В Национальном рейтинге губернаторов Александр Бердников занял 68 место

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают март и апрель 2017 года. Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Глава Республики Алтай Александр Бердников утвердился на 68 строчке рейтинга, в третьей группе губернаторов.

Дмитрий ФЕТИСОВ, политический консультант, директор консалтингового агентства «NPR Group»:

За последние месяцы позиции Александра Бердникова не изменились. Он не входит в число наиболее заметных или наиболее успешных представителей губернаторского корпуса, но достаточно уверенно справляется со своими обязанностями по управлению регионом, из-за чего у Кремля к нему не так много вопросов. Также к себе в актив он может записать наличие определённой поддержки в федеральных кругах.

Если оценивать позиции Бердникова за последние месяцы, то надо отметить, что он серьёзно прибавил в решении вопросов со своими политическими оппонентами и число политических конфликтов вокруг Бердникова уменьшилось. Вполне успешно команда Бердникова решила и конфликт, связанный с ситуацией вокруг мэра Горно-Алтайска.

При этом слабым местом Бердникова является его работа в медийном поле. Глава Алтая является одним из аутсайдеров губернаторского цеха по количеству упоминаний в СМИ. Работа Бердникова очень слабо освещается не только местными, но и федеральными СМИ, что приводит к определённым имиджевым проблемам. И в окружении Бердникова явно не понимают, как эти проблемы решать.

Источник: "Национальный рейтинг"