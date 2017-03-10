Республика Алтай в тройке самых чистых регионов России

По итогам зимы 2016-2017 года самыми экологически благоприятными регионами России признаны Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщает общественная организация "Зеленый патруль". Также в десятку экологически чистых субъектов вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

По данным рейтинга, самыми загрязненными регионами стали Челябинская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Ленинградская и Московская области, ЕАО и Республика Бурятия. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге экологическая ситуация наоборот улучшилась. Две столицы расположились на пятом и девятом местах.

Между тем сакральный Крым вошел топ-25 самых грязных регионов России, заняв 22 строчку антирейтинга.

На фото мусор, который был собран волонтерами в районе г.Белуха. Экспедиция проходила с 3 по 15 августа 2016 года, вывоз мусора был оплачен средствами волонтеров.