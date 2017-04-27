Шаманы «цветных революций»

Как казахский олигарх Мухтар Аблязов готовил сразу две «цветные революции» с помощью русских и казахских националистов, а также алтайского шамана

Как, по гоголевскому выражению, редкая птица долетит до середины Днепра, так редкий специалист охватит взглядом мутные потоки «цветной революции» от истоков до исчерпания, прокатится по их финансовым притокам, посидит в одной лодке с её ушкуйниками, коснётся всех кнопочек-рычажков подводного механизма. Понять больше тонкостей революционного искусства помогла скандальная история вокруг казахского олигарха, которая вышла далеко за пределы Центральной Азии и вовлекла в свою орбиту немало экстравагантных персонажей из соседнего государства.

Герой этой истории Александр Поткин отправился в далёкие казахские степи по зову могущественного олигарха Мухтара Аблязова. Уже одно это обстоятельство придаёт нашей истории некую эпичность, поскольку одна из центральных фигур многих русских былин носит имя «царя собаки»: «Посылает-то собака Калин-царь посланника, / А посланника во стольний Киев-град, / И даёт ему ён грамоту посыльную…». Впрочем, с арабского «мухтар» переводится как деревенский староста.

Не менее странной для уха русского националиста была фамилия Поткин. Представляю, с каким недоверием он был встречен в обществе «Память», куда вступил в 13-летнем возрасте. Зная лично покойного лидера «Памяти» Дмитрия Васильева, который съел не одну собаку в борьбе с «жидомасонами», могу лишь восхищаться этим юношей, сумевшим убедить параноидального антисемита в том, что Поткин – это традиционная русская фамилия.

СЫН ПОЛКА «ПАМЯТИ»

Саша Поткин родился в 1976-м в семье выпускника Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы; отец помогал в 1980-е годы братскому народу Ливии поднимать сельское хозяйство, мать воспитывала в Москве двух малолеток-сыновей. В конце 1980-х подростку Поткину попали в руки самиздатовские «Протоколы сионских мудрецов». Почитал и подумал: вот, оказывается, где собака зарыта! На всякий случай решил проверить документ на подлинность – дал почитать однокласснице-еврейке, а та «компетентно» подтвердила: «Всё правильно написано!»

– После этого дорога в «Память» была для меня предопределена, – сказал Поткин в одном из интервью.

Саша щеголял в чёрной униформе, затянутый в портупею, в начищенных до блеска хромовых сапогах. Ему нравилось, что он похож на чернорубашечника Муссолини, что марширует по улицам Москвы в колонне таких же подтянутых чернорубашечников, что вместе они сила, внушающая страх. В то время «Память» была инкубатором неоперившихся российских неонацистов. Его соратники открыто говорили о своей приверженности расовой доктрине Гитлера, некоторые из них уходили из «Памяти», чтобы создать свою неонацистскую организацию.

Поткин участвовал в скандальном налёте «Памяти» на редакцию газеты «Московский комсомолец» в октябре 1992-го.

Тогда чернорубашечники ворвались в кабинет главного редактора, где в это время проходила редакционная планёрка, и потребовали назвать настоящие фамилии авторов газеты, намекая на их еврейское происхождение. В середине 1990-х Поткин был осуждён на год условно по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Не одну пару сапог износил Поткин, из многих гимнастёрок вырос, прежде чем из щуплого мальчишки превратился в долговязого студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Сообразительный и начитанный, он сделал карьеру политического активиста, став сначала пресс-секретарём Васильева, а затем и заместителем лидера «Памяти», по сути, его правой рукой. В 2000-м окончил факультет информационной безопасности РГГУ. В 2002-м, за год до смерти Васильева, Поткин с другими радикалами создаёт Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и тогда, как заправский профессиональный революционер, берёт псевдоним Белов, а его младший брат, тоже убеждённый националист, становится Басмановым.

Начиная с середины 2000-х страна – под высоким межнациональным напряжением начинает искриться. В сентябре 2006-го, едва по карельской Кондопоге прокатилась первая волна антикавказских погромов, Поткин тут как тут, произносит страстные речи перед толпой. А через два месяца, 4 ноября 2006-го, во время «Русского марша» Поткин собирает в центре Москвы 5 тысяч никому не подконтрольных молодых людей. Тогда впервые заговорили о том, что над Москвой появился пугающий призрак «оранжевой революции».

