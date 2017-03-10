АОПА-Россия подвергла резкой критике заявление Росавиации о причинах катастрофы Robinson R66

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) подвергла резкой критике недавнее заявление Росавиации о возможных причинах катастрофы вертолета Robinson на Алтае. По версии ассоциации, это попытка давления на МАК и одновременно - распространение домыслов о причинах авиапроисшествия, информирует ИА "Банкфакс".

3 марта Росавиация опубликовала заявление с указанием нарушений со стороны пилота, которые могли привести к катастрофе. В частности, по версии ведомства, командир воздушного судна Дмитрий Ракитский имел просроченное медицинское заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства пилота. В соответствии с требованиями воздушного законодательства пилоты без медзаключения или с истекшим сроком действия к выполнению полетов не допускаются.

АОПА-Россия утверждает, что пилот Дмитрий Ракитский имел медицинское заключение I класса, срок действия которого в соответствии с федеральными авиационными правилами составляет один год, и который истек за несколько дней до ЧП. Между тем полет над Телецким озером выполнялся в целях авиации общего назначения (АОН), для выполнения которого достаточно медицинского заключения II класса, которое, при меньшем объеме медицинских обследований и сниженных требованиях к состоянию здоровья, выдается на срок в два года. Таким образом, состояние здоровья командира воздушного судна соответствовало требованиям законодательства для выполнения данного полета, уверены в ассоциации пилотов и судовладельцев.

Кроме того, АОПА отвергло претензии относительно полета Robinson над водой без так называемых поплавков и версию, что полет происходил без уведомления специальных органов, а также якобы нарушал законодательство, связанное с перемещением над территорией заповедника.

В соответствии с законодательством причины авиационного происшествия расследует специально созданная комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Согласно правилам, делать публичные заявления о ходе расследования и возможных причинах, уполномочена только комиссия. Информация, опубликованная Росавиацией, не более, чем домыслы и циничное жонглирование фактами. Считаем, что публикация заявления - попытка давления на общественное мнение с целью создания негативного отношения к АОН и к погибшим в данной катастрофе, а также является попыткой давления на комиссию по расследованию авиационного происшествия, высказались в АОПА-Россия.

Таким образом АОПА-Россия считает, что ни один из упомянутых факторов не мог повлиять на развитие авиационного происшествия. «Мы предлагаем относиться с уважением к законодательству, работе комиссии по расследованию, а также к памяти попавших в катастрофу и воздержаться от преждевременных популистских заявлений до окончания официального расследования», - говорится в официальном сообщении на сайте aopa.ru.