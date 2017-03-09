С первым клещом! 7 марта у двухлетнего малыша нашли присосавшегося клеща

Присосавшегося клеща 7 марта обнаружили родители у 2-летнего ребенка. Сегодня, 9 марта, в правительстве Республики Алтай состоялось заседание республиканской противоэпидемической комиссии, где обсуждались вопросы профилактики заболеваний, переносимых иксодовыми клещами. В частности говорилось, что акарицидные обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году должны быть проведены до 15 апреля (очень рано будет Пасха, поэтому посещение кладбищ начнется примерно в эти сроки). Именно в перечисленных местах регистрируются в начале сезона не только многочисленные случаи укусов клещей, но и первые случаи заражений клещевыми инфекциями, пишет Роспотребнадзор.

Проблемным моментом остается обработка сельскохозяйственных животных против клещей. За их организацию по санитарным правилам СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (п. 7.4.1.8.) отвечают муниципалитеты. Время обработок – апрель-май и июль-август, когда наблюдается высокая численность клещей.