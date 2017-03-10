Доходы республиканского бюджета выросли на 49 млн рублей

По оперативным данным по состоянию на 1 марта 2017 года в консолидированный бюджет Республики Алтай зачислено 574,6 млн рублей налоговых и неналоговых доходов, из них 354,3 млн рублей составляют поступления в республиканский бюджет, 220,3 тыс рублей поступило в бюджеты муниципальных образований республики, говорится на сайте правительства РА.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы выросли на 49 млн рублей (темп роста 109,3 %), из них 45,4 тыс рублей составляет прирост поступлений налоговых доходов.

В основном рост налоговых доходов связан с увеличением поступлений налога на доходы физических лиц на 30,1 млн рублей.

Также отмечен рост поступлений налога на прибыль организаций, акцизов и имущественных налогов, сообщается на сайте Министерства финансов РА.