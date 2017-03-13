31/1000. Республика Алтай бъет рекорды по количеству госслужащих

На тысячу населения в Республике Алтай 31 чиновник (7,3% занятых в экономике). Это четвертый показатель в стране, по данным рейтинга, составленного "Байкал-Daily". Алтайский край находится в середине таблицы, там на 1000 приходится 16 чиновников (3,519% от занятых). В среднем по стране этот показатель равен 15 на тысячу жителей (2,9% чиновников среди работающих), отмечает Алтапресс.

Составители рейтинга пишут, что примером для подражания может служить Москва. Здесь плотность населения и наличие работы, отличной от службы в государственных или муниципальных органах позволяет доле чиновников находиться в районе 1,7% от всего занятого населения. На тысячу населения в мегаполисе приходится 10 чиновников.

Хуже всего дела обстоят в Чукотском АО, где 9,7% рабочих являются чиновниками (почти каждый десятый). На втором идет Ненецкий автономный округ с 9% государственных и муниципальных служащих в составе занятого населения. В тройке антилидеров также Магаданская область с показателем 8,2%.

Как дела у соседей

Новосибирская область: 14 чиновников на 1000 жителей (2,845%). Кемеровская область: 14 чиновников на 1000 жителей (2,958%). Томская область: 17 чиновников на 1000 человек (3,385%). У остальных субъектов, входящих в СФО показатели хуже, чем в Алтайском крае.