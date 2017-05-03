У страха глаза велики. Как силовые структуры РА мешали проведению митинга «Надоел» в Горно-Алтайске

В минувшую субботу, 29 апреля в Горно-Алтайске прошли сразу два митинга.

В 11 утра митинговали коммунисты, члены «Родины» и примкнувшие к ним «справороссы» с ЛДПР-овцами. Темой митинга был «коммунальный террор», который вероятные будущие участники оппозиционной коалиции на выборах в городской совет громогласно требовали остановить (см. репортаж на стр.8). О том, что первоисточником нынешнего социально-экономического кризиса является монополизация власти, её глубочайший застой, и что власть эту давно пора менять, на первом митинге чётко сказано не было.

Этот недостаток был исправлен через три часа — на втором, куда менее многочисленном митинге под названием «Надоел». Его участники приняли резолюцию (опять-таки, см. на стр.8), в которой предложили Владимиру Путину прекратить фактическое нарушение 81-й статьи Конституции России и отказаться от выдвижения на 4-й (а фактически — уже на 5-й) срок, а также снять Бердникова за эпический провал с «Алтайской Ямой». Самому Бердникову в резолюции было предложено добровольно досрочно уйти в отставку и предоставить правоохранительным органам сведения о виновных в этом самом эпическом провале.

Но здесь — не о самих митингах, а о лихорадочной, и, в общем-то, довольно нелепой активности местных силовых структур, которой всё это сопровождалось.

Как мы уже писали на прошлой неделе (см. заметку «Quod erat demonstrandum» – «Что и требовалось доказать»), 24 и 25 апреля на СОГЛАСОВАННЫХ с республиканскими властями пикетах были изъяты 4 из 6-и баннеров с фотографиями господ Путина и Бердникова. Якобы — на лингвистическую экспертизу. Зачем изымать одинаковые баннеры (и вообще зачем их изымать, если можно просто сфотографировать) — загадка.

На 26 апреля пикеты с «кубами» не были заявлены (а вернее — были заявлены нами с нарушением срока). А вот 27 и 28 апреля «кубы» (а вернее — «куб», т. к. у нас осталось всего два баннера) мы не стали проводить, потому что площадку перед «Марией Ра» нам отказались согласовывать в принципе, а по другим местам мы получили просто дивную отписку: «27 апреля 2017 года получено предостережение о недопустимости нарушения закона, в соответствии с которым прокурор Горно-Алтайска предостерегает о недопустимости нарушений статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 2 Федерального закона от 6 марта 200б года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях чего требует исключить факты согласования заявленных публичных мероприятий до стабилизации обстановки, связанной с угрозой совершения диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания граждан в период подготовки и проведения первомайских праздников.

На основании вышеизложенного, Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Республики Алтай от 27 июля 2005 года № 61-РЗ «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Алтай» предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения публичных мероприятий после стабилизации обстановки, СВЯЗАННОЙ С УГРОЗОЙ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН [выделение большими буквами — моё, С.М.] после проведения майских праздников».

Мы немедленно опубликовали это «чудесное» письмо на нашем сайте (к сожалению, само предостережение нам в администрации давать отказались — мол, оно не нам адресовано), снабдив его буквально следующим комментарием:

«Особую опасность с точки зрения терроризма представляют собой шествие 1 мая и массовый митинг 9 мая. Именно такие большие скопления людей могут быть наиболее привлекательны для совершения терактов злодеями разного толка. Интересно, пойдёт ли администрация города на запрет этих традиционных массовых мероприятий? Если нет, а митинги КПРФ и "Листка" будут запрещены, то, наверное, всё всем будет очевидно...»

Похоже, этим комментарием мы попали «в точку» - вечером 28 апреля сотрудница администрации города позвонила и сообщила, что прокуратура сняла свои претензии. Ввиду их полной нелепости, надо полагать.

Местные коммунисты, кстати, говорят, что это именно они «разрулили» ситуацию в администрации — и за себя и за нас. Очень может быть — ведь, ещё раз, разрешить митинг КПРФ и запретить второй митинг в том же месте и в тот же день было бы нелепо.

