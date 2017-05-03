Гости из Тюмени выступили лучше всех

Какой из олимпийских видов спорта сможет посоревноваться с конным троеборьем по своей аристократичности? Ведь в ней два спортсмена - лошадь и наездник должны поразить судей полным взаимопониманием и четким исполнением целой цепочки шагов, бега рысцой и галопом.

Словно как в известной песне Владимира Высоцкого "Бег иноходца":

Пляшут, пляшут скакуны на старте,

Друг на друга злобу затая.

В исступлении, в беженстве, в азарте,

И роняют пену, как и я.

С 28 по 30 апреля в детско-юношеской конно-спортивной школе имени А. И. Ялбакова прошли соревнования по конному троеборью (Открытое первенство и Кубок Республики Алтай), посвященные памяти основателя этого учреждения, видного политического деятеля, который внес значительный вклад в развитие табунного коневодства в Горном Алтае.

Прошедшие соревнования собрали участников из Алтайского края, Томской, Кемеровской, Тюменской областей и, конечно же, Республики Алтай.

Программу турнира разделили на три дня. Она состояла из манежной езды, кросса и конкура. Все три испытания спортсмены проходили на одной лошади. Первый день показывал "выезжанность" и послушность коня, второй - резвость, выносливость и способность к прыжкам на пересеченной местности с неподвижными барьерами. Третий был предназначен для проверки лошади на работоспособность и энергичность после трудных испытаний накануне.

В итоге состязаний по этому зрелищному виду спорта призовые места распределились следующим образом:

CNC 1*:

1 место - Дарья Каморник (Тюменская область);

2 место - Анна Булейко (Республика Алтай);

3 место - Татьяна Иванова (Томская область).

Детский класс:

1 место - Александр Побединский (Алтайский край);

2 место - Валерия Дацюк (Алтайский край);

3 место - Ксения Десерт (Алтайский край ).

Легкий класс:

1 место - Карина Дегтярёва (Республика Алтай);

2 место - Илья Похомов (Тюменская область);

3 место - Павел Геленда (Тюменская область)

Средний класс:

1 место - Дарья Кравченко (Тюменская область);

2 место - Анна Булейко (Республика Алтай).

После награждения участников и победителей первенства судья всероссийской категории, технический делегат Федерации конного спорта России Анатолий Анатольевич Кирдин поблагодарил хозяев соревнований за гостеприимство и поделился своими впечатлениями о республиканской конно-спортивной школе: "Горно-Алтайская конно-спортивная имени А. И. Ялбакова дает хороший старт для начинающих спортсменов. Она довольно хорошо развита. Воспитала участников первенства России, Европы по конному спорту"

А директор конно-спортвной М. И. Паклин пожелал участникам, чтобы побед, подобных этой, в жизни начинающих спортсменов было много.

Аржан Махин Фото автора