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Поткина к полутора годам условно с отсрочкой на два года за «разжигание межнациональной розни» (ст. 282 УК РФ). Поткину вменялось в вину то, что на «Русском марше-2007» он выкрикивал лозунги «Россия будет белой!», «Нация превыше всего!», а также произносил с трибуны: «Вы – настоящая власть, а не те, которые прячутся в этом свитке Торы», указывая пальцем на здание правительства. Покидая зал суда в ликующем окружении соратников, Поткин скандировал: «Слава Руси! Смерть оккупантам!»

Удивительно, как эта нервная работа национал-революционера не мешала Поткину прилично зарабатывать. Ездил он хоть и на подержанном, но автомобиле премиум-класса Lexus. Одевался – как банковский топ-менеджер. На вопрос об источнике заработка отвечал уклончиво, мол, «консультирует в сфере безопасности, так как имеет большой опыт общения с правоохранительными органами». Ещё Поткин зарабатывал в качестве профессионального политтехнолога, проводя избирательные кампании. Словом, как он выражался, «занимался управлением конфликтами».

КАЗАХСКИЙ БАБ-АЙ

Мухтар Аблязов родился в 1963 году в семье сельского учителя в Южно-Казахстанской области. С детства отличался незаурядными способностями, поступил в престижный Московский инженерно-физический институт (МИФИ), который окончил в 1986-м, получив диплом физика-теоретика. Работал младшим научным сотрудником Казахского государственного университета, в 1990-м поступил в аспирантуру МИФИ, но в том же году её бросил, почувствовав приближение Эпохи больших денег. Свою первую фирму, занимавшуюся торговлей продуктами первой необходимости, назвал именем своей дочери – «Мадина». Бизнес в новом азиатском государстве рос как на дрожжах, в 1993-м Аблязов создаёт крупную компанию «Астана-Холдинг».

Молодой предприниматель входит в национальную бизнес-элиту, его замечает президент Нурсултан Назарбаев и в 1997-м поручает возглавить казахстанскую энергетическую компанию KEGOK. На этом посту Аблязов глубоко реформировал казахстанскую энергетику, чем предвосхитил реформы российского аналога Анатолия Чубайса. В качестве одной из главных заслуг ему приписывалось то, что он жёстко запретил продажу казахстанских объектов энергетики российскому бизнесу по рыночной цене. Уже через год его назначают министром энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан. На ответственном государственном посту Аблязов пробыл всего полтора года, до октября 1999-го, но по сию пору, то есть почти два десятка лет, он остаётся «личным врагом» Назарбаева. Возможно, политика-«евразийца» старой закалки насторожили амбиции молодого технократа-«европейца».

В том же 1999-м Аблязов начинает финансировать оппозиционные политические организации и СМИ. В 2001-м создаёт собственное движение «Демократический выбор Казахстана», выступающее за децентрализацию верховной власти, прямые выборы губернаторов, усиление роли парламента и прочее. Одновременно он возглавляет советы директоров авиакомпании KazakhstanAirlinesи влиятельного Темирбанка. В 2002-м Аблязов был арестован за «незаконную предпринимательскую деятельность в составе преступной группы» и приговорён к 6 годам лишения свободы. Через год, в апреле 2003-го, Назарбаев подписывает президентский указ о его помиловании, и Аблязов немедленно возвращается в большой бизнес: входит в совет директоров «Красноярсккрайугля», возглавляет ИПГ «Евразия» и БТА Банк.

В 2000-х годах на постсоветском пространстве то и дело вспыхивают «цветные революции»: Грузия – «революция роз» (2003), Украина – «оранжевая революция» (2004), Киргизия – «тюльпановая революция» (2005), Белоруссия – неудавшаяся «васильковая революция» (2006), Армения – неудавшаяся революция без названия (2008), Молдавия – «сиреневая революция» (2009). Назарбаев изо всех сил гасит революционное пламя, которое раздувается в самом Казахстане. В 2004-м был запрещён «Демократический выбор Казахстана», который на выборах призывал к массовому гражданскому неповиновению. Его преемницей в 2005-м становится партия «Алга!» («Вперёд!»), финансируемая также Аблязовым. В 2009-м прокуратура Алма-Аты заводит на Аблязова уголовное дело о хищении огромных сумм из БТА Банка и Темирбанка. Аблязов спешно эмигрирует в Великобританию. Активы БТА Банка, по разным оценкам, составляли тогда 10–12 миллиардов долларов. Его стали называть «казахский БАБ-ай» (аббревиатура имени «Борис Абрамович Березовский»).

