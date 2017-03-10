Александр Бердников теряет позиции в рейтинге влияния глав субъектов

Трендом месяца становится укрепление позиций ряда руководителей регионов, полномочия которых истекают в 2017 году и которых не затронули отставки, изменившие состав губернаторского корпуса в феврале. Усиливаются врио глав регионов, которые заявили о своей готовности баллотироваться на пост губернатора на выборах 10 сентября. В то же время ухудшают позиции занимающие свои посты длительное время губернаторы, которых может затронуть следующая волна кадровой ротации, планируемая кремлевской администрацией. В числе последних глава Республики Алтай Александр Бердников, за месяц опустившийся с 78 строчки рейтинга на 80.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества.

Источник: ИА REGNUM