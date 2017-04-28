Рафтеры из Республики Алтай одержали первую победу в Чемпионате России по рафтингу

26 апреля в Республике Адыгея на реке Белая стартовал Чемпионат России по рафтингу в классах судов R6 и R4. Горно-Алтайский государственный университет на данных соревнованиях представлен тремя командами, отмечает сайт ГАГУ. После торжественного открытия чемпионата водники прошли две дисциплины "Квалификация" и "Параллельный спринт" в классе судов R4. В результате одна из команд в "Квалификации" пришла к финишу третьей, а в "Параллельном спринте" стала первой.

Следующая дисциплина, в которой будуть бороться команды - "Слалом".