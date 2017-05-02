Дайверы из Барнаула устроили уборку на дне Телецкого озера

С 18 по 23 апреля в рамках проекта «Экологический подводный десант на Телецком озере» дайверами-волонтёрами из Барнаула совместно с отделом охраны Алтайского биосферного заповедника проведены мониторинговые работы состояния акватории озера вблизи мыса Айран, ручья Юрга и села Яйлю, сообщает пресс-служба Алтайского заповедника.

За шесть погружений обследовано около двух километров подводной части на глубине от 5 до 15 метров, выявлено, зафиксировано и убрано со дна две сети, мелкий бытовой мусор. «Очень порадовало состояние дна на мысе Айран по направлению на юг – девственно чисто! Следов деятельности человека нет, ни банок, ни бутылок, никакого мусора» - отметила Татьяна Клименко, дайвер-инструктор, руководитель проекта.

Напомним, осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из г. Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом «Экодело» совместно с Российским советом фонда Глобал Грингрантс. В рамках проекта будет проведена оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.

По информации, предоставленной Татьяной Клименко, фото – Т. Клименко, Р. Воробьёв