Директор Горно-Алтайских электрических сетей может быть уволен с поста

В конце прошлой недели Республику Алтай посетил исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. Как говорится на сайте МРСК Сибири, Иванов провел переговоры с главой Республики Алтай Александром Бердниковым, в ходе которых было подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством РА и ПАО «МРСК Сибири». Документ предусматривает ряд мер, направленных на развитие сетевой инфраструктуры, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона. Кроме того, руководство сетевой компании, при поддержке правительства Республики Алтай, готово принять на баланс и обслуживать бесхозяйные электрические сети и сети, находящиеся в собственности муниципалитетов.

В завершение встречи Виталий Иванов отметил, что филиал «Горно-Алтайские электрические сети» очень стабильный и провёл производственное совещание с менеджментом филиала ГАЭС.

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Между тем от двух разных источников мы узнали, что в местном филиале компании инициирована масштабная проверка, которая длится до сих пор, и, как предполагает наш источник, проверка может вылиться в ряд увольнений, которые коснутся в том числе директора филиала «Горно-Алтайские электрические сети» Анатолия Бубнова.

Напомним, всего несколько месяцев назад глава региона вручил лично Анатолию Бубнову почетную грамоту за ликвидацию в кратчайшие сроки аварий на объектах энергетики в период аномальных ноябрьских снегопадов.

Гр.Ю.