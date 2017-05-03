Команда ГАГУ будет представлять Россию на Чемпионате Европы по рафтингу

В Республике Адыгея завершился Чемпионат России по рафтингу в классе судов R4. По результатам многоборья команда ГАГУ (основной) стала победителем соревнований, рассказывает сайт правительства РА.

На втором месте оказалась команда Красноярского края, на третьем – Томска. Благодаря победе в данных соревнованиях команда ГАГУ будет представлять Россию на Чемпионате Европы в 2018 году.

Команда ГАГУ стала чемпионом в многоборье, набрав 955 очков, что на 10 больше, чем у противников, оказавшихся на втором месте.

На этих же соревнованиях прошли отбор на «Россию» юниоры ГАГУ, которые достойно провели гонку, финишировав первыми, не позволив обогнать себя достаточно сильной команде Красноярска. Как и старшие спортсмены клуба, юниоры успешно попали в юниорскую сборную команду России 2018 года. Второй командой стали представители Красноярска, третье место у «Алтай-Рафт», которому не хватило пяти очков в многоборье.