ПЛАН «ЗЛОЙ КАЗАХ»

4 декабря 2011-го в Москве начинается «болотная революция». Через две недели, 16 декабря, вспыхивают массовые беспорядки в казахском городе нефтяников Жанаозене, жертвами которых становятся 10 человек. Си-эн-эн транслирует на весь мир кадры погромов, снятые телекомпанией «К+», которая финансируется Аблязовым и чья главная редакция находится в Лондоне.

Аблязов решает финансировать сразу две «цветные революции»: в России и в её подбрюшье – Казахстане.

Не будем гадать о том, кто надоумил беглого олигарха сделать этот дуплетный выстрел. Наивно думать, будто Аблязов влез в эту грандиозную политическую аферу, не «посоветовавшись» с британскими покровителями, только из личной мести «кровавым режимам» Путина и Назарбаева. Придуманная им финансовая схема была простой до гениальности, и она также сразу «убивала двух зайцев»: вытащить деньги из кармана власти и пустить их на уничтожение тех же властей. Надо было продать многомиллиардные активы БТА Банка, арестованные в России по запросу Назарбаева, а вырученный капитал направить на раскрутку революций. Одним из самых лакомых активов БТА Банка в России был крупнейший в Европе производственно-логистический комплекс «Северное Домодедово». Этот комплекс впоследствии был заложен по кредиту одному из западных банков, в чьё владение он и перешёл в конце концов. Выручка только от этой незаконной сделки составила две-три сотни миллионов долларов, на которые потом «кормились» российские и казахские инсургенты.

Аблязову оставалось отыскать подходящую фигуру среди «болотных» вождей. Выбор его падает на Поткина-Белова, так как тот лучше подходил под стандарт oneshot, twohares («один выстрел», «два зайца»). Во-первых, Поткин принадлежал к ультраправому крылу оппозиции – движущей силе либеральной революции. Во-вторых, Поткин был сметлив и достаточно юридически подкован, чтобы заниматься активами БТА Банка, то есть самому добывать корм – себе и своим «бойцам». Аблязов и Поткин сговорились, как потом отмечалось в обвинительном заключении, «не позднее 7 февраля 2012 года». Аблязов, указано в документе, «обратился к последнему с предложением создать экстремистское сообщество и изменить конституционный строй Казахстана, пообещал вознаграждение. Поткин на эти условия согласился».

Сначала Поткин создал революционный штаб, куда кроме него вошли Пётр Милосердов и Александр Рашицкий, оба господина с большой политической биографией. Милосердов (1976 г.р.), караим по национальности (его отец Ким Наумович Бакши – довольно известный кинодраматург, лауреат Государственной премии Армянской ССР). Петя был помощником депутата Госдумы РФ от КПРФ Ивана Мельникова, член ЦК Союза коммунистической молодёжи, один из организаторов акции «Защитим Москву!», автор листовки «Москва для москвичей».

Второй соратник Поткина Александр Рашицкий – бывший пресс-секретарь неонацистской организации «Русское национальное единство» (РНЕ), которую создал ещё один из «Памяти» – Александр Баркашов и которая в 1993-м вывела на «защиту Белого дома» десятки своих чернорубашечников. Первым делом эта троица вылетает в Алма-Ату, чтобы встретиться с лидерами местных националистических организаций, причём как русских, так и казахских.

Сначала встретились с атаманом Семиреченской казачьей общины Александром Щегловым. На этой встрече Поткин предложил организовать на территории Киргизии тренировочный лагерь для местных молодых казаков, а затем провести «Русский марш» с требованием прекратить «притеснения русского языка и самих русских». Потом поговорили с лидером организации казахских националистов «Дух и язык» Жанболатом Мамаем о том, что пришла пора обратить внимание на «бедственное положение казахского языка» и выступить «казахским маршем» против элиты, «проводящей пророссийскую политику в ущерб интересам коренных граждан страны». Мамай также согласился мобилизовать активную молодёжь для участия в тренингах в соседнем государстве. И русским, и казахским националистам Поткин обещал оплатить дорогу и проживание, обучение рукопашному бою, разные семинары и тренинги в Киргизии.

