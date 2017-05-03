Спортсмены из Республики Алтай завоевали 14 наград на Чемпионате Новосибирской области по всестилевому каратэ

Открытое Первенство и Чемпионат Новосибирской области по всестилевому каратэ в разделе полный контакт в средствах защиты прошли 28-29 апреля в г.Новосибирске. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из разных районов Новосибирской области, а также из г.Омска, г.Искитима и Республики Алтай. Команда Республики Алтай в составе 14 участников была представлена двумя организациями: Школой универсального боя "ТОРНАДО" под руководством Колясникова Андрея Николаевича и Бойцовским клубом "ИМПЕРАТОР" под руководством Князева Тимура Сергеевича. Все 14 участников заняли призовые места, сообщили родители спортсменов.

Наши ребята завоевали семь золотых, пять серебряных и две бронзовых медаи, доказав всем присутствующим, что Алтайская земля богата не только своей первозданной природой но талантливыми детьми способными побеждать на столь высоком уровне.

Огромное спасибо за это им и их наставникам.