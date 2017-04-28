Студент из Горного Алтая вошел в пятерку лучших исполнителей Дельфийских игр

В Свердловской области завершился масштабный культурный проект «Дельфийские игры – 2017». В рамках этого проекта состоялись XVI молодежные игры России, на которых Республику Алтай представил студент Колледжа культуры и искусства имени Г.И. Чорос-Гуркина Арслан Абудов, передает сайт правительства РА.

Арслан выступал в номинации «Эстрадный вокал», где в первом туре исполнил две композиции «Моя Москва» и «Синяя вечность» и прошел во второй тур, где исполнил песню «Что ж ты опустила глаза», и по итогам выступлений занял четвертое место в своей возрастной категории (18-25 лет) из 28 участников.

В Играх приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Центра молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай.

Арслан Абудов родился в 1996 году в селе Шиба, Онгудайского района. В колледже искусств занимается под руководством преподавателя Светланы Туголуковой. Он является лауреатом и призером международных, всероссийских, региональных конкурсов, в его копилке звание лауреата V Всемирного конкурса «Сибириада», который проходил в г. Кемерово в декабре 2016 года, также он является обладателем золотого диплома Всемирных хоровых игр 2016 года, который проходил в Сочи в август 2016 года.