Диаметрально противоположные цели этих маршей – язык: русский vs казахский – объединяло лишь общее требование немедленной смены власти. Такова была суть этого креативного плана революционного штаба: повести навстречу друг другу колонны обученных дракам русских и казахских националистов. (Думаю, и снайперы могли быть в тайных планах Аблязова и Поткина.) Этот план не мог не предполагать потоки крови, изувеченные тела «повстанцев», шокирующие кадры Си-эн-эн и даже отделение от Казахстана северных территорий с преимущественно русским населением. Всё это сулило Аблязову верный шанс стать первым лицом государства. Некоторые детали плана были изложены в текстах «Проект «Злой казах» и «Ориентировочный план мероприятия 16 декабря», появившихся на сайте dialog.kzпо загадочной причине. «Цветная революция», по соображениям Поткина, должна была начаться 16 декабря 2012 года, в День независимости Казахстана.

БАЙ, #ОККУПАЙАБАЙ

В марте 2012-го Аблязов связался с Поткиным по скайпу. В режиме видеоконференции беглый олигарх познакомил русского националиста с лидером своей партии «Алга!». Они договариваются о совместных действиях. Заказываются тысячи шарфов с надписью «Желтоксан – Жанаозен» и баннеры с именами погибших во время массовых беспорядков. В одном из киргизских санаториев на озере Иссык-Куль проводятся семинар и тренинги для казаков. «Поткин предложил подобрать молодых людей русской национальности для обучения их на территории Киргизской Республики рукопашному бою и владению новейшим российским вооружением», – писал впоследствии следователь в своём заключении. Тем временем в Москве, на Чистопрудном бульваре, у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву начинается очередная акция «болотной революции» #Оккупай Абай, названная по аналогии с американской OccupyWallStreet. Вечером 10 мая к памятнику Абаю организованно пришли 1,5 тысячи человек. Неизвестно, откуда появились восемь девушек в костюмах поросят. Кто-то объявил эту акцию «бессрочной». Началась схватка с полицией за кабинки биотуалетов. Наверное, никто и не догадывался о том, что это действие политического спектакля финансировал казахский олигарх Аблязов с помощью своего креативного «политтехнолога» Поткина-Белова.

Через четыре года, в марте 2016-го, на судебном процессе против Поткина выступит Георгий Боровиков, бывший активист ДПНИ, главный распорядитель «массовки» на #ОккупайАбай. В суде он уже был главным свидетелем обвинения и заявил, что «конечной целью Поткина было свержение конституционного строя в России путём уничтожения силы противника с помощью подрывов и убийств после тренировки на территории Казахстана».

В протоколе допроса записано другое «воспоминание» соратника: «Я вам скажу так: я узнал, что ведётся деятельность, направленная то ли на мятеж, то ли на революционную ситуацию на территории Казахстана. Узнал летом 2012 года на встрече. Обсуждался вопрос о том, что нужно будет организовать определённый десант, группу, которая будет размещена на территории Киргизии, а потом переброшена в Казахстан. Что данное мероприятие будет проплачено известным олигархом Мухтаром Аблязовым».

Чтобы не показаться пустословом, бывший соратник Поткина добавил, что только в его личном подчинении находились несколько тысяч боевиков, собранных в автономные «пятёрки», «десятки» и «сотни».

И кто на самом деле может знать, чем закончился бы очередной День независимости Казахстана, если бы за месяц до этого, 24 ноября 2012-го, Высокий суд Лондона не постановил взыскать с Аблязова 2 миллиарда долларов в пользу БТА Банка. От этого удара, нанесённого самым справедливым из судов, Аблязов долго не мог оправиться, что делало его ещё больше похожим на покойного олигарха Бориса Абрамовича Березовского, который также проиграл миллиардное дело в Высоком суде Лондона. Однако Аблязов по примеру БАБа руки на себя накладывать не стал, а дал дёру на Лазурный Берег Франции, где и был арестован летом 2013-го. Поткина повязали в Москве осенью 2014-го и два года спустя приговорили к 7,5 года заключения за «легализацию денежных средств или иного имущества» и «возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ).

