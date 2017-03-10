Росавиация рассказала об обстоятельствах полета и нарушениях Robinson R66, рухнувшего в Телецкое озеро

3 марта Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о приостановлении поисков вертолета Robinson R66 в связи с крайне сложными погодными условиями в районе Телецкого озера, также были названы обстоятельства полета и выявленные нарушения.

12 февраля 2017 года при выполнении полета над акваторией озера Телецкое, находящегося в Турочакском района Республики Алтай, в 19.30 местного времени, произошло крушение вертолета Robinson R-66, регистрационный бортовой знак RA-06375, принадлежащего ООО «Алтай Авиа». На борту вертолета находились пять человек: командир воздушного судна и 4 пассажира, все - жители г. Москвы. По предварительной информации, через 1 минуту после взлета вертолета с береговой черты в районе кордона Кокши Телецкого озера произошло его столкновение с водной поверхностью на удалении около 1 км от берега.

В ходе изучения всех обстоятельств и причин авиационного происшествия расследователи выявили ряд существенных нарушений, которые могли повлиять на развитие катастрофической ситуации:

1) Командир воздушного судна имел просроченное медицинское заключение, являющееся неотъемлемой частью свидетельства пилота. В соответствии с требованиями воздушного законодательства, пилоты без медицинского заключения или с истекшим сроком действия медицинского заключения к выполнению полетов не допускаются.

2) Полет выполнялся над водами Телецкого озера. Технической документацией (карта данных к сертификату типа) вертолета R66 полеты над водной поверхностью без установленных поплавков запрещены. На данном вертолете поплавки установлены не были.

3) Полет производился в районе заповедника, где установлена так называемая зона ограничения полетов, в пределах которой полёты летательных аппаратов ограничены рядом условий (время, высота полёта и др.).

4) Экипаж не уведомил органы управления воздушным движением о намерении выполнять полет над заповедником и акваторией озера. Вместе с тем располагая уведомлением экипажа, диспетчеры владеют информацией о маршруте и времени полета. Таким образом, при развитии неблагоприятной ситуации с воздушным судном возможность получить своевременную помощь многократно возрастает. В случае с потерпевшим крушение R-66 поиски были организованы только благодаря очевидцу, сообщившему о катастрофе.

Для проведения поисково-спасательной операции было привлечено 5 воздушных судов, 36 единиц наземной техники, 7 единиц плавсредств и 152 человека. Авиационной группировкой было выполнено 49 полетов, налет составил более 66 часов.

Наземными поисково-спасательными группами было обследовано около 10,5 км. береговой линии; обследована территория 182 кв.км. Маломерными судами обследовано 24 км. акватории озера вдоль береговой линии; водолазами обследовано более 10 тысяч кв.м. на глубине до 30 м. Всего глубоководными аппаратами обследовано 8 кв.км. на глубине до 260 метров, гидролокатором бокового обзора и гидролокационным комплексом обследовано почти 10 тыс. кв.м.

В результате поисковых работ были обнаружены мелкие фрагменты вертолета (фрагменты обшивки, кресел, части лопасти винта, чехлы винта и двигателя), а также тело погибшей пассажирки. Командир вертолета и три пассажира не найдены.

В связи с прекращение организованных поисков экипажам воздушных судов гражданской авиации, выполняющим авиационные работы и воздушные перевозки в районе бедствия, рекомендовано осуществлять визуальное наблюдение с целью определения возможного места катастрофы.