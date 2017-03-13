Ученица РКЛ победила на всероссийском литературном конкурсе «Эпос России»

Учащаяся 8 класса Республиканского классического лицея из Горно-Алтайска Ай-Чечек Конунова стала победительницей литературного конкурса «Эпос России», представив эпос «Эрке-Мерген» на алтайском и русском языках.

Сказка повествует о борьбе воина Эрке-Мергена и его сына Боролдой-Мергена со злым духом алмысом, отмечает сайт правительства РА. Особенностью повествования являются алтайские диалектизмы, введенные в русский текст.

Идея конкурса «Эпос России» - показать через детские сочинения творческий потенциал ребенка и многообразие национальной культуры Севера, Сибири и Дальнего Востока.

На конкурс были представлены героико-исторические литературные произведения собственного сочинения на родном языке с переводом на русский язык, сообщает Комитет по национальной политике и связям с общественностью региона.

Всего поступило 53 работы, из них победили 15 работ участников из разных уголков России: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Саха (Якутия), Коми, Амурской области и Хабаровского края.

Победители конкурса, работы которых будут опубликованы в мае 2017 года в иллюстрированном сборнике «Эпос России» на родном и русском языках, получат именные сертификаты.

Конкурс сочинений «Эпос России» проводился среди детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в возрасте от 8 до 17 лет с 1 сентября по 31 декабря 2016 года.