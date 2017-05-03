"Безбрежное сиренево-лиловое море". На Алтае зацвел маральник (ФОТО)

29 апреля Алтайский край на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" принимал гостей - состоялся фестиваль "Цветение маральника", открывающий туристический сезон на Алтае

Вообще, "Бирюзовая Катунь", надо отметить, расположена весьма удачно - она вроде бы территориально относится к Алтайскому краю, ну тут же есть мост, который соединяет ее с Республикой Алтай, а значит, посетить ее могут туристы, едущие в оба региона (не считая местных жителей). В общем-то, это и можно было наблюдать 29 апреля.

Учитывая, что праздник начался в 12 часов, а мы выдвинулись туда только после 15 часов и по пути встретили массу автомобилей, уже едущих по направлению "с фестиваля", мы уже были уверены, что все самое интересное пропустили. Но нет. Народу, несмотря на уехавших и ушедших, все равно было очень-очень много, музыкальные номера исполнялись с двух сцен, расположенных на некотором удалении друг от друга, работала ярмарка, где торговали и продуктами (под брендом "алтайские", конечно же), и всякими другими товарами, в том числе ручной работы.

Даже если ты по какой-то случайности прибыл на фестиваль без денег, ты все равно мог увезти оттуда кроме положительных эмоций несколько фотографий с интересными скульптурами - начиная с мягких матрешек и мультяшных фигур, заканчивая металлическими "роботами" и фоторамками во весь рост на берегу искусственного озера, которое - удивительное дело для жителя Республики Алтай - даже прилично выглядит и имеет на берегу красивое кафе в виде корабля и небольшой аквапарк для летних развлечений.

Саму тему - цветение маральника - могли бы давно взять на вооружение наши, республиканские деятели. Все же в Алтайском крае хоть и есть горы, но их несоизмеримо меньше, чем в Республике Алтай, и маральник - это все же больше наша "фишка".

Но как-то так получилось, что край уже пять лет эту тему эксплуатирует, привлекая и кучу серьезных спонсоров, в том числе информационных, и срывая, надо полагать, немалый куш со столь многолюдного мероприятия. Справедливости ради стоит отметить, что 6-7 мая в Онгудайском районе состоится аналогичный по тематике праздник, но это событие почему-то гораздо меньше рекламируется.

При этом за перевалом Чике-Таман, как гласит официальный сайт Республики Алтай, "во время цветения будто разливается безбрежное сиренево-лиловое море".

Будем надеяться, власти РА не ударят в грязь лицом и проведут мероприятие не хуже, чем соседний регион, а главное - не менее продуктивно.

Соб. Инф. Фото Инны Жулаевой