Это начало подготовки. Цель комиссии - изучение состояния лесоделян. Мы обеспечим также литературой. Мы действуем в рамках своих возможностей, - ответила Зинаида Тырысова.

- Не будет ли это тормозом работы предпринимателя, который будет стоять, а время идет?

- Почему стоять? Предприниматель делает свою работу, мы свою...

- Может быть много обжалований... Лесники, которые будут правильно все назначать, потом будет комиссия, которая запретит рубить, потом будет передаваться в министерство, потом министр, например, одобрит правильный отвод, но это все займет время, может сложиться нехорошая ситуация, - высказал опасения Александр Шубин.

- Хорошо, что вы предлагаете, какой порядок? - спросила Зинаида Танышевна. - Вот директор "Иогачлеса" Михаил Киршин к нам вступил, и когда в Турочаке была создана такая комиссия, о какой мы говорим, в нее вошли он, техник и трое наших общественников. Я вам предлагаю: вы - люди, которые имеют профессиональные знания, вступайте к нам...

Мария Ельденова уверена, комиссия, как бы то ни было, будет создана и будет работать, что же касается обучения - проходит масса семинаров по экологии, и в республике, и в соседних городах, и неравнодушные общественники должны в этим мероприятиях участвовать и учиться, непонятные вопросы можно уточнить у руководителей семинаров, того же Алексея Грибкова. Зинаида Тырысова, в свою очередь, сообщила, что в минприроды РФ готовится законопроект об общественных инспекторах и он будет принят в этом году, это означает, что члены комиссии "Сакрального Алтая" имеют все шансы стать такими инспекторами. Она обратилась всем присутствующим, в том числе и лесозаготовителям, подчеркнув, что "Сакральный Алтай" специально провел открытым свое заседание, чтобы любой желающий имел возможность быть в составе рабочей комиссии по изучению состояния лесных участков, где ведутся рубки леса. "В свою очередь мы постараемся, отстаивая общие экологические интересы, не ущемлять экономические интересы других. Все будет в рамках закона", - добавила Зинаида Тырысова.

"Это закон земли"

Следующий вопрос, который обсудили на мероприятии - сохранение сакральных мест в Каракокшинском сельском поселении. Согласно списку, имеющемуся на руках у общественников, таковых объектов здесь 12. "Сакральные места - это особые места. Там особая минералогия, это ключевые точки земли, которые как сердце заряжают энергией. От покоя, естественного состояния этих мест зависит большое пространство экологического состояния. Наши предки, тысячелетиями живя на своей земле, изучили эти особенности, и разработали регламент, как относиться к таким местам. Сакральные места - это не только для коренных малочисленных народов, это для каждого человека. Это закон земли. Поэтому сегодня, Павел Владимирович, я думаю, вы должны изучить эти места, собрать старожилов, не только из числа КМН, есть русские и другие, кто несколькими поколениями тут живут, нужно уточнить этот список сакральных мест и утвердить его совместно с Советом депутатов. Если сакральные места находятся на территории Гослесфонда - давайте вместе напишем заявку, чтобы эти места учитывали при сдаче участков в аренду. Мы должны отойти от настроя потреблять природу, брать и брать, мы должны изменить свою жизнь, закон о сельском поселении это позволяет, как и создавать сельскому поселению лечебно-оздоровительные местности. В Каракошке есть источники, лечащие глазные болезни, есть святые горы. Повернитесь сегодня на этноэкологический туризм. Вот святая гора - нельзя сегодня на купол церкви залезть,это богохульство, и то же самое с горой... Изучите закон Алтая, традиции, постройте турбазы, проложите правильные этномаршруты, дайте сервис для туристов - и будет люди приезжать, и будет расти ваше благосостояние", - говорила Зинаида Тырысова. Она рассказала немного о местах отрицательной силы, где они расположены в данном поселении и как с ними нужно обращаться.

Николай Коробенко высказал наболевшее: "Вы не первая, кто нам про туризм рассказывает, а с дорогой что сделаете? Мы-то тоже бьемся... На каждом сходе - туризм, туризм, а какой дурак сюда поедет?" Зинаида Тырысова переадресовала этот вопрос главе поселения Павлу Табакаеву - поскольку, конечно, общественная организация никакими дорогами заниматься не может.

Зачем нужны ТТП и орехово-промысловые зоны

Выступила Анастасия Тодожокова. Она говорила о сохранении кедровых массивов: "Вы должны знать, что в недрах минприроды готовится закон о повышении арендной платы за охотугодья в сто раз. Выйдет на миллиончик. У наших миллиончика нет, не осилят. Далее, вы знаете, каждый кедр будет промаркирован - это тоже закон. Третий закон - повышается аренда на лесные участки, которые идут под вырубку". Выступающая напомнила Павлу Табакаеву о статусе КМН, обеспеченном законом и о том, что с ним надо считаться исполнительной власти, в том числе, на выделение территории поселения под какие-то объекты должно быть осознанное согласие тубаларов в письменном виде, либо же нужно проводить общий сход граждан и решать вопросы там. Общественные слушания также помогут максимально избежать недоразумений в будущем с арендаторами, которые могут вырубить все ценное на арендованном участке за три-четыре года и отбыть в неизвестном направлении. Для сохранения лесных массивов существует также понятие орехово-промысловой зоны: "На карте минприроды РА они обозначены и там нельзя проводить сплошную рубку, можно собирать ягоды, орехи и прочие дикоросы. Безущербно! Но люди нашли лазейку - санитарная рубка, рубка ухода. И комиссия, о которой мы говорим, должна следить, чтоб рубили под это дело именно больные деревья, не трогали нормальные. С Борисова надо требовать дорогу - сейчас в республику пришли деньги на межпоселковые дороги. И второй момент - из остатков кедра можно делать поделки, для чего нужен центр этнопромыслов. Под КМН приходят деньги, просто главе поселения нужно написать заявку, что есть отходы древесины, есть люди, желающие заниматься". Анастасия Семеновна сказала и о законе о территориях традиционного природопользования (ТТП) - В Югре уже 475 таких территорий, в Якутии - 120, в соседней с нами Туве - 5, а в Республике Алтай еще не создано ни одной,и. Как сказала Анастасия Семеновна. Павел Табакаев почему-то отказывает местным жителям в создании такой территории, а здесь, опять же, должна поработать комиссия. "Мы, тубалары, должны сохраниться на своей родной земле, и желание создать ТТП - оно заявительного характера. То есть, и вас, и Борисова народ должен просто уведомить о том, что хочет создать региональную ТТП, так что вы свои полномочия не превышайте, вы не имеете права отказывать, - обратилась она к Павлу Табакаеву. - Территория эта не продается, не вырубается, только ведется традиционное хозяйствование, безущербное - почему ж вы не согласны? У каждого кедра не поставить человека, рубили и будут рубить, но какую-то часть, генофонд кедровой тайги надо сохранить под видом орехово-промысловой зоны. А для "гастарбайтеров" там запрет, они должны через лесхоз брать билеты и спрашивать разрешения. Можно также привнести сюда элементы этнотуризма - рассказывать, как раньше тут охотились, пригласить на шишку по путевкам". Тубаларов. по словам их старейшины, осталось всего около 2 тысяч человек, и процесс растворения и ассимилирования идет и не собирается останавливаться.

Далее выступали все желающие в режиме свободного микрофона.

Инна Жулаева

Продолжение следует...