По неясной причине вне поля зрения правоохранительных органов остались другие активы Аблязова в России, в частности разветвлённая гостиничная сеть «Русотель». Этой сетью управлял «жириновец» Дмитрий Горшков (1970 г.р.), бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР, он сам в 1999-м баллотировался в Госдуму по спискам ЛДПР, соучредитель так называемого Евразийского центра стратегического кадрового резерва. Оказывается, Аблязов в 2009-м успел на выведенные из БТА Банка капиталы скупить доли в строящихся гостиницах в Нижнем Новгороде, Казани, Туле, Екатеринбурге, Омске, Томске, Уфе и Волгограде. Какова судьба этих миллиардов, вложенных в гостиничный бизнес? Были ли они потрачены на революционные нужды или попросту закопаны в котлованах недостроев? Об этом, надеюсь, мы ещё расскажем.

ГЛАВНЫЙ ПОСРЕДНИК

И до сих пор мало кто знает, что Поткин-Белов был отнюдь не главным героем в «цветной революции» Аблязова. Ещё в начале 2010 года, по нашим данным, казахский олигарх находит в Москве посредников в лице отца и сына Гранкиных: Игоря Васильевича и Максима Игоревича, владельцев семейной фирмы «Международная инвестиционная группа» (МИГ). Вероятно, и здесь, как и в случае с Поткиным, на выбор Аблязова повлияла идейная и партийная принадлежность Гранкиных.

Старший Гранкин – доктор юридических наук, действительный государственный советник РФ III класса, соучредитель Академии геополитических проблем, весьма известного учреждения, благодаря, главным образом, её президенту – генерал-полковнику Леониду Ивашову, бывшему начальнику Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ (1996–2001), военному специалисту в области конфликтологии, участнику многих политических ток-шоу. В 2006-м генерал был избран председателем монархической организации «Союз русского народа».

Младший Гранкин был соучредителем ЗАО «Республиканское правовое бюро «Фемида», ему принадлежала треть фирмы. Ещё одной третью «Фемиды» владел известный «красный олигарх» Геннадий Семигин. В 1999-м Семигин избирался депутатом Госдумы III созыва от КПРФ, в 2004-м создал и возглавил коалицию «Патриоты России» на базе 10 малых партий левоцентристского толка.

По мнению источника, московский офис Гранкиных был связан с лондонским офисом Аблязова. МИГ выполняла особо деликатные поручения, связанные с российскими активами БТА Банка, «решала вопросы» с российскими властями, наводила мосты с Казахстаном, разрабатывала финансовые и политические схемы и выдавала наличные для их выполнения. Одной из самых впечатляющих схем МИГа стала операция под условным названием «внедрение белого шамана в окружение Назарбаева». Аблязов знал, что средняя дочь Назарбаева Динара истово верит в духов, заклинания и предсказания. Этим решили воспользоваться, тем более и муж Динары Тимур Кулибаев – влиятельный человек и в Астане, и в Москве: входил в совет директоров «Газпрома», был членом попечительского совета «Назарбаев Фонда» и просто богатейшим человеком Центральной Азии.

ОПЕРАЦИЯ «ВНЕДРЕНИЕ ШАМАНА»

Из Горно-Алтайска в Москву срочно был вызван «белый правитель» Акай Кине (Сергей Кыныев), шаман и глава алтайского общества целителей и предсказателей «Ак-Тянг» («Белая вера»). Оказывается, алтайский шаман и казахская принцесса давно были знакомы, чуть ли не с тех пор ещё, когда Кыныеву явился дух Алтая и призвал его спасти алтайский народ. Он, к примеру, утверждал: «Белая вера» – голова голов, конец всех нитей. Начало и конец мира находятся в горах Алтая. От алтайцев зависят судьбы всего мира». Конечно, Динара Нурсултановна, сидя в своей башне из слоновой кости, могла не знать, что шаманское сообщество Алтая давно обвиняло Кине в том, что после его молитв «в сёлах простые люди болеют, народ запивается, умирают молодые люди. Во всём мире борются с табакокурением, а Акай, наоборот, внедряет курение табака, объясняя это тем, что табак очищает организм». Ещё Акая упрекали в том, что он «использует для влияния на людей гипноз». Но хуже всего было то, что о дурной репутации алтайского шамана не слышали ни Аблязов, ни отец и сын Гранкины.

