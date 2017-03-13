Жителям районов приходится возить умерших родственников на вскрытие в Горно-Алтайск

"Я работаю в судебно медицинской экспертизе, на автомобиле вожу судмедэксперта. Два года как с Шебалино возят трупы на вскрытие в Горно-Алтайск. Дело очень серьезное, за 120 км везти на вскрытие, хотя в Шебалино есть морг, нет эксперта и нет лицензии на этот морг. Проблема в кадрах" - рассказал редакции Федор Ваганов.

Между тем, предполагает он, это на руку Министру здравоохранения РА. Получается, из Шебалино везут покойника на вскрытие в Горно-Алтайск, соответственно и зарплату в Горно-Алтайске за это платят, БУЗ РА «Бюро судебно-медицинской экспертизы» получает больше денег. Так с Акташа и с Чои тоже возят в Горно-Алтайск, хотя в Чое есть морг, даже в Улагане, крыша у здания морга бежит, но лицензия на вскрытие покойников есть. Такая же ситуация в Кош-Агачском районе, об этом "Листок" писал еще в сентябре 2015 года.

Если морг получит лицензию, к ним смогут приезжать специалисты из города, это значительно облегчит всю процедуру, не придется транспортировать тело покойного сначала в город на вскрытие, затем обратно для захоронения. Причем родственников умерших заставляют самостоятельно организовывать полностью за свой счет перевозку тела в город и обратно.

Стоит отметить, что если покойного похоронят без справки от Бюро судебно-медицинской экспертизы, то на этот случай существует статья уголовного кодекса и, вероятно, заставят вскрывать могилу.