Кроме того, 28 апреля бдительные полицейские задержали наших товарищей, которые расклеивали на остановках приглашение на, к тому времени, уже официально согласованный администрацией Горно-Алтайска митинг Несмотря на то, то я немедленно принёс оперативному дежурному по городу копию распоряжения о проведении митинга, их довольно долго мурыжили с дачей объяснений. После этого, впрочем, отпустили.

Но это всё цветочки. 29 апреля, прямо перед митингом были задержаны сразу два наших активиста — Павел Пастухов и Павел Смирнов (юрист «Листка»). Пастухова сцапали где-то на подходах, а Павла Смирнова сотрудник уголовного розыска (!) увёл прямо с митинга, вручив перед этим повестку о вызове НА ДОПРОС (я подчёркиваю, на допрос — т. е. на следственное действие в рамках ВОЗБУЖДЁННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА) в Следственный комитет. В СК оказалось, что никакого дела нет, а Пастухова и Смирнова пытаются всего-навсего опросить по некоему заявлению об экстремизме (надо полагать, по фотографиям Путина и Бердникова). Пастухов отказался от дачи объяснений составшись на 51-ю статью Конституции РФ, а Павел Смирнов, узнав, что уголовного дела нет, вовсе развернулся и ушёл из СК. Сотрудник уголовного розыска, который его привёз, бежал за ним следом и говорил: «Постойте, подождите!» и пытался выманить у Павла повестку, гдё чёрным по белому написано, что Павла вызвали именно на допрос. Результатом этих двух задержаний, которые так и не помешали проведению нашего немногочисленного митинга, стало лишь то, что Горно-Алтайск и оба Павла были упомянуты крупными российскими СМИ среди прочих городов России, где 29 апреля проходили аналогичные акции.

Финальным аккордом стало изъятие полицейскими последних двух баннеров с фото Бердникова и Путина для...

Правильно, для проведения лингвистической экспертизы. Всё тех же двух слов «Надоел» и «Отдыхай», уже по третьим копиям баннеров.

Думаю, вся эта нелепая возня вызвала недоумение и растерянность прежде всего у самих местных правоохранителей. В конце концов, оперативники уголовного розыска должны ловить бандитов, а не срывать мирные, спокойные, и, чего уж там, малочисленные оппозиционные митинги. Но, как говорится, «у страха глаза велики» - после созванных Навальным больших митингов 29 апреля где-то в Москве кто-то запаниковал, в регионы были спущены указания «держать и не пущать», при этом степень их суровости, судя по всему, менялась и от несогласованных указаний, очевидно, шла кругом голова. Кроме прочего, срыв с использованием должностных полномочий СОГЛАСОВАННОГО митинга подпадает под ст.149 УК РФ. Офицеры полиции — люди юридически грамотные и вряд ли их очень радует выбор между исполнением приказов вышестоящего начальства и закона.

Навальный призывает провести следующую серию митингов против коррупции 12 июня

Вот что написал на эту тему сам Алексей 12 апреля:

"Официальный государственный праздник и выходной день. День России. Мы же с вами боремся за лучшее будущее для России, верно?

Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами.

У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу.

Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит.

Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами – лучшие три человека".

А 27 апреля неизвестные преступники, действующие, понятое дело. в интересах путинского режима, залили Алексею Навальному лицо зелёнкой с какой-то едкой добавкой. В результате у него сильно обожжён один глаз, потеря зрения на 80%. При этом уголовное дело не возбуждается, хотя нападение на Алексея было снято и показано пропагандистским телеканалом РЕН-ТВ с заботливо замазанными лицами нападавшего и ещё одного негодяя, снимавшего момент совершения преступления.

Некоторые журналисты любят сравнивать Россию с нацистской Германией. Но вот эти выходки с зелёнкой — это скорее похоже не на фанатичного убийцу Адольфа Гитлера, а на другого, более мелкого диктатора — на фашистского вождя Италии Бенито Муссолини. Одним из любимых приёмов компрометации оппозиционеров при Муссолини был такой: человека хватали, насильно кормили слабительным, не пускали в туалет, а потом вышвыривали, обгадившегося, где-нибудь в людном месте.

Муссолини, правда, плохо кончил — итальянские партизаны сначала расстреляли его, а потом труп повесили за ноги — на всеобщее обозрение.