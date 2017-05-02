Социометр: "Путин хоть и антинародный президент, но он нам нужен..."

«Листок» продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Путин - президент с 2000-го года. Как Вы считаете, должен ли он быть избран президентом на следующий 6-летний срок?"

В течение недели в опросе приняли участие 142 человека, какие ответы они давали и в какой пропорции распределились голоса, читайте ниже.

Львиная доля отвечавших 49,3% (70 человек) не смогли разглядеть на политической арене ни одного достойного кандидата, способного заменить правителя Путина и из соображений "Путин, и только Путин" или "хуже не будет" отдали свой голос в пользу переизбрания президентом России Владимира Путина, они говорили:

- не вижу альтернативы на место Путина;

- президентом должен стать В.В. Путин, это мое мнение;

- по-моему замены Путина не видится совершенно, хотя не до конца ведет он внутреннюю работу, как положено;

- я думаю, что если он хочет, ну и флаг ему в руки, все равно Путин лучше, чем Ельцин;

- я, как пенсионер, как гражданин России, имею маленькую и скромную пенсию, конечно, не доволен президентом, 30 % населения у нас голодает, но у нас в России оппозиции нет совершенно, никакого человека, и не дай бог придет какой-нибудь дурачок и войну затеет, а Путин хоть и антинародный президент, но он нам нужен;

- пусть срок еще поправит, а потом можно и другого назначить;

- юридически Путин имеет право баллотироваться, другое дело, надо ли нам за него голосовать или нет, но, к сожалению, на сегодняшний день он так выкатил поляну, что никакой достойной ему замены в окружении нет, обстановка в мире угрожающая, а поэтому, конечно, я буду голосовать за Путина, хотя столь длительное нахождение очень вредно;

- да, я за то, чтобы на следующий срок остался Путин, мне очень нравится, только команда его не очень;

- да, я хочу, чтобы Путин продолжал работать, Путин дал всем мат. капитал, Путин поднял Россию в глазах других стран, никто нас не унижает теперь;

- единственный президент, который боле менее из всех руководителей, нормально ведет страну;

- если он будет мудро и справедливо править, пусть он хоть всю жизнь правит, лишь бы это было нам на пользу, а не его чиновникам, которые грабят Путина под носом;

- да, Путин должен быть избран на 6 лет, так как мы другого руководителя не видим, который бы держал мир;

- я считаю, что Путин еще должен быть президентом, потому как альтернативы ему нет, кроме как Шойгу, но Медведева он должен убрать;

- ну это наглость со стороны руководства, что боятся, что выберут другого;

- я не знаю, если бы сказали, кто вместо него приблизительно будет, тогда можно рассуждать, а пока я не могу сказать, меня, например, устраивает, что Путин президент у нас, по сравнению с предыдущими он лучше;

- очень нестабильная и тревожная обстановка в стране и в мире, и в этот период менять лидера нецелесообразно и даже опасно для страны и для народа, и потом, на политической арене я не вижу лидера, который мог бы заменить Путина, просто его нет, Путин это оптимальный вариант на сегодняшний день, нам лишь бы войны не было.

34,5% (49 человек) респондентов выразили категорическое несогласие с тем, что Путин должен остаться у власти. По их мнению:

- давно их надо гнать поганой метлой, что Путина, что Бердникова;

- при Путине сейчас строят 13 стадионов, кто играть будет на этих стадионах, ну ясно, иностранцы, потому что у нас некому играть, Зюганов попросил детям войны добавить к пенсии денег - не хватило, мы в детстве голодали и сейчас копейки считаем, конечно, я против того, чтобы его избрали, пусть любой уже, хуже не будет;

- нет, он не должен быть избран на следующий срок, мы при нем живем плохо;

- ни в коем случае Путин не должен идти на следующий срок;

- не руководителем, а грабителем, он и такие же, как он, богатые люди, если после войны вон какую страну построили, то сейчас ее разрушили;

- ну человек уже столько лет руководит, мне кажется, уже пора бы и другого назначить;

- я лично Путиным не доволен, потому что я пенсионер, пенсия ниже прожиточного минимума, кругом вранье на высоком уровне, цены не контролируются, цены мировые на все, а зарплаты и пенсии в 8-9 раз ниже, чем те цены, на которые ориентируется наше правительство, границы открыты, оппозиции нет никакой, все эти карманные прикормленные партии набивают себе брюхо, то что Путин умница - это факт, но он представитель бизнеса, а не народа;

- хватит ему быть у руля;

- я думаю, что Путин уже надоел всем, надо другого человека, пусть другие попробуют себя в роли президента;

- пора ему на пенсию;

- мне кажется любой Россиянин откажется от такого президента, потому что срок его истек;

- должно быть всего в меру;

- я считаю, что ни в коем случает Путин не должен стать президентом, он уже у власти 17 лет и все только канителит пенсионеров;

- считаю, что не должен, за 20 лет почти ничего не сделал;

- зачем, они уже по собой страну не чуют, они не слышат людей, это исключено, вокруг него все выжжено давно, я могу только ему посочувствовать, хотя я его не люблю;

- ни в коем случае, делать нечего коррупционером;

- его на следующий срок не надо, надо дать власть другим людям, которые наведут порядок в стране;

- надо менять, как за границей меняют, и у нас надо делать также.

Затруднились с ответом 16,2% (23 человека) отвечавших, некоторые из них выразили надежду, что все решат честные и открытые выборы, так сказать волеизъявление народа. Среди их ответов были такие:

- Путин 18 лет у власти, на следующий год, поравняется с Брежневым;

- вопрос какой-то некорректный, изберут, значит изберут;

- многое у нас в стране неправильно;

- выборы должны быть честными и открытыми, кто выиграет, тот и будет;

- трудно сказать, внешняя политика сейчас зыбкая, очень серьезная, сложная, во внешней политике он хорош, а вот внутренняя у нас хромает, так что затрудняюсь;

- главное, чтобы народу было хорошо;

- я точно не знаю, с внешней политикой у него все нормально, а вот с внутренней проблемы;

- на все воля божья;

- в отношении Путина, по-моему, сейчас народ не спрашивают, как решат, так и будет;

- мне все равно, будет Путин или нет, уже хуже не будет;

- даже если мы проголосуем против Путина, Путин все равно останется на 6 лет править, это предел лаптевой России;

- все зависит от избирателей, как они проголосуют, так и будет, а у нас возможна подтасовка бюллетеней, так что все возможно.

Результаты опроса обработаны при помощи сайта Безнадега.Путин