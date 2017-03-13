Древние жители Алтая состояли в родстве с древними жителями Израиля

Новосибирские ученые сделали предварительные выводы о возможной миграции людей с Ближнего Востока — с территории современного Израиля — на территорию Республики Алтай. Такое предположение родилось после исследований орудий труда, найденных на месте раскопок на Алтае и в Киргизии, которые оказались практически идентичны тем, которыми пользовались древние жители Израиля. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на Институт археологии и этнографии СО РАН.

Ученые обнаружили идеальное сходство каменных топоров, молотков, наконечников и технологий их изготовления эпохи раннего палеолита во время визита в Еврейский университет в Иерусалиме и Департамент древностей Израиля. Это привело к развитию превалирующей в научных кругах гипотезы о серии миграций человечества с Ближнего Востока. «Многие артефакты раннего этапа среднего палеолита в Киргизии идентичны предметам с синхронных израильских памятников. Причем речь идет не только о форме, но и о технологии изготовления. Скорее всего, здесь можно даже говорить о прямых контактах. Возможно, это была не одна, а целая серия миграций, поскольку подобные сходства фиксируются на материалах других этапов каменного века», — приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой археологии и этнографии НГУ Андрея Кривошапкина.

Объяснений идентичности орудий может быть несколько. В ряде случаев прямое наследование или контакты вовсе не обязательны. Возможно, внешне похожие каменные артефакты производились древними людьми, которые находились в близких палеоэкологических условиях: похожий климат и окружающие природные материалы, похожие жизненные потребности древних людей диктовали сходные технологии производств каменных орудий. Либо же имела место «культурная диффузия», заимствование, которое происходило при контакте древних племен и передаче новых идей и изобретений по принципу эстафетной палочки. Возможно, контакт происходил не непосредственно. Нельзя исключать сценарий, при котором со значительной разницей во времени на одних и тех же стоянках древние люди обнаруживали незнакомые предметы друг друга, и потом пытались их копировать с помощью своих технологий.

Израильтяне не спешат признавать неоспоримость родства. Израильские специалисты согласились, что экспонаты коллекций Центральной Азии и Ближнего Востока очень похожи, но необходим анализ артефактов и совместные полевые работы. Специалисты изучат две схожие по возрасту стоянки древних людей на Алтае и в Израиле. «В идеале мы хотим выбрать две схожие по материалу и возрасту стоянки — одну в Израиле, другую у нас, на Алтае — и изучать их параллельно единой командой. В ближайшее время у нас появятся один-два совместных проекта, в которых сибирские студенты-археологи будут работать в Израиле, а израильских мы примем у себя на Алтае», — сказал г-н Кривошапкин.

Стоит отметить, что нельзя проводить прямую генеалогическую линию от древних жителей Израиля до современных евреев и от древних жителей Алтая до современных алтайцев. Описываемые события имели место в мезолите — более 10 тысяч лет назад, когда современных этносов просто не существовало. За прошедшие тысячелетия народы на двух территориях столь сильно перемешались, что даже минимальный вклад этих древних популяций в генофонд современных народов, живущих на той же территории, представляется сомнительным. Таким образом, о родстве евреев и алтайцев говорить не приходится.