С 6 апреля по 5 мая движение грузовиков по региональным дорогам будет ограничено

Принято распоряжение Правительства Республики Алтай № 108-р от 6 марта 2017 года «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Алтай в весенний период 2017 года». Согласно распоряжению, на территории республики с 6 апреля по 5 мая 2017 года будет введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с грузом или без груза с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось свыше 5 тонн.

Республиканскому управлению автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» поручено в срок до 6 апреля обеспечить установку на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай дорожных знаков, касающихся временного ограничения движения транспортных средств, а также организовать выдачу специальных разрешений для транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые.

Управлению ГИБДД МВД по Республике Алтай рекомендовано в срок до 6 апреля организовать на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения временные посты, в срок до 5 мая осуществлять контроль соблюдения водителями транспортных средств наложенных ограничений.

Населению Республики Алтай и руководителям организаций всех форм собственности, находящихся на территории Республики Алтай, рекомендовано при введении временного ограничения движения в весенний период в целях недопущения перебоев в работе принять меры по обеспечению предприятий и организаций сырьем и материалами, для доставки которых требуются тяжеловесные транспортные средства.

Распоряжение Правительства принято в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и дорожных сооружений на них в весенний период.

Источник: сайт правительства РА