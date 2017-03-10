Валерий Сороноков в пятый раз завоевал титул Чемпиона России

В Екатеринбурге прошел чемпионат России по самбо, который является является отборочным на чемпионат мира и Европы 2017 года. В составе команды Республики Алтай участвовали именитые спортсмены Амыр Чадин, Элбек Куюков, Аймерген Аткунов, Эжер Кеденов, Александр Анатпаев, Андрей Томчук и Валерий Сороноков, сообщает республиканская Федерация дзюдо и самбо, пишут "Новости Горного Алтая".

Наши земляки Валерий Сороноков (до 52 кг) выиграл золото, тем самым заработал свой пятый титул чемпиона России и Аймерген Аткунов (до 57 кг) стал бронзовым призером.

Валерий Сорконов прокомментировал свою победу: «Я чувствую очень большую радость, что сейчас у себя дома на чемпионате России выиграл. И тем более в финале боролся с своим одноклубником (Клюкин Алексей), мы хорошо друг друга знаем. Очень рад, что в финале мы оказались вместе!»

Амыр Чадин вошел в число лучших в своей весовой категории, получив тем самым международную лицензию для участия на международных турнирах в составе сборной России.