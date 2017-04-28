Она не такая уж белая и пушистая

Неожиданное увольнение и мгновенное восстановление в должности директора республиканского музея имени А.В. Анохина, кандидата искусствоведения Риммы Еркиновой, которые имели место быть в самом начале марта текущего года, вызвали большой общественный резонанс. В кулуарах говорили, что увольнение незаменимого руководителя хранителя культурного наследия Республики Алтай – личная инициатива главы Республики Алтай Александра Бердникова, который хочет пристроить на место директора музея одного из своих бывших сослуживцев по министерству внутренних дел. Когда же сей слух «прошелся по Руси», некоторые комментаторы сайта «Новости Горного Алтая» недоумевали: почему руководство региона считает, что человек, не владеющий профессией, может руководить коллективом музея? Но ведь «ментовские» кадровые перестановки в правительстве нашего региона – дело привычное. Чего стоит назначение на должность директора национального театра имени П. В. Кучияк бывшего начальника ГИБДД Александра Чирцова?

Когда ситуация вокруг директора музея утихомирилась, и Римма Михайловна была восстановлена в должности, люди, близкие ее персоне, «витали в облаках» от счастья. Пристально наблюдая за всем произошедшим, наш источник автору этих строк поведал о некоторых тёмных пятнах в трудовой деятельности Риммы Еркиновой: «Когда кресло директора музея пошатнулось, подчиненные госпожи Еркиновой встали горой на её защиту. Это, конечно, хорошо, даже похвально. Но Римма Михайловна не такая уж белая и пушистая, как хочет казаться многим. В ее трудовой биографии есть и тёмные пятна. Например, в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района когда-то успешно функционировал филиал республиканского музея имени А.В. Анохина. Но после назначения с помощью легкой руки Риммы Еркиновой на должность директора филиала Елены Скосырской, в коллективе начались нездоровые отношения, кроме того, новоиспеченный директор данного филиала переругалась с администрацией Усть-Коксинского района. Поэтому В.Е. Кончев вынужден был закрыть филиал. Все привыкли говорить, что наша Римма Михайловна – ас музейного дела, кандидат искусствоведения, автор многочисленных научных трудов. Конечно, ведь диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения ей написал не кто-нибудь, а сам искусствовед, исследователь жизни и творчества Н.К. Рериха, ныне покойный Евгений Палладиевич Маточкин! В одно время в Кош-Агачском районе местными жителями была найдена мумифицированная голова человека, примерно датированная с принцессой Укока. Данная находка с другими атрибутами была доставлена в республиканский музей археологом В.Кочеевым. После этого исторические артефакты были отправлены в Москву для более глубокого изучения и были безвозвратно утеряны.

Также следует отметить еще один «косяк» директора музея: этнографический альбом рисунков Г.И. Чорос-Гуркина. составленный директором издательства «Ак-Чечек», одним с тяжеловесов региональной журналистики В. Э. Кыдыевым, госпожа директор нагло «присвоила».

Аржан Махин