За два дня в Республике Алтай произошло десять ДТП

В период с 7 по 8 марта 2017 года на территории Республики Алтай зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, из них шесть с материальным ущербом и четыре происшествия, в результате которых пять человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает сайт МВД по РА.

7 марта 2017 года в г. Горно-Алтайске, около 09:25 часов, в районе дома № 144 по ул. Ленина, 68-летний местный житель, управляя автомобилем "NISSAN X-TRAIL" допустил наезд на 12-летнего горожанина, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия мальчик с полученными травмами был госпитализирован в детскую республиканскую больницу. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

В тот же день в Онгудайском районе около 15:00 часов в районную больницу с травмами различной степени тяжести обратился 50-летний житель села Кулада.

В ходе разбирательства установлено, что около 10:50 часов на 8 километре автодороги Каракол-Кулада» Онгудайского района, 33-летний житель села Малая Черга Шебалинского района, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21043», при движении со стороны с. Кулада в направлении с. Каракол не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги. После чего водитель и пассажир пошли за помощью для эвакуации автомобиля. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.

8 марта в Онгудайском районе, около 14:18 часов, на 755 километре автодороги «Чуйский тракт», 30-летний житель села Иодро, управляя автомобилем Toyota Camry с признаками алкогольного опьянения и не имея права на управление транспортными средствами, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия в районную больницу были доставлены и госпитализированы водитель и пассажир автомобиля – 53-летний житель села Иодро.

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В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

В тот же день в г. Горно-Алтайске, около 17:45 часов, в 340 метрах от дома № 246 по пр. Коммунистический (в сторону села Майма), 36-летний житель села Соузга, управляя автомобилем Toyota Mark 2 с признаками алкогольного опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lexus RX 350, под управлением 29- летнего горожанина. В результате происшествия водитель автомобиля Toyota, с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции с 7 по 8 марта выявлено 449 нарушений ПДД. Отстранено от управления транспортным средством 14 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Задержано 20 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Нарушили правила применения ремней безопасности 53 водителя и пассажира, 15 водителей нарушили правила перевозки детей. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 48 пешеходов.