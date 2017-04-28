В Москве подожгли квртиру депутата Госдумы от Республики Алтай и Алтайского края

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ), представляющий Алтайский край и Республику Алтай в нижней палате, сообщил о поджоге своей квартиры в Москве. Инцидент произошел на следующий день после голосования по закону о сносе пятиэтажек в столице, где г-н Шаргунов оказался в числе четырех депутатов, выступивших против инициативы. О поджоге он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, поджог произошел 21 апреля. «Огонь пошел с балкона на седьмом этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты», - написал депутат.

Он отметил, что не собирался нигде говорить о произошедшем, «чтобы не получился крик: «Волки, волки!». «Но информация уже просочилась в СМИ и блоги. Поэтому комментарий прост: я обратился в правоохранительные органы и надеюсь на добросовестное расследование», - отметил Сергей Шаргунов.

Как сообщает РБК, 20 апреля Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек в Москве. Против законопроекта проголосовали всего четыре депутата, один из которых депутат от КПРФ — Сергей Шаргунов. Коммунисты поддержали законопроект в первом чтении, но по словам представителя КПРФ Валерия Рашкина, дальнейшую поддержку будут обсуждать после подготовки поправок.

Также против законопроекта проголосовала депутат от «Справедливой России» Галина Хованская. По ее словам, в законопроекте хорошая идея «отвратительно» реализована, а сам проект «не прозрачен».

Если законопроект будет принят, мэрия столицы сможет определять целые серии и конкретные дома под снос, а также выдавать «специальные технические условия» застройщику в обход регламентов. Земельные участки будут без торгов передаваться в специально созданный Фонд реновации.

Жители пятиэтажек получат равнозначное жилье — не меньшей площади, с тем же количеством комнат в том же районе или в соседних районах того же округа. Жители сносимых домов в центре столицы, Зеленограде и Новой Москве будут переселяться в пределах их округов.

При этом мэрия будет предлагать жителям пятиэтажек несколько вариантов для переселения, но если они не согласятся в течение 60 дней, то будут выселены по суду. Всего мэрия планирует снести почти 8 тысяч домов, в которых проживают 1,6 млн человек.

Напомним, во вторник, 25 апреля, Сергей Шаргунов провел пресс-конференцию в малом зале праламента Республики Алтай и провел встречу с творческой интеллигенцией Горно-Алтайска.

Источник: ИА "Банкфакс"