Депутаты Госсобрания Республики Алтай отчитались о своих доходах за 2016 год

Больше всех за отчетный период задекларировал бизнесмен Вечеслав Кыдатов — 25,97 млн рублей. Прошлогодний лидер, экс-банкир Константин Криворученко, резко сдал свои позиции, указав доход в 2,36 млн рублей против 10,76 млн рублей, отмечает ИА "Банкфакс".

Вечеслав Кыдатов на пару с женой по-прежнему является рекордсменом по количеству находящейся в собственности недвижимости, включая земельные участки и здания различного назначения. Только одно их перечисление занимает несколько страниц текста. Кстати, в 2015 году бизнесмен задекларировал лишь 310 тысяч рублей. А вот его супруга за год чуть сдала позиции: вместо 898 тысяч рублей у нее оказалось 356 тысяч рублей.

Спикер Госсобрания Владимир Тюлентин задекларировал 960 тысяч рублей, также у него с супругой несколько крупных земельных участков, жилые дома, квартиры, из транспортных средств - трактор «МТЗ-82» и Toyota Land Cruiser 200. Его супруга отчиталась о 215 тысячах рублей. Добавим, г-н Тюлентин сменил на посту председателя Эл Курултая осенью 2016 года Ивана Белекова, отправившегося на повышении — в Госдуму.

Зампредседателя Эл Курултая Михаил Терехов показал 2,205 млн рублей (было - 2,043 млн рублей). А его супруга пополнила семейный бюджет сразу на 7,32 млн рублей. Как следует из документов столь внушительная сумма сложилась в том числе благодаря продаже недвижимости и транспортных средств. Впрочем, за ней по-прежнему числятся «ЗиЛ 131» и Toyota Land Cruiser 200.

Из глав комитетов Госсобрания отметим доходы руководителя комитета по социальной защите и охране здоровья населения Натальи Никитенко — 3,77 млн рублей. Председатель комитета по аграрной политике, экологии, природопользованию Василий Манышев указал доход в 2,2 млн рублей. Остальные главы комитетов показали менее 2 млн рублей.

Из рядовых депутатов выделяются Федор Рау (2,98 млн рублей), Герман Чепкин (2,83 млн рублей) и Аскар Тулебаев (2,07 млн рублей). Наименее обеспеченными на этот раз оказались Юрий Самташев (220 тысяч рублей), Юрий Орехов (328 тысяч рублей) и Эзен Уланкин (358 тысяч рублей).

Самыми состоятельными среди вторых половинок депутатов Эл Курултая стала супруга Валерия Вавилкина, указавшая в качестве дохода за 2016 год сразу 7,45 млн рублей. Если не брать в расчет г-жу Терехову, далее следуют жены Константина Криворученко (4,18 млн рублей) и Юрия Самташева (2 млн рублей).