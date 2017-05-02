Завершился республиканский этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017»

В течение двух дней в Горно-Алтайске проходил республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017», главной целью которого является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе приняли участие 13 команд, представители всех муниципальных образований Республики Алтай. Участникам в возрасте от 10 до 12 лет была предоставлена возможность проявить мастерство в управлении велосипедом, показать знания Правил дорожного движения и оказания первой доврачебной помощи, информирует пресс-служба ОГИБДД по Майминскому району.

Всего конкурс состоял из пяти этапов. На станции «Знатоки ПДД» ребятам за отведенное время необходимо было ответить на вопросы по Правилам дорожного движения, и юные участники успешно справились с этим заданием, допустив минимальное количество ошибок.

На станции «Знание основ оказания первой доврачебной помощи» юные инспекторы движения ответили на вопросы по знанию автомобильной аптечки и продемонстрировали навыки оказания доврачебной помощи.

На этапе «Автогородок» участники продемонстрировали навыки в вождении велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, пешеходных переходов и перекрестков. Обязательным условием во время движения по «Автогородку» было соблюдение требований дорожных знаков.

Самым ярким и в тоже время самым сложным, требующим предельного внимания и умения управлять велосипедом, стал этап «фигурное вождение велосипеда». Восьмерка, змейка, узор из конусов, зауженная прямая дорожка – эти и многие другие препятствия преодолеть удавалось далеко не всем.

В церемонии награждения победителей и призеров конкурса принял участие Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения МВД по Республике Алтай Анатолий Косинов, вручивший школьникам медали и ценные подарки.

Победителем конкурса «Безопасное колесо-2017» стали учащиеся кадетской школы №4 г.Горно-Алтайска. Второе и третье место соответственно заняли команды из Усть-Канского и Турочакского районов.

Победители конкурса будут представлять Республику Алтай на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», который пройдет в г.Ульяновске.