Шаман с двух слов понимает, что от него требуется, и даёт своё согласие на участие в этой тайной операции. Просит «небольшую сумму в 2–3 тысячи долларов на поездку в Казахстан», которая выдаётся ему на руки незамедлительно. Через две недели Акай Кине снова сидел в офисе МИГа и рассказывал, как прошла встреча: на одной из загородных вилл, Динара, мол, всё выслушала благосклонно, пообещала содействовать, попросила лишь привезти фотоснимок, «в подтверждение подлинности намерений», на котором шаман будет запечатлён либо с самим Аблязовым, либо с его близким другом и давним партнёром Муратбеком Кетебаевым, лидером партии «Алга!».

Получив командировочные, Акай Кине мигом «смотался» в Лондон, там «сфоткался» с Кетебаевым, офис которого находился в том же здании, что и кабинет Аблязова, но этажом ниже. Вернувшись, он затребовал 50 тысяч долларов «на подарки». Гранкины сначала не поверили, перезвонили в лондонский офис, где им приказали: «Выдать!» – и шаман вновь отправился в чертоги казахской принцессы. Судя по всему, Кине должен был выяснить, на каких условиях Назарбаев сможет простить лондонских беглецов.

И со второго раза «белому правителю», похоже, не удалось растопить сердце и загипнотизировать мозги Динары. Тогда Кине увеличил размер бакшиша (пара, по-казахски) многократно – до 250 тысяч евро. Но и третья поездка не принесла ощутимого результата. Шамана вновь вызвали в московский офис МИГа и потребовали отчёт. Он сначала призывал гнев духов и метал молнии, потом лебезил и клялся мамой в том, что отдал всё до последнего цента. Уехал к себе в Горно-Алтайск, долго прятался где-то на шаманских заимках, а спустя полгода-год справил свадьбу сыну, да такую шикарную, что поразился весь Алтай.

А Гранкины и сами вскоре попали в неприятную ситуацию. В офисе правового республиканского бюро «Фемида», расположенного в непосредственной близости от Следственного департамента МВД – на Большой Никитской улице, прошёл обыск. «Фемида» входит в ЗАО «Международная правовая группа «МИГ», как и адвокатское бюро «Гранкин и партнёры». Изъяли документы по коррупционному делу полковника Александра Крохмаля, бывшего начальника отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления Следственного департамента МВД, сына бывшего заместителя полпреда Президента РФ по Южному федерального округу. Крохмаль предложил одному бизнесмену «решить проблемы» с УБЭПом за полмиллиона долларов. Совладелец «Фемиды» Антон Чайка (однофамилец генпрокурора) был непосредственным участником этой коррупционной сделки.

В августе 2014 года агентство «Право.ру» сообщило, что в материалах дела есть «документы о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Гранкина» по статье о мошенничестве.

ШАМАН НАВАЛЬНОГО

Сейчас на месте скомпрометированной команды Аблязова появляются лица незнакомые, но в узнаваемых костюмах. Так, 1 апреля (это не шутка!) 2017-го руководителем «предвыборного штаба Навального» в Краснодаре становится Мирослав Валькович, бывший координатор ДПНИ по Южному федеральному округу. Он не раз организовывал проведение «Русских маршей» на Кубани; ярый националист, как Поткин, Валькович – язычник, как и Акай Кине, только со славянским уклоном. Валькович – предводитель местной общины неоязычников. Таких в России ещё принято называть «родноверами», хотя эта дохристианская так называемая родная вера совершенно позабыта, столетия назад истлела в древних курганах вятичей, кривичей, уличей, радимичей и т.д. Славянские шаманы – в отличие от алтайских, якутских и чукотских – ещё в незапамятные времена потеряли преемственность. Теперь на лесных опушках, вокруг самодельных Перунов, Сварогов и Даждьбогов, всё чаще водят хороводы члены неонацистских организаций, сменивших веру по идейным соображениям. Но если алтайский «белый правитель» гордится тем, что смог воссоздать бескровный обряд принесения жертв своим богам, то московские шаманы, боюсь, не остановятся перед кровавыми ритуалами.

Источник: Совершенно секретно